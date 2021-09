Sony dál pokračuje ve vývoji vlastního vozu, nemá s ním ale konkrétní plán

Technologická společnost Sony představila koncept vlastního automobilu, respektive elektromobilu, Vision-S během veletrhu spotřební elektroniky CES na začátku roku 2020. Koncept byl původně prezentován pouze jako ukázka technologických možností několika společností, které se na jeho vývoji podílely. Jenže v uplynulých měsících kolem něj bylo až překvapivě živo.

Ještě v minulém roce totiž na konceptu probíhal další vývoj, který zahrnoval i jízdní zkoušky. O něco později byl v garážích společnosti zachycen i koncept SUV, přebírající tvary konceptu Vision-S, a letos v květnu měl být sedan spatřen během testování na veřejných komunikacích.

Stále častěji se tak objevuje otázka, co má vlastně společnost s konceptem v plánu. Pro zkoušky a ukázky technologií použitých na palubě se rozsah testů zdá být možná až přehnaný, masovou výrobu ovšem Sony vyloučilo krátce po představení konceptu.

Pokud by ale změnilo názor, rozhodně by nebylo jediným technologickým gigantem nakukujícím do automobilového průmyslu. Ostatně stačí zmínit jména společností jako Samsung, Xiaomi nebo Apple, které už v automobilovém průmyslu působí nebo to mají v plánu. A to včetně vlastních vozů.

K tématu konceptu Vision-S se pak v rozhovoru pro Automotive News vyjádřil i Izumi Kawanishi, výkonný viceprezident společnosti Sony, který prozradil, že společnost zatím s novým vozem nemá konkrétní plány. Vývoj ale stále pokračuje.

„Musíme zjistit, jaký bude náš úděl v podílení se na službách mobility. To je naše hlavní myšlenka a zatím musíme pokračovat ve fázi výzkumu a vývoje,“ cituje Automotive News slova Kawanishiho.

Společnost přitom v autě původně zkoušela systémy jako 360 Reality Audio, systém připojení 5G, kamerové systémy, atd. Celkově je však potřeba si uvědomit, že Sony nabízí i celou řadu dalších technologií a software, které může v automobilovém průmyslu uplatnit.

Další testy automobilu pak mohou sloužit jen k nalezení správné cesty, jak tuto techniku využít. „Abychom mohli vybudovat takový zábavní prostor ve voze, musíme pochopit příležitost a postavit správný kabinový systém,“ měl dodat Kawanishi.

Kawanishi se tak zřejmě snaží naznačit, že na výrobu vlastního automobilu opravdu dojít nemusí, výsledkem konceptu Vision-S by však mohl být přinejmenším velkolepě pojatý zábavní systém pro kabiny budoucích automobilů s pokročilou technologií autonomního řízení, díky kterému bude moci posádka strávit čas na cestách v komfortu pojízdného obýváku.

Možná ale Sony ještě změní názor. Ostatně více informací o vývoji konceptu Sony Vision S by mělo zaznít během nadcházejícího veletrhu CES, jak dodal Kawanishi.