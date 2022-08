5 věcí, které Škoda ukázala na svém novém konceptu. A chceme je v sériové produkci!

Víte, jak to s futuristickými koncepty jednotlivých automobilek chodí. Vypadají moderně, jsou plné chytrých řešení, do sériové produkce se však dostane jen hrstka z nich. I Škoda Vision 7S přiváží několik nevšedních řešení, která mohou každodenní život uživatele zjednodušit či zpříjemnit. Vybrali jsme pětici, která podle nás nemá úplně daleko k tomu, aby se výhledově objevila v sériovém autě. Alespoň my bychom byli rozhodně pro!

Video se připravuje ...

Otočné ovladače

Léty prověřená klasika, na které nebylo nutné cokoliv měnit. Otočné ovladače jsou pro nastavení teploty či intenzity foukání značně intuitivnější než ťapkání do rohu displeje. Přesto čtvrtá generace Octavie na toto řešení zanevřela a dostala jen dotykovou lištu ve spodní části infotainmentu. Předpokládali jsme, že podobně tomu bude i u dalších novodobých škodovek.

Koncept Vision 7S nám však dává naději, že tradičním otočným ovladačům by nemuselo zcela odzvonit. Studie je totiž vybavena hned třemi výraznými ovladači. Dva krajní slouží pro ovládání klimatizace, prostředním lze přibližovat mapu či procházet seznamy. Jestli bychom z naší vybrané pětice měli hlasovat jen pro jeden prvek, určitě by to byl tento!

Režim Relax

Vision 7S přijíždí se dvěma konfiguracemi interiéru. První se jmenuje Jízda a asi není třeba ji zdlouhavě představovat. Volant je na „svém“ místě a obrazovka infotainmentu umístěna vertikálně, aby bylo řidiči vše potřebné ihned při ruce.

Zajímavější je však režim Relax. Ten lze aktivovat třeba při čekání na dobíjecí stanici tlačítkem v kabině. Volant a přístrojová deska se posunou dopředu dále od řidiče a spolujezdce a dojde tak k vytvoření většího prostoru pro posádku. Sedadla vpředu se natočí směrem dovnitř a sklopí se dozadu, čímž vznikne pohodlnější prostředí. Obrazovka multimédií se navíc otočí do horizontální polohy, abyste mohli sledovat svůj oblíbený film či seriál.

Inovativní autosedačka

Proč se nový koncept prezentuje jako sedmimístný, když jste napočítali pouze šest sedadel? Všimněte si dětské autosedačky umístěné uprostřed. Ta je integrována do středové konzole, jež je prodloužena až ke druhé řadě sedadel. Dítě je otočeno proti směru jízdy a podle designérů se nachází uprostřed, neboť jde o nejbezpečnější místo v celém autě.

Cestující ve druhé řadě pak mají sviště neustále na očích. Zároveň je vzadu umístěna kamera snímající autosedačku, přičemž její obraz si můžete promítnout na displej multimediálního systému. Otázkou zůstává, nakolik pravděpodobná je homologace podobného prvku do sériového auta. Něco nám říká, že cesta by to asi byla pořádně trnitá, byť samotný nápad se nám líbí.

Magnetické úchytky

Magnetickým uchycením Škoda ve své nové studii nešetří. Jsou tak uchyceny například telefony pod loketní opěrkou. Pod středovou konzolou najdeme další magnetické plochy, na které lze připevnit třeba nerezovou lahev či lékárničku. Pomocí magnetů se k opěradlům zadních sedadel připevňují rovněž praktické batohy. Chytré, přitom nenápadné a elegantní řešení.

Indikace nabití

Všimli jste si velkého krystalického prvku za centrální obrazovkou na přístrojové desce? Nejde jen o estetiku, i tato věc má svou funkci. Různými barvami totiž indikuje stav baterie a nabíjení vozu. Pokud zrovna nemáte při ruce mobilní aplikaci, můžete stav nabíjení zkontrolovat snadno zvenčí, třeba cestou kolem wallboxu či z pohodlí domova z okna.

Tak co, který z prvků byste v sérii nejraději viděli vy?