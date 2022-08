Škodovka, jakou ji známe, se mění. Víme, co všechno bude dělat jinak

Tuzemská automobilka Škoda vstupuje do elektrické a digitální doby ve velkém. Rozhodla se pro celkovou proměnu a my jsme byli u její prezentace. Přinášíme soupis toho, co se změní.

Zúčastnili jsme se včerejší škodovácké akce Explore More, která se za mezinárodní účasti konala v pražském kongresovém centru O2 universum. Událost byla netradičně bohatá na novinky, které jsme se vám snažili postupně zprostředkovat. Nyní se ještě za škodováckým Explore More ohlédneme jako za celkem a shrneme si, co můžeme od mladoboleslavské automobilky v blízké budoucnosti očekávat.

Na první pohled bylo největšími novinkou odhalení konceptu sedmimístného elektrického SUV nazvaného Vision 7S, potažmo upraveného loga automobilky a nápisu Škoda. Mění se toho ale mnohem více. Většina významných automobilek se nějakým způsobem snaží popasovat se zrychlenou elektrifikací a digitalizací vozidel, které šéf Škodovky, Klaus Zellmer, označil za největší proměnu autoprůmyslu v posledních padesáti či více letech. Zatímco některé značky tápou a jiné se snaží tvářit, že se nic neděje, že jde pořád o auta, jaká známe, Škodovka reaguje celkovou proměnou.

Pro Škodovku to zároveň znamená největší změny za posledních více než třicet let, co je součástí koncernu Volkswagen. Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za prodej a marketing, uvedl tři důvody, proč se značka pro tak velkou proměnu rozhodla. Je to jednak kvůli přechodu k elektrickým a více digitalizovaným vozům, jak jsme psali výše, ale také kvůli snaze o větší odlišení od ostatních značek koncernu Volkswagen. Třetím důvodem je prý to, že si Škodovka uvědomuje, měnící se zájmy a potřeby zákazníků, takže se chce změnit spolu s nimi.

Jahn vývoj vysvětlil na příkladech. Prvním vozem po vstupu do koncernu Volkswagen byla Felicia, přičemž tehdy zákazníci hledali především levné auto. Následně přišly znovuzrozené modely Octavia a Superb, u kterých zákazníci hledali takzvanou value for money, tedy hodnotu za peníze. Modely jako Kodiaq a Enyaq iV pak prý přitahují svým vzhledem. Nyní údajně zákazníci hledají nějaký hlubší smysl, proto je Škoda označuje za Contemporary či Everyday Explorers, tedy za jakési každodenní objevitele, kteří mají rádi život. Jahn v tomto bodě zmínil, že o tuto skupinu zákazníků není v rámci koncernu Volkswagen dostatečně postaráno, proto se na ně Škoda více zaměří.

Klaus Zellmer na pódiu škodovácké akce Explore More přiblížil, co máme od strategie nazvané Next Level – Škoda Strategy 2030 očekávat. Doslova řekl, že: „Škoda projde zásadní proměnou. Směrem k e-mobilitě, směrem k autům, jejichž integrální součástí bude software, a samozřejmě směrem k nové úrovni orientace na zákazníka.“ Jak se tedy chce Škodovka dostat na Next Level, respektive na další úroveň? Proměny přijdou v pěti úrovních.

Video se připravuje ...

První úrovní je takzvaná Next Level Transformation, kdy se Škodovka pokusí zajistit budoucnost nejen sobě, ale také svým zaměstnancům, velkými investicemi do elektromobility (5,6 miliardy euro) a digitalizace (700 milionů euro) v následujících pěti letech. Kromě toho automobilka od letošního roku do roku 2030 proinvestuje 500 milionů euro do tréninku a vzdělání svých zaměstnanců. Zellmer vyzdvihnul, že tuto investici považuje za klíčovou.

Druhou úrovní je Next Level Product Portfolio, tedy proměna modelového portfolia. Zellmer připomněl model Enyaq iV, jehož dodávky zákazníkům od uvedení na trh celosvětově překročily 70.000 kusů. Objednávkové knihy jsou prý plné a automobilka dělá vše, co může, aby udržela časy dodávek co nejkratší. Nicméně budoucnost Škody neleží jen na bedrech Enyaqu iV. Do roku 2026 přijdou tři nové elektromobily – malé auto, kompaktní SUV a sedmimístný model.

U malého městského auta už víme, že by mělo dorazit v roce 2025 a dostat sourozence od Volkswagenu a Cupry. Sedmimístný model by pak měl vycházet z nově představeného konceptu Vision 7S. A další elektromobily budou následovat. Do roku 2030 totiž chce Škodovka dosáhnout toho, že elektřinou poháněná auta budou činit více než 70 % jejích evropských prodejů.

Na spalovací modely však značka ještě nezanevře. V druhé polovině příštího roku proto představí nové generace modelů Superb a Kodiaq, po nichž bude v roce 2024 následovat modernizovaná Octavia. A protože se od roku 2024 má na autech začít objevovat nový nápis Škoda, který zároveň nahradí logo okřídleného šípu na přídi, dá se očekávat, že jím bude jako první vybavena právě Octavia. Nebo bude naopak posledním novým modelem s okřídleným šípem na přídi a krátce po ní přijde jeden z plánovaných elektromobilů s nápisem Škoda na čumáku.

