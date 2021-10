Škoda Slavia na nejnovějších ilustracích. Bude nový sedan vypadat takto?

Škoda je dnes globálně působící automobilkou, která již nabízí specifické modely pro různé odbytiště. Pro následující roky vidí velký potenciál v Indii, a tak se zaměřila právě na tamější trh, pro který mají v Boleslavi na starosti vývoj techniky pro celý koncern. Už se přitom rýsuje další výsledek výsledek této strategie nazvané projekt India 2.0.

Po městském SUV Škoda Kushaq dorazí sedan Slavia s tím samým základem, v podobě platformy MQB A0 In pro potřeby indického trhu. Automobilka už vůz postupně odhaluje, díky čemuž se tu objevují další a další ilustrace možné podoby tohoto vozu.

Nejnověji je zveřejnil ruský server Kolesa.ru, který při jejich tvorbě vycházel ze zveřejněných snímků zamaskovaných prototypů, díky čemuž by tato vize mohla mít hodně blízko reálnému automobilu. Ruský grafik se přitom rozhodl inspirovat aktuálními modely značky. Prezentovaná podoba Slavie tak kombinuje příď podobnou nejnovější Fabii, se zádí evokující Octavii.

Už brzy bychom přitom měli zjistit, nakolik mají tyto návrhy blízko reálnému vozu, nová Škoda Slavia by se totiž měla představit ještě před koncem letošního roku.

Automobil bude primárně určený pro indický trh, není ale vyloučeno, že to s ním výrobce zkusí i jinde. V minulosti se totiž spekulovalo o možné expanzi do Jižní Ameriky, kam by se takový sedan určitě rovněž hodil, podobně jako dříve uvedený a v Indii již prodávaný Kushaq.

Právě s Kushaqem by připravovaná Slavia měla mít nejen shodný technický základ v podobě platformy MQB A0 In, ale také stejnou nabídku motorů. To by konkrétně znamenalo tříválec 1.0 TSI a čtyřválec 1.5 TSI, přizpůsobené indickým podmínkám, hlavně z hlediska nižší kvality tamějšího paliva.

Jméno mimochodem v tomto případě odkazuje na úplné počátky mladoboleslavské automobilky, označení Slavia nesla první jízdní kola z dílny Václavů Laurina a Klementa.