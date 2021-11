Škoda Slavia je tu! Nový sedan evokuje Fabii. Zaujal by i u nás?

Sedan Škoda Slavia míří na indický trh, my jsme si ho však mohli prohlédnout přímo v Čechách. A díky tomu zjistili, že by jistě dokázal oslovit i v Evropě.

Škoda představuje další výsledek projektu India 2.0, v rámci něhož vznikají vozy primárně určené pro indický trh. Po městském SUV Kushaq oficiálně debutuje kompaktní sedan Slavia, jako nepřímá náhrada za dosavadní model Rapid, sedan postavený pro Indii na bázi druhá generace Fabie. Stejnou techniku již brzy dostane také sedan se znaky Volkswagenu, jehož vývoj má Škoda rovněž na starosti.

Automobil je sice určen pro indický trh, my jsme si však Slavii prohlédli přímo u nás. Vývoj probíhá přímo v Indii, v tamějším vývojovém středisku v Puné, automobilka ale jeden předsériový kousek přivezla i do Česka, aby nám ho ukázala. Ostatně Slavia bude jezdit v rámci jízdních zkoušek také na tuzemských silnicích, podobně jako Kushaq, který u nás absolvuje zkoušky životnosti.

Taková Fabia sedan

Jestliže už předchozí sedan Rapid měl opticky blízko Fabii, její druhé generaci a po faceliftu třetí generaci, pro novinku platí to samé. Přední partie nápadně připomínají Fabii čtvrté generace, ať už ztvárněním masky chladiče nebo světlometů. Ty jsou mimochodem v základu halogenové, za příplatek však diodové. Originálním motivem Slavie v rámci nabídky značky jsou pak kulaté mlhovky.

Největší rozdíly proti Fabii logicky najdeme vzadu, kvůli jinak řešené zádi tříprostorové karoserie sedanu, respektive notchbacku, jak říká sama automobilka. Zadní víko je poměrné vysoké a zdobí ho charakteristické prvky aktuálního stylistického jazyka mladoboleslavské značky, nápis Škoda nebo koncová světla tvořící opticky písmeno C, což poněkud evokuje řešení z Karoqu.

S délkou 4.541 mm se Slavia řadí v indické hierarchii do takzvaného segmentu A0, v Evropě bychom vůz zařadili někam na hranici mezi malé vozy a kompakty. Třeba Renault Mégane GranCoupé na délku měří 4.632 mm. Slavia je pak mimochodem široká 1.752 mm a vysoká 1.487 mm. Rozvor 2.651 mm odpovídá dříve představenému SUV Kushaq se shodným technickým základem.

Nečekaně moderní interiér

Právě s Fabií je hodně podobný také interiér, palubní deska je prakticky shodná, a tak se zásadně liší od té v Kushaqu. Slavia tudíž sází na kulaté výdechy ventilace nebo volně stojící obrazovku multimediálního systému s úhlopříčkou až 10". Právě ta dokazuje, že v Indii už dnes také chtějí moderní auta. Slavii totiž u vyšších verzí nechybí ani 8" digitální přístrojový štít, ovládání klimatizace po vzoru Kushaqu využívá dotykových ploch a jsou tu i nejnovější konektory USB-C, doplněné však i o USB-A. Výbava pak může čítat i Wi-Fi hotspot, ambientní osvětlení palubní desky nebo zrcadlení funkcí chytrých telefonů.

Zpracování kabiny je na velice solidní úrovni, která snese srovnání s evropskou produkcí. Použité plasty jsou sice tvrdé i v horní části palubní desky, jako celek ale interiér Slavie působí až nečekaně honosně. To souvisí ostatně s tím, že Škoda má na indickém trhu skoro punc prémie.

Místa na zadních sedadlech je před koleny více než dostatek, s výškou 185 centimetrů mám však už jen minimálně rezervu nad hlavou, což souvisí se siluetou sedanu. Zato se sem však díky nízkému středovému tunelu snadněji usadí tři osoby, v Indii se totiž v těchto vozech často jezdí v pětičlenném obsazení.

Zavazadlový prostor nabízí udávaný objem 521 litrů. Na různé chytré detaily typu dvojité podlahy se tu nehraje, v Indii žádají hlavně co největší prostor, a tak jde zkrátka o rozměrný, jednoduše řešený prostor. Odhalené plechy a jednoduché otevírání zase dokazují, že se v těchto místech přece jen šetřilo.

