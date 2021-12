Škoda Slavia jako vytoužený kombík? V Česku by nadělala spoustu parády

Nová Škoda Slavia se světu představila teprve před pár dny. Mohli jsme ji podrobně prozkoumat v ateliéru, ostatně to byla jedna z mála možností, jak si auto prohlédnout na vlastní oči. Určeno je totiž výhradně pro indický trh, na našich cestách se budou prohánět nanejvýš testovací prototypy, případně kusy nadšenců, kteří si sem auto nechají dovézt podobně jako čínský Kodiaq GT.

Model by na našem trhu po boku nové Fabie a větší Scaly nedával velký smysl. Logičtější by však pro tuzemské zájemce byl příjezd praktičtějšího kombíku, který pro redakci Auto.cz vytvořil kolega a grafik Honza Lušovský. V průběhu realizace nevymýšlel žádnou divočinu, na karoserii sedanu přišpendlil batoh a Slavia Combi mohla vyrazit do světa.

Věříme, že o malý praktický kombík by byl mezi našinci obrovský zájem, obzvlášť poté, co mladoboleslavská automobilka oficiálně potvrdila konec Fabie Combi. Ani v tomto případě ale nelze očekávat, že by se Škoda do realizace pro evropské trhy pustila. To vám však nebrání v hodnocení toho, jak se vám kombík Slavie líbí. Dejte vědět v diskuzi!