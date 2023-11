Speciální policejní tatra pro pořádkové síly zchladí horké hlavy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kopřivnická Tatra zažívá skvělé období. Aktuálně se může pochlubit největším počtem zakázek za posledních 30 let. Spolu s tím plánuje výrazně zvýšit výrobní kapacitu ze současných 1500 vozidel ročně. Do tří let hodlá laťku posunout až na 2500 automobilů, což mimo jiné znamená, že místo aktuálních asi osmimiliardových tržeb by automobilka mohla v roce 2026 utržit 15 až 17 miliard korun.

Vedle sériové výroby větších počtů standardizovaných modelů se v Kopřivnici dlouhodobě věnují také produkci speciálních vozidel. Nedávno jsme si na stránkách Auto.cz představili například hasičský speciál do nepříznivých podmínek, který zasahoval třeba při letošních rekordních požárech v Řecku. Tatra také plánuje výrobu vodíkových vozidel s palivovými články, které mají u velkých, těžkých a relativně drahých nákladních aut větší smysl než u osobáků.

Tatra ovšem spolupracuje také s českou policií, které teď dodala nový vodní stříkač. Ten částečně připomíná hasičský vůz, místo požárů ovšem bude kropit demonstranty, kteří nebudou chtít uposlechnout výzvy policistů. Dosud u Policie ČR sloužily Tatry 815 s rokem výroby okolo 1985 a jeden Mercedes-Benz Atego. Na všech vozech se nicméně podepsal zub času.

Nový vodní stříkač stojí na podvozku Tatra 815-7 a míří k Speciální pořádkové jednotce v Praze, přičemž další podobné jednotky po republice se nového vozu dočkají v následujících letech. Přes osm metrů dlouhé vozidlo se šířkou 2547 milimetrů a výškou téměř 3,2 metru pohání vznětový motor o výkonu 280 kilowattů, který spolupracuje s automatickou převodovkou Allison.

Do přetlakové kabiny se vejde trojčlenná posádka ve složení řidič, operátor a velitel. Nádrž uveze až 4000 litrů vody, přičemž vodní čerpadlo Johstadt ANP4000-PDM s motorem Deutz o výkonu 100 kW za minutu při deseti barech zvládne tři tisíce litrů. Vůz disponuje celkem třemi vodními tryskami (centrální na kabině, jedna vpředu a jedna vzadu) o výkonu 2000 litrů za minutu při osmi barech.

Posádka má k dispozici komunikační a záznamový systém, tři elektromechanické teleskopické stožáry Fireco Mecmast, elektrocentrálu, hydraulicky ovládanou radlici a přední ochrannou mříž kabiny, hydraulický lanový naviják Sepson s tažnou silou 100 kN s lanem o délce 30 metrů či sonické zvukové zařízení L-RAD 450XL.