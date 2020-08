Fiat potvrzuje využití techniky od PSA. Končí vývoj platformy pro malá auta

Fiat Chrysler Automobiles a Skupina PSA loni oznámily, že spojí do jednoho velkého koncernu, který nakonec ponese jméno Stellantis. Automobilky tímto krokem chtějí primárně snížit své náklady, čemuž má pomoci sdílení techniky. Detaily spolupráce v tomto směru se už začínají rýsovat.

Už několik měsíců se spekuluje o tom, že Fiat by rád využil platformu CMP vyvinutou PSA pro malé automobily. A nyní se tento zájem potvrzuje. Italská automobilka totiž ukončuje vývoj vlastní architektury pro vozy segmentu B.

Vyplývá to z interního dopisu dodavatelům, v němž FCA informoval své partnery, že ukončuje projekt platformy pro automobily segmentu B, a to kvůli probíhajícím technickým změnám. Proto partnerské firmy vyzval k tomu, aby s okamžitou platností ukončily další vývoj, výzkum a další aktivity spjaté s tímto projektem, aby se zabránilo dalším, teď už zbytečným nákladům.

Dopis se přitom týká partnerů polské divize Fiatu, která v závodě Tychy vyrábí modely Fiat 500 a Lancia Ypsilon. Zdá se tak, že jejich nástupci už přejdou na techniku sdílenou s francouzským koncernem. Fiat 500 sice byl představen v elektrické formě, konvenční varianta se spalovacím motorem ale nadále pokračuje. A zřejmě bude její výroba pokračovat i nadále, stejně jako v případě Lancie Ypsilon.

Zároveň italská automobilka potvrdila, že zahájila diskuze se Skupinou PSA o potenciálních společných projektech v segmentu B. Platforma CMP není v prohlášení konkrétně zmiňována, je ale nasnadě, že jde právě o její využití Fiatem.

CMP je totiž pro italského výrobce velkým lákadlem. Je vyvinuta jak pro využití v konvenčních vozech tak v elektromobilech, což se v dnešní době expanze elektřinou poháněných aut náramně hodí. Již vyvinutá technika, využívaná již značkami Peugeot, DS, Opel a brzy i Citroënem, je navíc logicky levnější řešení než vývoj nové architektury. Fiat by navíc díky CMP mohl získat zpět své ztracené pozice mezi malými automobily. Architektura by se mu hodila pro nástupce Punta, hovoří se také o jejím využití pro nejmenší model Jeepu nebo příští generaci 500X.

Využití CMP nicméně v tuto chvíli má svá omezení. Než se PSA a FCA fakticky spojí, musela by italská automobilka zřejmě platit francouzskému partnerovi licenční poplatek za její využití, a to i v rámci vývoje. Ten by měl začít co nejdříve, aby se nezdržovalo uvedení novinek. Stávající dodavatelé Fiatu se pak obávají své další budoucnosti, hrozí totiž, že by se automobilka mohla raději spolehnout na francouzské partnery, které už s komponenty CMP mají své zkušenosti.