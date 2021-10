Škoda Slavia odhaluje technická data, 4,5 metru dlouhý sedan nabídne 1.0 TSI i 1.5 TSI

Indický trh má do budoucna velký obchodní potenciál, a tak se na něj v následujících letech chce značka Škoda úzce zaměřit. Dostala dokonce za úkol vyvinout techniku pro modely speciálně určené pro tuto zemi. První z nich už se prodává, městské SUV Kushaq, a druhý se rýsuje, sedan Slavia.

Ten se má představit ještě během letošního roku, a tak automobilka v posledních týdnech postupně odhaluje detaily o tomto voze. Nejnověji prozradila základní technické údaje.

Potvrdila tak očekávanou zprávu, že Slavia bude dostupná se dvěma zážehovými motory, stejně jako Kushaq využívající stejnou platformu, pro Indii vyvinuté MQB A0 In. Základem se stane přeplňovaný tříválec 1.0 TSI naladěný na 85 kW, který doplní čtyřválec 1.5 TSI s výkonem 110 kW.

I z Evropy známé jednotky jsou však v tomto případě přizpůsobeny indické destinaci, hlavně tedy z hlediska tankování méně kvalitního paliva. Standardem je v obou případech šestistupňový manuál a pohon předních kol. Pro litr však bude za příplatek dostupný šestistupňový automat, zatímco patnáctistovka se na přání spolehne na sedmistupňové DSG.

Škoda Slavia bude podle dostupných zpráv sedanem, který nepřímo nahradí Rapid, pro Indii určený model na bázi druhé generace Fabie. Oproti 4,4 metru dlouhému vozu však novinka lehce vyroste. Slavia bude totiž 4.541 mm dlouhým, 1.752 mm širokým a 1.487 mm vysokým autem. Rozměrově se tak zařadí mezi sedany nižší střední třídy. Rozvor 2.651 mm pak odpovídá již prodávanému SUV Kushaq.

Automobilka slibuje, že Slavia nabídne robustní konstrukci, vysokou úroveň bezpečnosti a skvělý poměr ceny a výkonu, které doplní o zajímavý design. Vůz se bude stejně jako Kushaq vyrábět v Puné v Indii, 95 % použitých dílů má být lokalizovaných. Do budoucna přitom není vyloučeno, že by se Slavia mohla prodávat i jinde ve světě. Spekuluje se třeba o možném vstupu do Jižní Ameriky, tento typ automobilu by se rovněž hodil třeba pro severní Afriku. Jméno mimochodem odkazuje na značku stejnojmenných jízdních kol, kterou ve svých počátcích používali Laurin a Klement.