Škoda Yeti se narodila skoro před 20 lety. Vzpomeňte na superlativy sněžného muže

Vůbec prvním SUV značky Škoda bývá často označován model Trekka, vyvinutý v roce 1966 ve spolupráci československé automobilky a jejího novozélandského generálního importéra. Vůz se zvýšenou průchodností terénem, přehlednou kompaktní karoserií a svislým víkem zavazadelníku stál na základech tehdejší Škody Octavia, zůstal však bohužel vyhrazen pouze protinožcům.

O 43 let později se sen o prvním velkosériovém českém SUV konečně reálně splnil. Model Yeti, vtipně pojmenovaný po bájném sněžném muži, se počátkem března 2009 ve světové premiéře představil veřejnosti. Stalo se tak v areálu ženevského výstaviště Palexpo a jako poskytovatel podvozkové techniky posloužila opět Škoda Octavia – tentokrát však už druhá generace stejnojmenného novodobého modelu, konkrétně jeho terénně naladěná varianta Scout. Díky tomu yeti mohl získat žádaný pohon všech kol.

Seriál: Zapomenuté prototypy Škoda. Do terénu a zpět. David Bureš Novinky

Dnes už model Yeti v nabídce Škody dávno nenajdete, jeho odkaz však žije dál – roli kompaktního SUV totiž převzal už před pěti lety přímý nástupce Karoq. Po devatenásti letech od prvního konceptu z jarního ženevského autosalonu 2005 jsme tak v prostředí Motorlandu v Bělé pod Bezdězem uspořádali nostalgické setkání pětice různorodých automobilů, které spojuje jedno jediné: nezapomenutelné jméno Škoda Yeti.

Škoda Yeti Concept Car (2005): Nejpokrokovější

Yeti mnozí dodnes považují za vzhledově nejpřitažlivější škodovku posledních dvou desetiletí. Jisté je, že jednou půjde o žádaný youngtimer. Věděli jste, že s produkcí se původně ani nepočítalo a jako prapůvodní základ posloužilo malé městské auto?

Škoda Yeti, jejíž produkce skončila až v roce 2018, má na silnicích dodnes obrovské zastoupení. Ačkoliv v sériové verzi šlo o kompaktní SUV, v prvotní podobě se na jaře 2005 prezentovalo v roli designové studie automobilu blízké budoucnosti pro aktivně žijící lidi. Koncept Yeti ztělesňoval představy o univerzálním malém víceúčelovém voze do nepohody, avšak bez agresivního image velkých terénních modelů. „Když jedete do Himálaje, nepotřebujete s sebou táhnout všechnu tuhle tíhu,“ prohlásil při odhalení konceptu v březnu 2005 šéfdesignér Škody Thomas Ingenlath. A v této fázi mělo dílo zůstat. Hlavní cílem Škody Yeti bylo upoutat pozornost a vyvolat zamyšlení o dalším směru automobilového vývoje. Vyvolání otázek a dohadů se podařilo stejně jako pár let předtím odvážným studiím Tudor či Roomster.

Ženeva živě: Další informace o Škodě Yeti Ladislav Čermák Novinky

Komplexně dotažený koncept Yeti využíval dvoudílné od sebe výklopné zadní dveře po vzoru někdejší Škody 1203 či soudobého BMW X5. Jejich konstrukci zde doplňovala praktická mezistěna s kolejnicemi pro zavěšení dvojice jízdních kol. Propracovaná studie však zaujala i obrovským střešním oknem podélně rozdělujícím celou délku stropu a prosvětlujícím kabinu nebo jediným stěračem čelního skla se skrytým klidovým umístěním v pravém sloupku. Při provozu se rychle pohyboval z jedné strany skla na druhou pomocí dvou vodicích kolejnic v horním a spodním rámu okna. Zkrátka simply clever!

Kodiaq není první, Škodovky jezdily v terénu už dříve, i před Yetim (velká fotogalerie) David Bureš Novinky

Premiéra konceptu Yeti byla načasována na oslavy stého výročí prvního automobilu značky Laurin & Klement, dnes nesoucí hrdé logo Škody. Není divu, že šlo o velkolepé dílo, jehož univerzální zaměření bylo v tehdejší filozofii novátorské. Nejnovější módní trendy reprezentují zadní kliky skryté ve dveřních sloupcích, do obrysu vozu integrované podélné střešní lišty nebo rozšířené lemy blatníků. Ani se nechce věřit, že téměř sériově působící stylový model s nápadně vysokou světlostí nemohl být osazen pohonem všech kol. Čtyřmetrová studie totiž byla postavena na technickém základě běžné Škody Fabia. „V té době totiž ještě nebyla kategorie vozů SUV tak populární jako dnes,“ vzpomíná exteriérový designér Škody Jiří Hadaščok, jenž tehdy na hliněných modelech konceptu Yeti pracoval.

