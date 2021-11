Spotřeba Fordů Kuga HEV & PHEV – Slibuji jezdit za 1,1 litru

Jak rozebíráme na stránkách 6–7, benzin s naftou zdražily tak, že nejlevněji ujedete 100 km na elektřinu z domácí zásuvky. To umí plug-in hybrid. Základní myšlenka hybridních pohonů je správná. Draze zaplacenou energii určenou k rozjetí automobilu se snaží alespoň částečně získat zpět při zpomalování – říkáme tomu rekuperace. Běžná auta totiž o ni při brzdění přijdou. U hybridů při stejné činnosti do hry vstupuje generátor, který vyrábí elektřinu. Proud se uloží do baterií a následně ho vůz pomocí elektromotoru využije při zrychlování a někdy i samotné jízdě. Elektrifi kace spalovacích motorů tak vždy přináší výhodu v podobě nižších emisí a samozřejmě i spotřeby. Plug-in hybridy dodávají další bonus v podobě větší a silnější baterie, kterou lze dobíjet externě z elektrické sítě. Díky ní potom ujedou spoustu kilometrů v čistě elektrickém režimu. Dle ofi ciálních měřicích cyklů tak vykazují minimální spotřebu i emise, což jim umožňuje využívat výhod elektrických registračních značek. Na druhou stranu je ale dobíjecí hybrid výrazně dražší, protože drahé jsou baterie.

Stejný základ

Jedním z nejlevnějších plug-in hybridních SUV současnosti je Ford Kuga, který se prodává i ve standardním hybridním provedení. Takže jsme obě verze postavili proti sobě a snažili se zjistit, která je výhodnější. Základ mají oba vozy shodný. Tvoří ho zážehový atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru a výkonu 112 kW, který pracuje v úsporném Atkinsonově cyklu. Prostřednictvím bezestupňové převodovky e-CVT se připojuje vodou chlazený synchronní trakční elektromotor. Ten je také stejný, jen v případě plug-in hybridu má výkon 97 kW a u klasického hybridu 92 kW. Dobíjecí kuga i díky jinému softwaru disponuje celkovým výkonem 165 kW, druhá verze se musí spokojit jen se 140 kW. To ji ale nemusí mrzet, protože díky podstatně menší baterii je zhruba o 150 kg lehčí. To znamená, že by měla mít lepší dynamiku, a i ofi ciální údaje ukazují, že by se na stovku měla dostat o 0,1 s rychleji. Naše podrobná měření tyto předpoklady potvrdila. Z nuly na 100 km se dokonce při prvním průjezdu (měříme v jednom i druhém směru a výsledek zprůměrujeme) standardní hybrid dostal za 8,6 sekundy. A na podobné úrovni se kuga držela i při dalších měřeních. Uskutečnili jsme totiž čtyři, stejně jako začátkem léta, kdy jsme proti sobě postavili hybridní a plug-in hybridní Toyoty RAV4 s pohony všech kol. Stejně jako tehdy se i dynamika fordu postupem času mírně zhoršovala, protože se baterie vybíjely. Znát je to ale až při rychlostech nad 140 km/h, takže při pohybu na českých silnicích u hybridní kugy ztráta dynamiky nehrozí.

Uvadá lehce

Také plug-in hybridní kuga se při měření držela statečně. Akceleraci na stovku zvládla v nejlepším čase za rovných devět sekund. Až do 120 km/h zrychloval plug-in hybrid víceméně stejně a bylo jedno, zda je baterie o kapacitě 14,4 kWh nabitá, nebo zcela prázdná. Rozdíl jsme zaznamenali až ve vyšších rychlostech, kde se zcela „vyšťavenou“ baterií kuga na 160 km/h zrychlí zřetelně pomaleji. Ale rozdíly nejsou nijak dramatické a rozhodně nekopírují naše zkušenosti z plug-in hybridní Toyoty RAV4 AWD měřené stejným způsobem. U ní se totiž o pohon starají dokonce dva silné elektromotory, které potřebují hodně proudu. A pokud ho již baterie nemohou dodat, je rozdíl v dynamice u Japonky propastný. U fordu hlavní tíhu zrychlování nese zážehový čtyřválec, takže uvadání není tak znatelné. Aby byl výčet kompletní, změřili jsme zrychlování plug-in hybridní verze i v čistě elektrickém režimu. Na čtyřicítku se dostane za 3,7 s, na šedesátku za 6,4 s, na osmdesátku za 10,5 s a na stovku za 16,4 s. I to jsou slušné hodnoty, ale v případě dynamiky získává první bod hybridní verze.

