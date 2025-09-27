Současná generace Peugeotu 3008 slaví jubileum. Vzniklo už 200 tisíc kusů
Peugeot 3008 nové generace vstoupil na trh teprve v roce 2023 a už nyní se může pochlubit významným milníkem – v továrně Sochaux sjel z linek vůz s pořadovým číslem 200.000.
Současná generace Peugeotu 3008 přišla na trh v září roku 2023. Automobilce se podařilo vytvořit skvělý recept na základě platformy STLA Medium kombinující atraktivní design, moderní techniku a výběr ze široké škály pohonů – od hybridu, přes plug-in hybrid, až po dvě čistě elektrické verze. Nejvyšší specifikace se dvěma motory disponuje výkonem 240 kW.
V současnosti se musíme spokojit se základním mild-hybridem o výkonu 100 kW, který začíná na akčních 749.000 Kč. Na něj navazuje 143kW plug-in hybrid za 999.000 Kč a dvojice elektromobilů s výkony 157 a 170 kW za 999.000 Kč, respektive 1.120.000 Kč. Zajímavostí je, že právě bateriové verze tvoří 22 % všech objednávek, což je v daném segmentu SUV-C neobvyklé. Také více než polovina zákazníků (54 %) volí vyšší úroveň výbavy GT.
Díky oblibě tohoto modelu oslavila továrna výrobu 200.000 kusů 3008 současné generace. Továrna Sochaux zaměstnává 6.500 lidí, kteří pracují na 2,5 směny, a je nejdůležitější součástí výrobního impéria, které doplňují ještě Douvrin Trémery, Mulhouse a Sept-Fons.
