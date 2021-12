Škoda k odpovědnosti za platformu MQB A0: Vstupenka k důležitějším úkolům?

Poprvé od dob Škody Favorit byla mladoboleslavská automobilka pověřena vývojem platformy, co to ale vlastně znamená?

Automobilka Škoda Auto se v polovině října pochlubila převzetím odpovědnosti za globální platformu MQB-A0 koncernu Volkswagen, což byla informace, která proběhla nejen motoristickými médii. Co to ale vlastně pro automobilku znamená, jaký to bude mít vliv na její budoucnost a jak to vlastně bude vypadat v praxi? Odpovědi nejen na tyto otázky se nám přímo v Mladé Boleslavi pokusil předat Jiří Dytrych, vedoucí produktové řady Small ve Škoda Auto.

Hned na úvod se ale sluší ujasnit si, co je to vlastně platforma. Mnoho z nás má totiž dojem, že platformou je pouze nějaký „plechový“ základ vozu, tedy zhruba podlaha, nosníky, atd. Pravdou ale je, že pod pojmem platforma se ukrývá mnohem komplexnější seznam techniky a výbavy – tedy věcí upotřebitelných ve velkém. Od plechů karosařiny, přes pohonné jednotky, sedačky, řízení, topení a chlazení, až po sofistikovanou elektroniku. Zajímavé jsou přitom i nákladové poměry v rámci platformy a celého auta.

Cenu platformy, která tvoří zhruba 70 % ceny vozu, totiž tvoří plechy a karosařina, tedy nosníky, podlahy, atd., zhruba jen z 20 %. Dalších cca 30 % tvoří pohonné ústrojí, tedy motory, převodovky, atd. Zhruba 25 % připadá na podvozek, čímž se rozumí nápravy, řízení, atd. Posledních cca 25 procent ceny platformy pak tvoří elektronika a elektronická architektura – tedy řídící jednotky, kabely i komunikační jazyky, kterým elektronika komunikuje.

Platforma je tedy komplexní souhrn komponent, jejichž vývojem se bude automobilka nyní zabývat. Pro Škoda Auto přitom půjde o první vývoj nové platformy od dob modelu Favorit, což bude mimo jiné znamenat, že v automobilce vzniknou zřejmě až stovky nových pracovních míst. Automobilka totiž bude opět potřebovat odborníky na vývoj, motory, podvozky a další komponenty. Některé nové zaměstnance si přitom automobilka vychová sama, jiné nabere a někteří možná přejdou odjinud z koncernu VW.

Nová platforma MQB A0, interně označovaná jako MQB27 (W) Global, za kterou automobilka Škoda nedávno převzala odpovědnost, by se pak měla stát základem pro dostupné malé automobily cílící na trhy jako je Brazílie, Severní Afrika, Jižní Afrika, Indie, Rusko nebo Čína. Jde tedy z části o rozvojové trhy, kde jsou zákazníci citliví na vybraná specifika a současně na dostupnou cenu.

Škoda má přitom bohatou tradici ve vývoji konkurenceschopných malých aut a současně prokázala schopnost vyvíjet nákladově orientovanou platformu již v rámci platformy MQB A0 IN, vyvíjené pro indický trh, na které vyrostly modely jako SUV Kushaq nebo nedávno představený sedan Slavia. Škoda navíc dostane možnost uplatnit svůj Simple Clever přístup nejen v automobilech a jejich výbavě, ale také v systému řízení projektů, vývoje, komunikace, atd.

V kompetencích Škody pak bude kromě navržení zjednodušené platformy také přizpůsobení budoucích modelů Škoda a Volkswagen specifikům vybraných trhů. Základ vozů sice bude společný, pro Africké, Brazilské a Indické trhy však bude například kladen větší důraz na chlazení, zatímco vozy určené pro regiony jako je Rusko budou muset zvládat práci v extrémně nízkých teplotách. Pro severoafrické trhy se pak také počítá s větším rozvojem pohonu na CNG, který se v regionu stává stále populárnějším.

Podle nyní známého časového plánu by měl být první model, postavený na platformě MQB A0 upravené pod taktovkou mladoboleslavské automobilky, představen v druhé polovině tohoto desetiletí. Automobilka přitom uvádí, že podle nezávislých studií existuje pro nové malé vozy postavené na nové platformě MQB A0 potenciál až 7.500.000 vozů – a to jen během prvního (cca sedmiletého) výrobního cyklu. Platforma by ale mohla vydržet i dva výrobní cykly, takže by se vozy na ní postavené mohly dočkat i dvou po sobě jdoucích generací.

Nyní vás možná napadá otázka, proč budou dostupné malé vozy na nové platformě MQB A0 vyvíjené Škodou Auto směrovat pouze na zahraniční trhy, když by podobný typ automobilů nejspíš ocenili i lokální zákazníci. Odpověď je ale poměrně jednoduchá – automobilový průmysl v Evropě podléhá mnohým omezením a regulacím, jako příklad jmenujme připravovanou normu Euro 7 nebo požadavky Cybersecurity. Navíc je velmi silně tlačen do elektrifikace a má vysoké nároky na bezpečnost. Zákazníci ve světě ale mají mnohdy nižší nároky, pro jejichž uspokojení stačí mnohem jednodušší a levnější základ automobilu.

V minulosti se přitom vozy pro podobné trhy odvíjely od vozů a platforem evropských, které vznikaly s ohledy na mnohem vyšší standardy. Svým způsobem tak byly vozy až "převyspělé" a jejich cena byla zbytečně vysoká. Dobrým příkladem je třeba bezpečnost – zatímco evropské vozy musí plnit přísné standardy Euro NCAP, jinde ve světě mohou být vyžadovány jinak nastavené standardy Latin NCAP nebo Global NCAP. Vyhovět těmto požadavkům pak může být snazší a především i levnější.

Specifické požadavky se pak mohou vztahovat také k technice, ta by však mohla procházet pomalejším vývojem, než elektronické a asistenční systémy. Ostatně příkladem může být opět Škoda Slavia, která zatím nenabízí adaptivní tempomat. Během pár let ale může být nezbytností pro různé světové trhy. Indický trh je navíc specifický také svými vysokými požadavky na konektivitu s chytrými telefony, které i v rozvojových koutech světa hrají stále důležitější roli.

Každý specifický požadavek ale znamená pro platformu jiné nároky. Například instalace nového infotainmentu nám může přijít jako snadné záležitost, pro automobilku ale může znamenat vyšší nároky na elektrický systém vozu, který bude muset být schopnější přenést větší množství informací, komunikovat s novými senzory a pracovat s vícero řídícími jednotkami. I tyto drobnosti už se ale musí řešit v rámci vývoje nové platformy. A mladoboleslavská automobilka se na ně bude muset připravit.

S převzetím odpovědnosti za globální platformu MQB A0, včetně konvenčních pohonů, tak padla na automobilku zodpovědnost za důležitý celosvětový segment s velkým potenciálem. Pokud by se ale automobilce podařilo uspět, je velmi pravděpodobné, že v rámci koncernu VW získá na důležitosti a do budoucna by mohla být pověřena ještě významnějšími projekty. Jako jedna z možností se přitom nabízí i malý elektromobil, který by se mohl stát koncernovou budoucností malých automobilů. To už ale trochu předbíháme.