Škoda Yeti vs. Mitsubishi ASX, test, srovnávák, video, auto.cz • auto.cz

Na sedmnáctiletém předobrazu budoucího českého SUV jsou však dobře vidět některé detaily, s nimiž se u sériových modelů setkáváme dodnes. Všimněte si tvaru vykrojení podběhů nebo širokého nápisu Škoda na zadních dveřích. Interiérový futurismus však zůstal jen vizí, praktická plastová vana podlahy místo vkládaných koberců se stejně jako sítě k upevnění zavazadel stala jen proroctvím pro budoucí časy. Vtipný prvek představoval vyjímatelný navigační systém GPS, v éře přenosných mobilních zařízení by však postrádal smysl. Volant s multifunkčním středem, trojice samostatných kruhových ukazatelů v přístrojovém štítu nebo vertikálně postavené výdechy ventilace nestačily zestárnout dodnes, nejroztomileji na nás však působí ovladač jízdních režimů s otočným táhlem okolo voliče automatu, respektive použité ikony: pelášící zajíc jako symbol sportu a želva v roli rozvážného cestovatele.

Na studii SUV nás zaujalo také výrazně upravené logo automobilky s ostřejšími konturami a částečným překrytím kruhovým rámečkem. Tento symbol najdete rovněž na některých dřívějších prototypech: třeba na konceptech Ahoj či Joyster. A proč taková změna identity? Inu i logo se vyvíjí, a tak není divu, že s ním Škoda experimentovala už před dvěma desetiletími.

Škoda Yeti Concept Car (2005) | Auto Tip Klassik/Petr Homolka

Škoda Yeti Cabriolet Concept Car (2005): Nejuniverzálnější

Půl roku poté, co studie Yeti očarovala veřejnost, přišla o pevnou střechu nad hlavou. Vznikla tím nejstylovější škodovka všech dob. Pluriel na český způsob se podle momentální nálady uměl proměnit z půvabného kupé v užitečný pickup i provzdušněný kabriolet.

Aby veřejnost na jarní koncept Yeti nezapomněla, ještě v témže roce Škoda naservírovala návštěvníkům podzimního veletrhu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem volné pokračování. A opět rozvířila vlnu spekulací o tom, že se ve vývojovém oddělení automobilky „něco děje“. Obnažená studie s jediným párem dveří se prezentovala jako pickup, ve skutečnosti šlo o vůz mnoha tváří. Díky kombinaci pevné střechy hardtop, plátěného softopu a odnímatelných bočních oken novinka umožnila na jediném voze vytvořit několik karosářských variant. Konstruktéři zlatavé studie mysleli na všechno – při odejmutí zadního střešního plátna se yeti proměnil v užitkové vozidlo s korbou, v níž šlo sklopením zadních sedadel vytvořit rovnou podlahu, vyplněnou podélnými gumovými žebry. Zadní stěna se „po náklaďácku“ vyklápí dolů a během jejího otevření je k dispozici další díl podlahy, čímž se rozprostře prostor pro předměty až dvoumetrové délky. Koncept byl natolik dotažený, že nechybělo ani vtipně skryté tlačítko v písmenu O uprostřed nápisu Škoda.

Frankfurt živě: Škoda o druhém vydání studie Yeti Ondřej Láník Novinky

Po vztyčení zadních sedadel yeti snad nejvíce připomínal Felicii Fun – přední cestující byli zastíněni střechou, zadní si užívali hřejivého pocitu jízdy kabrioletem. Stačilo však odejmout přední hardtop a rázem se slunečním paprskům mohla oddávat kompletní posádka. O ubytování sejmutých panelů bylo postaráno, k dispozici měly úložné prostory za výplněmi bočních stěn. O důležitost i studie svědčí fakt, že na vytvoření variabilního střešního systému se ve své dílně v Osnabrücku podílela společnost Karmann. Ta se proslavila třeba otevřeným broukem či kabrioletem VW Karmann Ghia a později i otevřenými Renaulty Mégane.