Velký důraz Zellmer klade na třetí úroveň, v níž se mladoboleslavská automobilka promění – Next Level Customer Centricity, tedy v zaměření na zákazníka. To má být úzce spojeno s produktovým portfoliem – podle Zellmera totiž Škodovka vždy byla značkou, která pečlivě naslouchala zákazníkům, což si chce udržet i do budoucna. Samozřejmě muselo padnout i prohlášení o tom, že modelové portfolio Škodovky v následujících letech přesně vyhoví potřebám zákazníků.

Zároveň Zellmer zmínil, že Škodovka chce i s pomocí Indie a tamní nabídky modelů růst mimo rámec koncernu Volkswagen. Aby si zbytečně značky vzájemně nekonkurovaly. Což je zajímavé prohlášení s ohledem na to, že má koncern v plánu ještě více sjednotit techniku napříč značkami a jednotlivé automobilky odlišit především designem…

Čtvrtou úrovní proměny značky je Next Level Sustainability, tedy důraz na udržitelnost. To se má promítnout například do ještě většího důrazu na aerodynamiku modelů Škoda, širšího použití obnovitelných materiálů v exteriéru a interiéru či do snížení energetické spotřeby a omezení používání surových materiálů. Cílem značky je mimo jiné do roku 2030 snížit flotilové emise CO 2 o více než 50 % (ve srovnání s rokem 2020).

Pátou a poslední úrovní proměny značky je Next Level Brand Appearance, tedy vzhled či identita značky. Do ní pak spadá nový designový jazyk představený na konceptu Vision 7S, nové logo i nápis Škoda, jehož použití dostane přednost před logem, stejně jako nové firemní barvy (dvojice zelených odstínů), font použitý v marketingové komunikaci a mnohé další prvky, které zákazníci vnímají vizuálně.

Společně se všemi výše zmíněnými proměnami Škodovka také přehodnotila vlastní hodnoty a vize. Nově je jejím cílem pomoci světu k chytřejšímu životu – na obrazovce se v tuto chvíli za Martinem Jahnem a Klausem Zellmerem objevil anglický nápis: „We will help the world live smarter.“ Jahn k tomu řekl, že Škodovka nechce jen vyrábět auta, která vás dostanou z bodu A do bodu B, ale touží po vytvoření celého ekosystému, který bude ve velkém spoléhat na digitální prostředí a udržitelné materiály.

Nové hodnoty značky Jahn uvedl třemi pojmy: Human, Simplifying a Surprising. První hodnota je jakási lidskost a vychází z lidského přístupu k produktům. Druhá hodnota stojí na řešeních Simply Clever, která mají zůstat součástí značky a mají se promítnout také do digitálního prostředí. Třetí hodnota je moderní interpretací „value for money“, tedy jakési přidané hodnoty za utracené peníze. Jahn řekl, že Škoda nikdy nebude nejlevnějším autem v nabídce, ale vždy zákazníky příjemně překvapí (odtud Suprising) tím, kolik jim toho za jejich peníze nabídne. Ve výsledku tedy hodnoty značky nejsou tak úplně nové, jako se spíš lehce pozměnila definice těch stávajících.

V tomto bodě bylo prezentováno upravené logo značky a změněný nápis Škoda. Jejich odhalení Martin Jahn uvedl slovy: „Uvědomili jsme si, že s touhle nabitou značkou musíme pro Škodu nové úrovně změnit skutečně všechno. Náš smysl, naši zákaznickou skupinu, naši pozici, firemní barvy, vzhled aut a také logo. Udělali jsme to s velkým respektem k našemu dědictví. Uvědomili jsme si totiž, že v polovině 30. let [pozn. zřejmě myšlena 20. léta], kdy se Laurin s Klementem stali součástí holdingu Škoda, také nejprve používali pouze psané logo, na což se budeme soustředit i my.“

K tomu přidal: „Takže jsme se u obrázkového loga rozhodli pro změnu do 2D, což je lepší pro digitální komunikaci. Psanému logu jsme chtěli dát skutečně moderní tvar a vyvinuli jsme specifická písmena, která jsou pro Škodu unikátní. Zároveň jsme samozřejmě chtěli zachovat háček nad S, který z něj dělá Š, což je pro nás Čechy velmi důležité, ale našli jsme Simply Clever cestu, jak ho integrovat a učinit jej harmoničtějším. Doufám, že se vám bude líbit tolik, jako nám, protože ho chceme zároveň více dávat na předky aut a používat v naší komunikaci.“

Jsme zvědaví, jak se přerod Škodovce povede a jak se jí bude dařit prodejně. Nás osobně bude omezení používání takzvané „slepice“ trochu mrzet a v novém designovém jazyce vidíme lehkou inspiraci jinými značkami (např. Range Rover či Kia), ale vše samozřejmě záleží především na tom, jak se to bude líbit vám, zákazníkům, až se nová identita promítne do komunikace značky a na její vozy.