Indické prvky

Jakožto výsledek projektu pro Indii je Slavia logicky v lecčems přizpůsobena požadavkům indických zákazníků. Platí to už pro obchodní jméno, odkazující v tomto případě na značku jízdních kol, kdysi používanou pány Laurinem a Klementem, zakladateli mladoboleslavské automobilky. Sedany totiž na indickém trhu tradičně nesou nějaká zahraniční označení. Naproti tomu dříve odhalené SUV Kushaq využívá podle místních tradic "indické" jméno, vycházející ze sanskrtu.

Na karoserii pak nechybí mnohé chromované prvky podle obliby Indů, ať už na klikách nebo na přídi, případně nápis Škoda na blatníku. Stejně tak je tu otevírané střešní okno, vzhledem ke klimatu možná v Indii nedává moc smysl, na tamějším trhu ale údajně jde o symbol statusu. Prohlubeň v horní části palubní desky zase umožňuje do těchto míst umístit nějaký talisman pro štěstí, jak mají indičtí řidiči rádi. Velkorysá světlá výška 179 mm je pak přizpůsobená indickým cestám, stejně jako pneumatiky s vyšším profilem. Prezentovaný kousek obouval pneu s rozměry 205/55 R16.

Právě se zaměřením pro indický trh souvisí už použitá platforma MQB A0 In přizpůsobená tamějším podmínkám. Škoda primárně hovoří o lokalizaci výroby, zhruba 95 % dílů vzniká u lokálních dodavatelů - v Indii se tak dnes vyrábí i část motorů, benefity techniky vycházející z v Evropě známé architektury ale leží i jinde.

S MQB A0 In souvisí třeba výkonnější klimatizační soustava, která navíc nemusí být tak odhlučněná jako ve vozech pro Evropu, Indové naopak mají rádi, když je práce klimatizace slyšet. Sání je zase vyvedeno výše, protože indičtí řidiči rádi projíždějí hluboké louže.

A nechybí ani takové detaily jako vyvedení výdechů klimatizace i pro zadní sedačky, což u takto velkého auta není v Evropě zrovna zvykem, nebo možnost ventilovaných sedadel vpředu. Ty opět souvisí s indickým klimatem, kdy naopak výhřev sedaček není potřeba. Ten samý důvod má také specifický olej v tlumičích přizpůsobený indickým teplotám. Zadní brzdy jsou pak vždy bubnové, což je na prašných indických cestách vhodnější volba.

Nabídka motorů je naopak dobře známá i z Evropy, byť jsou však jednotky upraveny indickému palivu. Stejně jako v případě Kushaqu zahrnuje přeplňovaný tříválec 1.0 TSI (85 kW) a turbo čtyřválec 1.5 TSI (110 kW) s vypínáním poloviny válců. Oba agregáty jsou standardně spárovány s šestistupňovým manuálem, pro litr je za příplatek dodávaný šestistupňový automat, zatímco pro patnáctistovku sedmistupňové DSG.

Další plány

Na indický trh bude Škoda Slavia uvedena na začátku roku 2022, což je proti původním plánům lehký posun. Nebýt koronaviru, Slavia by se v Indii už prodávala. O výrobu se postará závod v Puné, kde se už vyrábí SUV Kushaq, po boku Škodovek tu budou vznikat také odvozené modely značky Volkswagen. Škoda má pak v Indii ještě závod v Aurangábádu, kde se pro tamější trh kompletují modely Octavia, Superb a Kodiaq.

Škoda Slavia je prezentována jako primárně automobil pro Indii, zástupci značky však přiznávají, že nový sedan má také exportní potenciál. Počítá se s jeho prodejem třeba v nedalekém Nepálu nebo na Srí Lance, kde se prodává též Kushaq. Do budoucna není vyloučen prodej vozu třeba v severní Africe, potenciál by měl také třeba v Jižní Americe.

Debutem Slavie pak samozřejmě indický projekt Škodovky nekončí. Mladoboleslavská značka má s tímto trhem dlouhodobé plány, a tak již vedení zvažuje další možnosti rozšíření nabídky modelů přizpůsobených tomuto trhu. Myšlenky stratégů se přitom ubírají dvěma směry, do segmentů, které jsou pro Indii klíčové. Jedním je kategorie cenově dostupných vozů s délkou do čtyř metrů, které by Škoda mohla vyplnit nějakým miniaturním SUV. Druhým je pak z pohledu Evropana možná trochu překvapivě segment elektrovozů - takové modely jsou i v Indii na vzestupu, a tak Škoda zvažuje i tuto možnost. Jak to nakonec dopadne, uvidíme v následujících letech.