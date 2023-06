Oslavujte nového rychlostního rekordmana! Švédský Koenigsegg Regera znovu získal status světově nejrychlejšího auta ve zrychlení na 400 km/h a následné zastavení. Zvládl to za pouhých 28,81 sekundy!

Co zvládnete udělat za necelých třicet sekund? Vrcholné hypersporty jsou pořád rychlejší a už se předhánějí v disciplínách, jaké na první pohled nemají smysl. Zrychlení na stovku, dvoustovku ani třístovku už je nic neříkající, a tak exkluzivní výrobci demonstrují rychlost, aerodynamiku i schopnost zastavit akcelerací na 400 km/h a následným zastavením v co nejkratším čase. A teď znovu oslavují nového krále.

Koenigsegg Regera: Král zrychlení i zastavení je zpět

Je to teprve měsíc, co extrémní elektromobil Rimac Nevera stanovil nový světový rekord, když zrychlil z nuly na čtyři sta a následně zase zastavil zpět na nulu za pouhých 29,94 sekundy. Nadšenci do elektromobilů okamžitě jásali, že instantní síla brutálního elektrického hypersportu bude pro tradičnější spalovací konkurenty jen těžko překonatelná, ale opak je pravdou.

Švédský Koenigsegg, dřívější držitel světového rekordu, se rozhodl ukořistit svou korunu zpět a překonal chorvatského konkurenta o více než jednu sekundu. S výsledným časem 28,81 sekundy je Koenigsegg Regera znovu králem a významně si polepšil oproti svému předcházejícímu výsledku. V roce 2019 se stal rekordmanem s pomalejším časem 31,49 sekundy.

Video se připravuje ...

Inovativní hybridní technologie Koenigsegg Direct-Drive

Koenigseggu se v tu samou chvíli povedlo stanovit i další světový rekord, protože Regera je současně světově nejrychlejším silničním autem zrychlujícím z 0 na 250 mil v hodině (402 km/h) a poté zastavujícím na nulu. Exkluzivní hypersport to zvládl za pouhých 29,6 sekundy. Švédové stanovili dva nové světové rekordy na letišti Örebro nedaleko Stockholmu na ranveji s délkou 3.274 metrů.

Koenigsegg Regera je plug-in hybridní hypersport ze Švédska, u něhož je tradiční převodovka nahrazena technologií Koenigsegg Direct-Drive. Výkonné hnací ústrojí s kombinovaným výkonem 1.340 kW (1.822 koní) spojuje dvakrát přeplňovaný spalovací pětilitrový osmiválec se třemi elektromotory a stálým převodem.