Elektřinou po městě

Nyní se dostáváme k nejdůležitějšímu: spotřebě a ekonomice provozu. Předností plug-in hybridní kugy je schopnost jezdit čistě na elektřinu. Baterii Li-ion 14,4 kWh (využitelná kapacita je 10,1 kWh) lze podle Fordu dobít z běžné 220V zásuvky za šest hodin, s použitím 16A wallboxu se doba nabíjení zkrátí na 3,3 hodiny. Podle metodiky WLTP by měl kombinovaný dojezd na elektriku oscilovat mezi 57 až 64 kilometry. Na dojíždění do práce a domů by to mohlo stačit, takže si to jedeme ověřit do odpolední pražské dopravy. Nabito máme na 100 % a volíme čistě elektrický režim – k dispozici je ještě normální, uchování úrovně nabití a dobíjení spalovacím motorem. Palubní počítač nám ukazuje dojezd 53 km. Provoz je mimořádně hustý, takže více času prostojíme na semaforech a v kolonách. Po téměř dvou hodinách je kapacita baterie na nule a naskakuje benzinový agregát – čistě elektrický režim už potom nastavit nelze. Na elektřinu jsme najeli 59,8 kilometru. Když k tomu připočteme bonus v podobě elektrických registračních značek s benefi tem daňových úspor a parkování v modrých zónách, dobíjecí kuga skóre vyrovnává.

Vyplatí se dobíjet?

Benzin zdražuje a rostou také ceny automobilů. Najít v této době uživatelsky příjemné, prostorné, kvalitní SUV, které vás fi nančně nezruinuje, není jednoduché. Zajímavou volbou by mohl být Ford Kuga. Úsporné hybridní provedení s výkonem 140 kW stojí 762 900 Kč, což s ohledem na bohatou výbavu provedení ST-Line není moc – standardem je digitální přístrojový štít, navigace či bezklíčové odemykání. Plug-in hybrid ve stejné výbavě za 954 900 Kč je podstatně dražší, i když s cenou pod milion patří k levnějším dobíjecím SUV na trhu. Rozdíl v ceně je tedy 192 000 Kč v neprospěch externě dobíjecího provedení. Po našem měření spotřeby je jasné, že aby se plug-in hybridní kuga fi nančně vyplatila, musela by fungovat jen na elektřinu. Pokud bychom nabíjeli doma za cenu 5 Kč za kilowatthodinu, jezdili bychom za 87 haléřů na kilometr. Dobíjet u stojanů nemá cenu, protože kuga neumí rychlodobíjení (stejně byste u něj strávili minimálně 3,3 hodiny) a cena elektřiny z něj je podstatně vyšší. Kuga s klasickým hybridem jezdila po městě s průměrem 5,0 l/100 km, což při aktuální ceně 36 Kč za litr benzinu znamená náklady na jeden kilometr ve výši 1,80 Kč. S plug-in hybridní kugou byste tak na kilometru ušetřili 93 haléřů. Plug-in hybridní provedení se tak začne fi nančně vyplácet až po ujetí 206 500 km, a to by muselo využívat pouze elektřinu. To je opravdu hodně, takže hybrid zvyšuje náskok.

Pořizovací náklady Ford Kuga 2.5 Duratec HEV Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV Základní cena 762 900 Kč (ST-Line) 954 900 Kč (ST-Line) Cena srovnatelných verzí 762 900 Kč (ST-Line) 954 900 Kč (ST-Line) PRVKY VÝBAVY Automatická dvouzónová klimatizace ✔ ✔ Světlomety LED ✔ (potkávací) ✔ (potkávací) Vyhřívání předních/zadních sedadel/volantu 9 000 Kč 9 000 Kč Zadní/přední parkovací senzory/kamera ✔/✔/✔ ✔/✔/✔ Litá kola ✔ (18") ✔ (18") Navigace ✔ ✔ Digitální přístrojový štít ✔ ✔ Dešťový/světelný senzor ✔/✔ ✔/✔ Tempomat/adaptivní tempomat ✔/24 900 Kč* ✔/24 900 Kč* Bezklíčkové odemykání/startování ✔/✔ ✔/✔ El. sedadlo řidiče ✘ ✘ El. otevírání kufru 11 700 Kč 11 700 Kč Metalíza 15 900 Kč 15 900 Kč * V sadě Technology Náhradní díly Ford Kuga 2.5 Duratec HEV Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV Světlomet/zadní sdružená svítilna (Kč) 31 443/7009 31 194/11 240 Přední/zadní nárazník (Kč) 12 928/13 875 11 248/13 875 Přední blatník (Kč) 4325 Čelní sklo (Kč) 23 535 21 151 Přední brzdové destičky + výměna (Kč) 2343 + 700 Cena práce v servisu (Kč/hod.) 1000 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km (Kč) 34 000 Akumulátor (Kč) cena není k dispozici Výměna akumulátoru (Kč) cca 3000 cca 3000 Záruky: celý vůz/lak/neprorez. karoserie/hybridní systém/vysokonapěťový akumulátor (roky) 2/2/12/5 nebo 100 000 km/8 let nebo 160 000 km Orientační ceny, skutečná částka se může v jednotlivých autorizovaných servisech lišit Zdroj: údaje výrobce

Stejné šance

Zajímalo nás, jak si vozy vedou v hybridních režimech, abychom věděli, jaký apetit má plug-in bez elektřiny. Opět začínáme městským prostředím. Po téměř třiceti kilometrech na palubním počítači hybridní verze svítí průměr 5,0 l/100 km a u plug-inu 4,9 l/100 km. Zásadní rozdíl vidíme u kolonky „kilometry na elektřinu“, kde fordy měří úsek, v němž neběží benzinový motor (tedy i s jízdou bez plynu a zpomalováním). Hybrid v tomto režimu ujel 13 km, plug-in 19,4 km. Dobíjecí kuga totiž zvládá lépe rekuperaci (u hybridu se nám stalo, že i při zpomalení běžel spalovací čtyřválec) a při rozjezdech vydrží na elektřině výrazně déle.

