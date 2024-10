Soutěž elegance na The Most Classic má vítěze. Je jím možná nejkrásnější auto vůbec

Mostecký autodrom pořádal již třetí ročník automobilového festivalu The Most Classic. Jedním z vrcholů akce byla soutěž elegance, ve které zvítězilo Lamborghini Miura P400 z roku 1968, patřící do sbírky Jiřího Sudíka.

Lamborghini Miura je ikonický vůz. Některými je považovaný za jedno z nejkrásnějších aut v historii. Porotu, složenou ze zástupců odborníků na automobilový design a motoristických publicistů, Miura okouzlila podle informací v tiskové zprávě elegantními liniemi a originálním stavem. „Jde o ukázku dokonalého automobilového designu, který nejen skvěle vypadá, ale byl i ve své době natolik progresivní, že oslovuje i dnes,“ uvedl za porotu Radek Laube z mosteckého autodromu.

„Moc mě to potěšilo a věřím, že si Miura toto ocenění právem zaslouží. Je to fantastické auto nejen svým designem, ale i celkovou koncepcí. Má jedinou nevýhodu – nevejdu se do něj,“ okomentoval vítězství vlastník auta Jiří Sudík, který do Mostu přivezl ještě Jaguar D-Type a Ford Galaxie.

Mezi další oceněné vozy patřil Pontiac Silver 8 Streak (1950) Jana Hanzlíka z Veterán klubu Všetaty a Tatra 613 Coupé Vignale (1976) Romana Grmely, která byla vyrobena v jediném exempláři.

Festivalu The Most Classic se v sobotu 28. září 2024 zaznamenal rekordní účast více než 700 klasických automobilů. Ty dorazily nejen z Česka, ale i z Německa a dalších zemí. Na rozdíl od jiných podobných akcí nabídli v Mostě majitelům veteránů jedinečnou možnost nejen vystavit své opečovávané vozy, ale také si s nimi zajezdit po závodní dráze nebo na polygonu.

Kromě jízd na okruhu a polygonu docházelo v sobotu v Mostě i ke srazům automobilových klubů, jako jsou Ferrari Classiche S.F. Praha nebo Porsche Classic Club. Letošní novinkou byl sraz motocyklů Jawa, který přilákal milovníky české motocyklové historie. Samostatnou expozici měla Škoda Auto, která prezentovala 4. generace Octavie RS, Fabii RS Rally 2 a také legendární Škodu 200 RS.

Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a zakladatel vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express, také v sobotu slavnostně oznámil trasu tohoto závodu pro rok 2025. Jízda odstartuje 2. května a po cestě několikrát překročí hranice Německa, Švýcarska a Francie, aby po pěti etapách vyvrcholila v Cannes na francouzské riviéře.