Po přečtení předchozích řádků o pocitech pasažérů můžete lehce nabýt dojmu, že zlatý yeti běžně vozil cestující. Jenže ani v oranžovém pickup-kabrioletu se žádná posádka nikdy nesvezla. I v tomto případě šlo jen o koncept. Jeho sériová budoucnost byla zavržena už před samotnou stavbou modelu.

Znáte Škodu 1202 Kamyonet? Turci díky českým podvozkům obcházeli zákony Stanislav Kolman Novinky

Pozadu v nápaditosti nezůstal ani interiér, kde však jako základ posloužil už původní modrý, jarní koncept. Vývojáři však změnili barvu syntetických obkladových materiálů ze světlé na tmavou, což působilo konvenčněji. Novým potahem čalounění se pochlubila i všechna sedadla.

Především se však táhlo na středovém tunelu konceptu proměnilo z voliče automatu v klasickou řadicí páku. Opět ale šlo jen o fikci, ani kabriolet Yeti totiž plně pojízdný nebyl. Zato světu naplno předvedl umění škodováckých vývojářů – už před sedmnácti lety dokázali vytvořit víceúčelovou a nestárnoucí stylovku, vhodnou jak pro pracovní vytížení a běžný provoz, tak i pro aktivní volný čas.

Škoda Yeti Cabriolet Concept Car (2005) | Auto Tip Klassik/Petr Homolka

Škoda Yeti (2009 & 2013): Nejoblíbenější

Sériová verze modelu Yeti se světu představila v březnu 2009, rovné čtyři roky po odhalení prvního konceptu. Ten proti očekávání ve všech rozměrech citelně přerostla, vyspělé produkční auto se však zbavilo některých detailů, kterými prvotní studie očarovala.

V dnešní době distančního představování všeho možného už to zní archaicky, ale ještě před více než patnácti lety dokázala premiéra důležitého modelu klidně o den pozdržet pravidelné vydání časopisu. Asi není třeba zdůrazňovat, že šlo vždy o novou škodovku. Jako poslední z nich se tento husarský kousek podařil sériovému yeti, jehož fotografie vypustila automobilka oficiálně do světa v úterý 3. února 2009. Vůbec poprvé si veřejnost mohla pátou modelovou řadu Škody prohlédnout o měsíc později, a to ve čtvrtek 5. března v Ženevě. Sériovou produkci svého prvního novodobého SUV spustila Škoda v kvasinském závodě za další dva měsíce, konkrétně 12. května 2009.

Škoda Yeti druhé generace? Podívejte se, jak by dnes mohla vypadat redakce AUTO.CZ Design

V souvislosti s uvedením modelu Yeti se začalo vzpomínat na jeho pradávného předchůdce jménem Trekka. Stejně jako někdejší novozélandská kuriozita totiž využila nová škodovka technický základ ze soudobé octavie, v tomto případě verze Scout. Vedle variant s pohonem předních kol tak mohl být produkční yeti plnohodnotnou čtyřkolkou. Jedinou pihou výsledného díla se stala absence některých obdivovaných prvků konceptu, například vysokých vertikálních zadních svítilen. Roztomilá příď s mlhovkami zakusujícími se do hlavních reflektorů však sériovému modelu naštěstí zůstala. Jejich absenci by lid nedovolil.

Předpoklady k úspěchu měl yeti obrovské – v nabídce byly přeplňované zážehové i vznětové čtyřválce, samočinné převodovky, terénní světlá výška 180 mm či samostatně posuvná zadní sedadla VarioFlex. Navíc si hned v prvním nárazovém testu Euro NCAP připsal pět hvězdiček. Případné zájemce lákaly rovněž ceny: základní verze Yeti 1.2 TSI o výkonu 77 kW startovala na jaře 2009 na přitažlivých 339.900 korunách, naopak úplně nejdražší varianta se vznětovým čtyřválcem 2.0 TDI s výkonem 125 kW, vstřikováním common rail a pohonem všech kol vyšla na 674.900 Kč.

