Sony opět víří vody, elektrický prototyp Vision-S míří na silnice

Když se řekne Sony, většina z nás si vybaví televize, laptopy, fotoaparáty, herní konzole a další spotřební elektroniku. Minulý rok však společnost překvapil návštěvníky veletrhu CES 2020 konceptem elektromobilu Vision-S, který si rychle získal zástup obdivovatelů.

Koncept Vision S totiž kombinoval velice elegantní křivky exteriéru s působivě vybaveným interiérem, sofistikovanými technologiemi, funkcí pokročilého autonomního výkonu a nechyběl ani solidní výkon 200 kW (268 k). Akceleraci z 0 na 100 km/h má Vision-S podle Sony zvládat dokonce v čase okolo 4.8 sekundy.

Vzhledem k propracovanosti konceptu se mnozí domnívali, že Sony zkouší reakce veřejnosti a zvažuje vstup do světa automobilového průmyslu. Ještě minulý rok ovšem jeden z představitelů společnosti prozradil, že automobilka nemá v plánu vůz vyrábět a prototyp vznikl pouze k testování funkčnosti nových senzorů, systémů a technologií.

Jenže od té doby už jsme dostali mnoho signálů, které naznačují, že nás Sony trochu tahá za nos. Na jednom ze starších videí zveřejněných společností se totiž kromě sedanu Vision-S objevilo i podobně tvarované SUV. A nyní přichází další, možná ještě zajímavější, zprávy z Japonska.

Společnost Sony totiž potvrdila, že nechala prototyp Vision-S přepravit do domovského Japonska, kde chce pokračovat ve vývoji pokročilých senzorů a technologií. Jenže součástí tohoto oznámení byla i zmínka, že prototyp ještě do konce tohoto fiskálního roku vyrazí na testování do běžného provozu.

„Prototyp Vision-S dorazil do Tokia na zdokonalení našich snímacích a audio technologií,“ uvedlo Sony v tiskové zprávě. „Prototyp vozidla je v současnosti ve vývoji pro testování na veřejných silnicích během tohoto fiskálního roku.“

Sony tak přidalo další kousek do skládačky, která celkem jasně ukazuje, že tenhle elektromobil nevznikl jen jako testovací platforma. Tomu ostatně nahrával i vývoj vlastní platformy, probíhající pod taktovkou společnosti Magna Steyr, a rozsáhlá spolupráce se společnostmi jako je Nvidia, Continental, Bosch, ZF nebo Qualcomm.

Společnost sice uvádí, že vůz vznikl jako ukázka toho, co může Sony nabídnout automobilovému průmyslu. A důraz byl kladen především na systém autonomního řízení s celkem 33 různými senzory. Jenže když se podíváme na všechny informace, snímky a videa z uplynulých měsíců, tak nám něco říká, že u testovacího prototypu by to skončit nemuselo. Ale nechme se překvapit.