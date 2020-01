Sony se na výrobu aut zatím nechystá, Vision-S má hlavně ukázat technologie

Jedno z největších překvapení veletrhu spotřební elektroniky CES 2020 nakonec potvrdilo svůj původní účel. Ze slov jednoho ze zástupců Sony je však cítit šance, že do budoucna by se mohla situace změnit.

Koncept elektromobilu Sony Vision-S byl bez pochyb jedním z největších překvapení právě probíhajícího veletrhu spotřební elektroniky CES 2020. Již od začátku nám bylo jasné, že Sony chce prostřednictvím tohoto konceptu prezentovat především nové technologie, přesto však ve vzduchu stále visela otázka, zda to třeba Sony nechce zkusit i mezi výrobci elektromobilů.

Odpověď na tuto otázku přinesl až Izumi Kawanishi, vedoucí projekt Vision-S a současně vedoucí robotické divize Sony, v rozhovoru pro kolegy z japonského Impress Watch. Na otázku, zda Sony neplánuje vlastní výrobu automobilů, stručně odpověděl „teď ne.“ Namísto toho chce Sony i prostřednictvím konceptu Vision-S přispět k evoluci automobilů.

Podle Kawanishiho by se měly v oblasti mobility odehrát velké změny, kterých chce být Sony součástí. Jak je i z konceptu patrné, Sony by rádo nabídlo své technologie potřebné pro správné fungování systémů asistence řízení, které prezentovalo v podobě 33 senzorů uvnitř i vně konceptu. Mezi nimi nechyběly kamery s CMOS senzory, LiDARy, radary nebo ToF senzory pro spolehlivé rozeznání lidí a objektů uvnitř automobilu i v jeho okolí.

Sony by se však rádo prosadilo i se svými zábavními technologiemi. Koncept tak nabízel například palubní desku tvořenou pěti obrazovkami, přičemž dvě krajní zobrazovaly záběry z kamer nad předními blatníky, jedna sloužila jako digitální přístrojový štít, další v roli multimediálního systému a obrazovka před spolujezdcem sloužila čistě pro jeho vlastní potřeby.

Vlastní obrazovku navíc obdržel i každý z cestujících na zadních sedadlech. Zajímavostí celého konceptu pak byl i audio systém 360 Reality Audio, který sliboval zážitek z 3D zvuku i díky zabudování reproduktorů do opěradel každé sedačky.

„Díky Vision-S ověřujeme a shromažďujeme různé technologie a vylepšení uživatelského prostředí uvnitř i vně vozu. Kromě toho budou senzory a další zařízení vyvíjeny a zkoumány z pohledu blízkého pohledu výrobců automobilů,“ dodává Kawanishi. Vision-S je tak podle jeho slov experimentálním vozidlem, které má společnosti pomoci uvědomit si „Co můžeme dělat s automobily jako Sony.“

Koncept by měl zatím navozovat dojem prostoru, kde si může člověk odpočinout, relaxovat a přitom si užívat pocitu maximální bezpečnosti a zabezpečení. Do budoucna by však měl být schopen i rychlé jízdy, dodává Kawanishi. V současnosti však zatím nesplňuje bezpečnostní standardy a nemůže dostat registrační značky. To by se však časem mohlo změnit.

Produkční čísla konceptu Vision-S zůstala bez komentáře, dost možná tak vznikne ještě pár exemplářů. Kawanishi také prozradil, že vývoj trval okolo 20 měsíců a že na elektrické platformě může do budoucna vzniknout i jiné karosářské provedení, včetně populárních SUV.

Ačkoliv se tedy Sony do vlastní výroby automobilů či elektromobilů zatím nechystá, pravděpodobně bychom neměli být příliš překvapeni, když do budoucna změní názor.