Škoda Yeti (2009) | Auto Tip Klassik/Petr Homolka

Celosvětově známý showman Jeremy Clarkson označil Škodu Yeti ve slavném televizním pořadu Top Gear za nejlepší auto na světě – na rozkopaném okruhu tehdy škodovka zesměšnila nejmenované sportovní kupé, kabina dokázala odolat přeběhnutí hasičského mužstva, projet hořícím domem, a dokonce posloužit i jako heliport. S natolik barvitou vizitkou si yeti už po dvou letech a měsíci produkce připsal stotisící vyrobený kus. Půlmiliontý vůz sjel z pásu 29. října 2015. Výroba probíhala v závodech Kvasiny, Aurangabád (Indie), An-tching (Čína) a Kaluga (Rusko). S celkovým počtem 683.603 kusů skončila až v roce 2018, kdy už rok působil na trhu nástupce Karoq.

Yeti s délkou 4223 mm, šířkou 1793 mm a výškou 1691 mm se dočkal i prodloužení karoserie, a to ve dvou verzích. Domácí vývojáři v Česaně postavili prototyp s delším zadním převisem, do sériové produkce však místo toho zamířila varianta s rozvorem prodlouženým o 60 mm. Ta se představila krátce po modernizaci modelu v roce 2013, kdy yeti definitivně ztratil roztomilé velké kulaté mlhovky. Navzdory nastavení rozvoru na 2638 mm čínský model nikterak nataženě nepůsobí, a proto jsme si s metrem v ruce ze zvědavosti sami změřili spodní hranu zadních dveří.

Bazar Škoda Yeti • auto.cz

A výsledek? Skutečně šest centimetrů: 68 vs. 74 mm. Asijský model proti evropskému překypoval chromem, a nadto působil dobrodružněji, což zajistilo rezervní kolo zavěšené zezadu. Kvůli němu se doprostřed nárazníku přesunul i rámeček registrační značky. O aktuálnosti SUV Yeti v tehdejším programu hovoří i řada limitovaných verzí, z nichž některé najdeme mezi škodovkami dodnes. Vozy první série tak šlo koupit v úsporné verzi Greenline, pozdější modely i s plaketami Laurin & Klement či Monte Carlo.

Zvláštní je, že o 6 cm prodloužený rozvor požadovali zrovna drobní Číňané. Nárůst vnitřního prostoru vzadu byl znát hlavně na dveřních výplních. | Auto Tip Klassik/Petr Homolka

Škoda Yeti Pickup (2013): Nejpracovitější

O užitkové verzi Škody Yeti jste možná dosud neměli nejmenší tušení. Není divu, automobilka její prototyp poprvé odhalila teprve přednedávnem. A když se na takhle dotažené tvary i detaily díváme po deseti letech od stavby vozu, hodně litujeme, že se nikdy nevyráběl.

Na přelomu let 2012 a 2013 Škodovka v tichosti a bez jakékoliv publicity postavila zcela nový pickup, který v jejím modelovém programu od ukončení produkce už jedenáct let chyběl. Dvoumístná budka s přilehlou zadní korbou k českým autům patřila odnepaměti – stačí si vzpomenout na modely 1201, 1202, 1203 nebo pozdější favorit či felicii. Pickup postavili tvůrci prototypů v Česaně dokonce i na základě první generace fabie. „Ten přitom po tamním areálu dodnes jezdí,“ připomíná někdejší šéf montáže prototypů Stanislav Cinkl. Jenže na rozdíl od malé škodovky měl yeti s korbou reálnou šanci na výrobu. „Jeho velkou předností totiž byla tunová nosnost,“ upřesňuje Václav Novák, šéf výroby prototypů.

Překvapení z Lipska: Škoda Yeti jako pick-up! David Bureš Profi

Pickup Yeti byl původně zamýšlen pro doplnění produkčních kapacit továrny v Kvasinách. „Přední část pocházela ze sériového modelu Yeti. Zato zadní platformu včetně nápravy, odpružení a zavěšení poskytl Volkswagen Caddy Maxi. A panely karoserie i zadní části ušili designéři tomuto provedení na míru,“ prozrazuje Martin Kadlec z Centra vývoje zkouškových karoserií Škody Auto, který se tehdy na vývoji roztomilého pracanta podílel.

A nyní následuje vůbec nejdůležitější poznatek – jediný prototyp dnes už jedenáctiletého pickupu je plně funkční! Praktický užitkový model pohání oblíbený vznětový čtyřválec 2.0 TDI v silnějším provedení 125 kW, samozřejmostí je rovněž pohon všech kol. Proti běžnému SUV se karoserie pickupu natáhla o viditelných 653 milimetrů. Vůz tak měří 4876 mm, což zhruba odpovídá současným limuzínám střední třídy. Většinu délkového nárůstu ukrojilo zvětšení rozvoru, nataženého z původních 2578 na 3006 mm.

