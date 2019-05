Škoda Vision iV je elektromobil v hodnotě 90 milionů, prohlédli jsme si ho přímo na silnici

Zářivě žlutá studie přitahuje pohledy projíždějících řidičů jako magnet. Většinou opodál zastavují a jdou se zblízka podívat. A hádám, že jsou hodně překvapení, když na zádi vidí rudě svítící nápis Škoda. Design je odvážný a ukazuje, kam se vzhled budoucích škodovek posune. Pochopitelně v trochu umírněnější podobě, ale základní tvar by měl odpovídat sériovému autu.

Studii Vision iV už jste nejspíš viděli - byla hlavní hvězdou na stánku škodovky v Ženevě, a později také v inovované podobě v Šanghaji. Již tradičně předznamenává budoucí sériový model, tentokrát půjde o první elektrickou Škodu postavenou na modulární platformě MEB. Její předobraz teď stojí na parkovišti u obchodního centra poblíž pražského letiště a mezi ostatní auta vůbec nezapadá. Je futuristická a v prostředí reálného světa působí ještě impozantněji. Dojem umocňuje také absence tradičních klik nebo zrcátek (auto má miniaturní kamery).

Osobně jsem hlavně zvědavý, jestli se do série dostane světelná lišta procházející maskou chladiče, třeba jako poznávací znamení elektrických modelů. Hlavní světlomety disponují technologií Matrix LED, zajímavostí je, že ženevský koncept měl projektory překryté krycím plastem, ale vystavený kus už ho nemá - prý to tak vypadá lépe a já souhlasím. Koncová světla jsou samozřejmě také diodová a uspořádána do tvaru písmene C. Na víku kufru pak nechybí nápis Škoda, také podsvícený.

Že koncept trochu klame tělem potvrzují holá čísla, délka činí 4.665 mm, šířka 1.926 mm a výška 1.613 mm, na délku je tedy o dvacet centimetrů kratší než superb. Z hlediska rozměrů a siluety má studie nejblíže asi k BMW X4. Kola jsou mimochodem 22palcová a mají aerodynamický design. Boční dveře se otevírají stejně jako třeba u vozů Rolls-Royce, tedy od sebe. A stejně jako u luxusních limuzín britské automobilky se umí samočinně také zavřít. Stačí jim buď pokyn speciálním dálkovým ovladačem, nebo můžete jednoduše rukou přejet přes dveře a samy se zavřou.

Co se u sériového modelu změní opravdu hodně, bude interiér. Bohaté prosklení a absence středového sloupku budí dojem vzdušnosti, o to více uvnitř také vynikne čtveřice sedaček. Použité materiály jsou hodně netradiční, všímám si hlavně dřeva, skla a kovu. A taky hromady displejů. Zajímavý je hlavně displej místo vnitřního zpětného zrcátka. To už sice umí i některé sériové vozy jiných značek, tady se ale ukazuje obraz i z bočních vnějších zrcátek. Do reálného provozu by to asi příliš nebylo, ale nezapomínejte, je to koncept. Tomu odpovídá i multimediální displej a přístrojový štít - nic z toho nezobrazuje reálné údaje, ale přednastavené animace. Třeba elektrické ovládání sedadel ale funguje.

Dva elektromotory

Pohon konceptu, minimálně toho ženevského, zajišťovaly dva elektromotory o systémovém výkonu 225 kW. Ty také zajišťovaly pohon všech kol, jeden elektromotor se nacházel u přední nápravy, druhý pak u zadní. To čínský koncept disponoval pouze elektromotorem vzadu o výkonu 150 kW. Z hlediska dynamických parametrů je na tom samozřejmě lépe čtyřkolka, ta se z 0 na 100 km/h rozjela za 5,9 sekundy a uměla jet až 180 km/h. Zadokolka potřebovala rovných 9 sekund a rozjela se nanejvýš na 160 km/h. U sériové verze to ale určitě bude úplně jinak, takže čísla berte jen jako zajímavost. Už teď se ale šušká, že v nabídce by měly být obě verze - jak s pohonem zadních, tak i všech kol.

U obou konceptů se v podlaze nacházela lithium-iontová baterie o kapacitě 83 kWh, která by podle metodiky WLTP měla umožnit dojezd až 500 kilometrů. A nejsou to čísla vycucaná z prstu, pohon konceptu je prý sériový, takže si jen odmyslete kamery místo zrcátek, přidejte kliky, menší kola a klasický interiér a máte nejspíš docela přesnou představu, jak bude vypadat sériový model. Jedno je ale jisté - sériová verze nebude stát 90 milionů, jako tento koncept, ale o poznání lidovější částku.

Na evropský trh by se měla sériová verze dostat v roce 2020, vyrábět se bude v domovském závodě v Mladé Boleslavi, jedná se ale také o výrobě v Číně.