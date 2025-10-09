Nejrychlejší Škoda Fabia současnosti stojí 700 tisíc. Obhajuje to výkonem a výbavou
Škoda Fabia slaví 130 let existence mladoboleslavské automobilky ve velkém stylu. Do prodeje míří nejen akční edice s bohatší výbavou za zvýhodněnou cenu, ale také Fabia 130 – nejrychlejší sériově vyráběná Fabia všech dob, která čerpá inspiraci ze soutěžního speciálu RS Rally2.
Škoda Auto v letošním roce připomíná 130 let své existence a u této příležitosti přináší do modelové řady Fabia hned dvě novinky. Jednak jde o limitovanou sportovní variantu Fabia 130, která se stává nejrychlejší sériově vyráběnou fabií všech dob a odkazuje na úspěchy soutěžního speciálu Fabia RS Rally2. Vedle toho se zákazníci mohou těšit také na zvýhodněnou edici 130 let a 130 let Premium, jež přináší bohatší výbavu za dostupnější cenu napříč vybranými motorizacemi. Obě verze tak spojuje symbolické číslo 130, připomínající nejen tradici značky, ale i její sportovní úspěchy a orientaci na zákazníky.
Fabia 130 vychází z vrcholného výbavového stupně Monte Carlo, ale posouvá jeho sportovní charakter na vyšší úroveň. Pod kapotou má motor 1.5 TSI evo2 naladěný na 130 kW a 250 Nm. Díky tomu zvládne sprint z 0 na 100 km/h za 7,4 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 228 km/h. Ve srovnání s linií Monte Carlo, která s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW a automatem DSG vychází na přibližně 609.900 Kč, nabízí Fabia 130 nejen o 20 kW více výkonu, ale i specificky nastavenou sedmistupňovou převodovku DSG, sníženou světlou výšku o 15 mm, řízení s přesnější zpětnou vazbou a upravené jízdní režimy. Také asistenční systémy umožňují řidiči jet ostřeji.
Z oblasti výbavy nabízí Monte Carlo Bi-LED světlomety, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčový přístup a 10palcový virtuální kokpit. Z designového hlediska sází Monte Carlo především na stylové detaily jako černě lakovanou střechu, sportovní interiér a snížený podvozek, zatímco Fabia 130 přidává prvky inspirované soutěžním speciálem RS Rally2. Na první pohled ji odlišuje černý pruh a spoiler na zádi, dvojitá koncovka výfuku usazená v difuzoru a specifická 18palcová kola Libra s kouřovým efektem.
Standardní výbava zahrnuje asistenta dálkových světel, parkovací kameru, sportovní sedadla s výrazným bočním vedením a tříramenný multifunkční volant. K dispozici je i paket 130 Plus za 40.000 Kč, který přidává rozšířené asistenční systémy, infotainment s navigací, vyhřívané čelní sklo, ostřikovače světlometů a audiosystém Škoda. Doporučená cena 699.900 Kč (o 90.000 Kč více oproti Monte Carlu) tak odráží nejen vyšší dynamiku, ale i přidané prvky výbavy.
Vedle sportovně laděné novinky je k dispozici také zvýhodněná edice 130 let, která vychází z výbavového stupně Selection. Základní cena začíná na 399.900 Kč s motorem 1.0 MPI/59 kW a zákazníci za tuto částku získají metalický lak karoserie, 15palcová kola z lehké slitiny Rotare Aero, infotainment se šesti reproduktory a bezdrátovým připojením SmartLink. Součástí standardu je rovněž zadní parkovací kamera a v případě motoru 1.0 TSI s 85 kW také zadní kotoučové brzdy.
|Ceník: Akční modely Škoda Fabia 130 let
|Motor
|Převodovka
|Výkon
|Cena 130 let
|Cena 130 let Premium
|1,0 MPI / 59 kW
|5M
|59 kW
|399900
|–
|1,0 TSI / 70 kW
|5M
|70 kW
|424900
|464900
|1,0 TSI / 85 kW
|6M
|85 kW
|444900
|484900
|1,0 TSI / 85 kW
|7DSG
|85 kW
|474900
|514900
|1,5 TSI / 110 kW
|7DSG
|110 kW
|–
|554900
Pomyslnou nadstavbou je linie 130 let Premium, s níž zákazníci získají 16palcová kola Proxima, chromované lišty kolem oken a prahové dekory, interiér s dekoračním obložením a ambientním LED podsvícením, dále 10palcový virtuální kokpit, bezklíčový přístup i startování či alarm. Jízdu zpříjemňuje dešťový senzor, samostmívací vnitřní zrcátko, elektricky sklopná zpětná zrcátka s automatickým stmíváním u řidiče, možnost volby jízdního režimu, hlídání mrtvého úhlu a parkovací senzory vpředu.
Z oblasti komfortu potěší dva zadní USB-C porty, bezdrátové nabíjení telefonu, dvouzónová klimatizace a zatmavená zadní okna. Verze Premium je dostupná od 464.900 Kč s motorem 1.0 TSI o výkonu 70 kW, přičemž vrchol nabídky tvoří kombinace 110kW motoru 1.5 TSI s automatickou převodovkou DSG za 554.900 Kč.
Zdroj: Škoda