Citelné prodloužení ze dvou aut kombinovaného podvozku se projevilo rovněž na zadním převisu, jenž z „osobních“ 768 narostl na „pracovních“ 985 milimetrů. Velikost korby dosáhla slibných rozměrů 1936 x 1170 mm, navíc její hloubka působí dodnes unikátně: 625 milimetrů nikdo jiný nabídnout nedokázal. Vysvětlení najdeme v podlaze s původem v kompaktním modelu SUV.

Ojetá Škoda Yeti: Český recept na úspěšné SUV Tomáš Dusil Ojetiny

Zatímco design přední části vozu se shoduje s běžným yeti v dřívější verzi s kulatými mlhovkami, směrem dolů výklopné víko nákladového prostoru už využívá módní krystalický prolis okolo rámečku registrační značky. Tímto nápadným prvkem se v polovině minulé dekády prezentovaly všechny nově představené nebo aktuálně zmodernizované škodovky.

Kabina pickupu je dvoumístná, palubní deska vychází beze změn z běžného yeti. Pro maximální variabilitu lze spolujezdcovu sedačku sklápět, za cestujícími se nachází čalouněná mezistěna s rozměrným oknem. Co nejlepší vzdušnost interiéru zajišťují přídavná boční okna, dotvářející navíc velmi elegantní vnější design. O dotaženosti celého vozu vypovídá rovněž plastové orámování stěn korby i zadního okna kabiny. Nad ním stejně jako u všech ostatních soudobých i současných škodovek hrdě září třetí brzdové světlo, zatímco konkurence je má umístěné většinou na zadní stěně víka korby.

TEST VW Tiguan 1,4 TSI (110 kW) vs. Škoda Yeti 1,4 TSI (90 kW) – Dvakrát 4x2 Michal Otruba Srovnávací testy

Proč se tak krásný a ve všech směrech k dokonalosti propracovaný pickup nakonec nikdy nedočkal výroby? „Škoda tehdy měla v koncernu za úkol směřovat k segmentu SUV, naopak užitkovým modelům se věnovala samostatná divize Volkswagenu,“ dodává na vysvětlenou Václav Novák, tehdejší šéf výroby prototypů. A protože v téže době nastoupil na trh pickup VW Amarok, slibný osud Škody Yeti s nákladní korbou byl předčasně zpečetěn.

Škoda Yeti Pickup (2013) | Auto Tip Klassik/Petr Homolka

Škoda Yeti Extreme (2014): Nejextrémnější

Ani po zkonvenčnění přední části karoserie odstraněním kulatých mlhovek nepřišel yeti o hravost. Před deseti lety ji demonstroval líbivý koncept Extreme.

Původně mělo tohle auto ozvláštnit naše setkání všech vyrobených provedení Škody Yeti, toho času se však účastnilo jiné významné akce v Rakousku. Země našich jižních sousedů je přitom pro Škodu Yeti Extreme osudová – vždyť i její světová premiéra se v květnu 2014 odehrála na obřím srazu příznivců volkswagenů s logem GTI u Wörthersee.

A protože u rakouského jezera jde o setkání příznivců rychlých aut, i koncept Extreme s výrazně rozšířenou karoserií, sedmnáctipalcovými koly s širokými pneumatikami a mohutnými prahy i nárazníky působí navenek více jako okruhové sportovní náčiní než kompaktní rodinné SUV. Do detailu vypilované auto překvapuje například dvojicí výfukových trubek integrovaných v zadním difuzoru, vytažené blatníky připomínají pickup BT Etape.

Škoda Yeti: Technická data, nová fotogalerie, kompletní ceník (+ plakáty) Ondřej Pavlůsek Novinky

Nejnápadnějším vnějším detailem je však směrem dozadu klesající linie střechy, navazující na snížené dveře zavazadlového prostoru. Pro maximální efekt se studie pyšní matným lakem, jejž dosud žádná sériová škodovka nenabídla.

V kabině si rázem připadáte skoro jako v ostrém soutěžním speciálu, což připomínají nejen sportovní sedadla Recaro s pětibodovými bezpečnostními pásy, ale také lékárnička umístěná před spolujezdcem, karbonový obklad palubní desky nebo pomocí řemínků připoutané nouzové příslušenství ve dveřních výplních: hasicí přístroj a lopatka. Ve světě motorsportu, kde si Škoda za 120 let vydobyla bohatou tradici, se zkrátka musí počítat se vším. Není tak divu, že na palubě modelu Extreme nechybí ani nůž na řezání pásů.

Euro NCAP 2009: Škoda Yeti - Třetí Škoda s pěti hvězdami Ondřej Láník Bezpečnost

Luxus do kabiny naopak vnáší drahá potahová látka alcantara, s níž zde designéři opravdu nešetřili. Na nově vytvořeném středovém panelu najdete praktické přepínače, volič samočinné převodovky se tváří jako hlavice manuální řadicí páky a podlaha vozu je hliníková. Na sportovním volantu se zploštělým věncem nechybějí integrované páčky pro řazení rychlostních stupňů. Okna konceptu Extreme jsou tajemně temná. Ať už si atraktivní koncept Yeti Extreme prohlížíme z kteréhokoliv úhlu, musíme konstatovat jediné – škoda že se tento speciál nedočkal potřebné homologace, světové rallye by si takové osvěžení zasloužily.

Před deseti lety vzbudila poprask už třetí tovární studie na téma Yeti, tentokrát šlo o speciál kombinující sportovní a terénní schopnosti | Škoda

BT Etape (2012): Nejstylovější

Pro našince kdysi velmi oblíbený autosalon AMI ve východoněmeckém Lipsku přinesl před dvanácti lety natolik atraktivní českou novinku, že se o ní ještě dlouho po skončení veletrhu vzrušeně hovořilo.

Atraktivní BT Etape na bázi škody Yeti představila veřejnosti před deseti lety společnost Benet Automotive. Dvoumístný pickup ohromil návštěvníky lipského veletrhu AMI sportovním charakterem, nápadně vytaženými lemy blatníků, dvacetipalcovými kovanými koly, dvojicí oválných výfukových koncovek nebo mohutným difuzorem.

Pozadu nezůstala ani kabina v kombinaci červené, bílé a černé. V těchto barvách byly vyvedeny palubní deska i potahy skořepinových sedadel Sparco. Do působivé trikolory tehdy v Čejticích u Česany převlékli i volant. Vývoj vozu trval od zhotovení prvních skic dva měsíce, další čtvrtrok pokryla stavba funkčního prototypu.

Pamatujete na BT Etape? Pick-up odvozený ze Škody Yeti se objevil před 10 lety Jan Zajíc Autofun

Stylový pickup, ideově navazující na Felicii Fun, poháněl čtyřválec 1.8 TSI o výkonu 118 kW ve spojení s dvouspojkovým DSG. Označení na voliči zdobí plaketa 4x4, s pohonem všech kol se však nepočítalo ani u případného sériového auta.

Jenže kdyby tehdy prototyp pickupu BT Etape skutečně zamířil do malosériové produkce, cenovou laťku by nasadil hodně vysoko. Jen za úpravu by totiž případný zájemce zaplatil zhruba 1,2 milionu korun. K tomu si připočtěte základ v podobě hotového SUV, a rázem jste s dvoumístným speciálem blízko dvěma milionům. Výjimečný koncept BT Etape zkrátka na sériové rozšíření šanci neměl, velkou pozornost však vyvolal.

Pod dvacetipalcovými koly se skrývají mohutné brzdové kotouče, v případě korby se počítalo především s využitím pro volnočasové aktivity | Auto Tip Klassik

Tři legendy ze Škodovky

Yeti Extreme a BT Etape nebyly rozhodně jedinými koncepty postavenými na základech prvního novodobého SUV značky Škoda. Někdejší šéf montáže prototypů Stanislav Cinkl a šéf výroby prototypů Václav Novák (na snímku zleva) z mladoboleslavské Česany nestáli jen u zrodu originálního továrního pickupu z předchozí dvoustrany. „Kdysi jsme vytvořili také třeba speciální prodloužený model s nataženým zadním převisem. Museli jsme pro tento účel upravit podlahu i střechu. Nakonec však ve verzi pro Čínu zvítězil prodloužený rozvor,“ upřesňuje Václav Novák. Zapózovat jsme je nechali symbolicky u prapůvodní studie Yeti, tu však postavili jejich němečtí kolegové.

Někdejší šéf montáže prototypů Stanislav Cinkl a šéf výroby prototypů Václav Novák (na snímku zleva) | Auto Tip Klassik/Petr Homolka

Škoda Yeti: Nejrozmanitější terénní rodina

Pětice vozů se společným jménem Škoda Yeti představuje různorodou směsici konceptů a v různých počtech produkovaných sériových modelů. A právě díky bezbřehé rozmanitosti si z nich vybere každý, sběratelé však pouze teoreticky.

Sériová Škoda Yeti byla univerzální, hravá, nápaditá, obratná a současně velmi praktická. Původně sice vznikla jako pouhá studie rozvíjející nový designový jazyk značky Škoda, jenže ohlasy odborné i laické veřejnosti byly natolik pozitivní a přesvědčivé, že se pouhé čtyři roky po odhalení studie představila definitivní sériová podoba. Ta dodnes udivuje například zcela kolmou zádí, snižující intenzitu zahřívání kabiny na přímém slunci. Produkční model sice přišel o vtipné detaily typu skupinových svítilen postavených ve formě sloupů okolo zadního okna, zato dokázal oslovit mnohem širší zákaznickou skupinu.

Zatímco předchozí koncepty na bázi fabie oslovovaly především mladé zájemce, sériová specifikace na podvozku Octavie Scout zvládla bezproblémově plnit i nejrůznější rodinné požadavky, což podporovala také vnitřní variabilita se sedadly sklopnými do roviny a možnost rychlé proměny třímístné druhé řady ve dvoumístnou s větším volností pro cestující. Yeti navíc zabodoval v době, kdy trh kategorii SUV teprve přijímal, mnohem větší oblibě v rodinném provozu se totiž tehdy těšily velkoprostorové modely MPV.

Škoda láká na svalnaté Yeti se 112 kW pro Wörthersee David Bureš Design

Čínský yeti s prodlouženým rozvorem vznikl z prostého důvodu – tamní zákazníci se často nechají vozit na zadním sedadle najatým řidičem, a tak preferují co největší prostor v zadní části kabiny. Podobně to mají také v Indii, kde v současnosti roli kompaktního SUV ztvárňuje u nás neznámá, přesto zajímavá Škoda Kushaq.

Na úspěch modelu Yeti dnes v Evropě navazuje přímý nástupce Karoq, rozměrově však zůstává dalším pokračovatelem odkazu sněžného muže také menší typ Kamiq. S vizemi stylového pickupu či atraktivního kabrioletu se však díky šikovným škodováckým studentům a jejich projektu žákovského vozu setkáváme dodnes. A kdoví, třeba čas na jejich malosériovou produkci jednou dozraje…

Závěr: Jednou bude v kurzu

Znáte někdejšího krále českých SUV do detailu a případný kvíz o jeho historii byste zvládli bez chyby? My už si tím po srovnání pětice modelů tolik jisti nejsme. Setkání konceptů, sériové verze, jezevčíka a pickupu jsme za neustálého sledování předpovědi počasí plánovali měsíce dopředu, pryskyřicové karoserie studií totiž nedovolí pobyt na dešti ani přímém slunci. Ať už na vás z téměř sedmi set tisíc vyrobených kusů jednou zbude cokoliv, vždy půjde o mimořádnou osobnost. Doporučujeme veselou původní verzi s dominantními kulatými mlhovkami, mezi pozdějšími modely nejlépe stylové Monte Carlo či luxusní Laurin & Klement. A že je doba veteránského stájení yetiho daleko? Jak se to vezme – podle dnešní legislativy získají nejstarší kusy nárok na zelené značky už za patnáct let.

Zajímavě upravená Škoda Yeti vyzvala v terénu Mercedes-AMG G 63. Jak dopadla? Jan Zajíc Autofun

Image zvyšovaly výjimečné edice

V době uvedení modelu Yeti na trh se škodovky chlubily ekologicky úspornými edicemi Greenline. Stejnou plaketu jako fabia, octavia či superb tak získalo i první SUV, a to se vznětovým motorem 1.6 TDI. Po modernizaci z roku 2014 se objevila rovněž luxusní řada Laurin & Klement. A v samém závěru kariéry se yeti stihl představit dokonce i v působivé dynamické specifikaci Monte Carlo.