Ford Kuga

Následně jsme se vydali na okresní silničky. Trasu délky 52,8 km zvládla opět lépe dobíjecí kuga s průměrem 4,9 l/100 km. V kopcovitém terénu totiž maximálně využila elektřinu rekuperovanou při sjezdech z kopce, když na následných rovinkách v bezemisním režimu jezdila i osmdesátkou. „Na elektřinu“ tak ujela neuvěřitelných 38,1 km. U hybridu jsme zaznamenali spotřebu 5,2 l/100 km, což také není rozhodně špatné, ale jeho hlavní přednosti se ukázaly při jízdě po dálnici. V rychlostech nad 120 km/h totiž elektromotory skoro vůbec nepomáhají a vozy spoléhají hlavně na benzinové agregáty. Těžší plug-in si proto řekl o 8 l/100 km, klasický hybrid si vystačil se 7,1 l/100 km. Pokud byste tedy nejezdili na dálnici, byla by i vybitá plug-in hybridní kuga velmi úsporná, ale tradiční hybrid ji nakonec v našem mixu překonává. Na konci testovacího dne totiž ukazuje krásnou průměrnou spotřebu 5,9 l/100 km, do níž je započítáno i krátké popojíždění při focení. Plug-in po stejných 140 km spotřeboval 6,2 l/100 km. Hybrid jde opět do vedení.

Další body pro HEV

Jízdně se nám také více zamlouval jednodušší, hybridní model. Obě vozidla se díky hybridnímu ústrojí rozjíždějí a následně jedou neuvěřitelně plynule. Postřehnout se nedá ani přechod z různých jízdních režimů, tedy z elektrického na hybridní a obráceně. U plug-inu nám připadá spalovací motor hlučnější. Je to způsobeno tím, že když naběhne, musí pracovat ve vyšších otáčkách, aby utáhl těžší auto. S vyšší hmotností souvisejí další negativa. Tužší nastavení tlumičů má za následek horší komfort odpružení. A také působí těžkopádně při vyhýbacím manévru mezi kužely. Baterie pod podlahou enormně snižují těžiště. Náklony jsou u něj sice naprosto minimální a karoserie hybridu se hýbe nepatrně více, ale tratí tím přilnavost pneumatik. Plug-in je totiž výrazně nedotáčivý a po snaze o prudkou změnu směru se hrne dál po rovné trajektorii. Takže to znamená další bod pro standardní hybrid, který je sice také nedotáčivý, ale o trochu méně.

Další rozdíly objevujeme v praktičnosti. Hybridní kuga má baterii schovanou pod sedadlem spolujezdce. U plug-in hybridu je velký akumulátor tak nějak divně uchycen zespoda pod celou podlahou. Zřetelně vystupuje do prostoru, což snižuje světlou výšku a tím i průchodnost lehčím terénem. Toto řešení na druhou stranu zajišťuje, že nebylo potřeba omezovat prostor pro posádku, která se tak může u obou vozů těšit na dostatek místa. Hybridy mají jen lehce omezený zavazadelník. Vzhledem k posuvné druhé řadě sedadel nabídnou objem kufru v rozsahu od 411 do 581 litrů, což je jen o 64 litrů méně než u modelů s tradičními spalovacími motory.

ZÁVĚR

Pokud bychom mezi kompaktními a středními SUV hledali co nejúspornější model, abychom tolik neplatili za drahé palivo, Ford Kuga by byl v našem hledáčku nejvážnějších kandidátů. Jenže nebyl by to dobíjecí plug-in s proklamovanou kombinovanou spotřebou 1,0-1,1 l/100 km, ale klasický hybrid. Ten totiž funguje na jedničku. Jízda s ním je plynulá, klidná a dostatečně úsporná. Kuga s ním za to umí i slušně vzít, takže se s ní nemusíte bát předjíždět. Navíc s cenou 762 900 Kč není vůbec drahá a představuje lepší volbu než líná vznětová patnáctistovka s automatem za 712 900 Kč. Plug-in hybrid má sice výhodu v levnějším provozu čistě na elektřinu a speciálních značkách, jenže fi nančně by se vyplatil až po extrémně dlouhé době. A kdoví, zdali vůbec někdy.

Pořadí

1. Ford Kuga 2.5 Duratec HEV

Plusy

Spotřeba ve všech jízdních režimech

Solidní dynamika bez výrazného slábnutí

Příznivá cena

Souhra hybridního ústrojí

Bohatá výbava

Minusy

Výrazná nedotáčivost

Menší kufr než u benzinu/dieselu

Nelze ručně zapnout režim EV

2. Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV

Plusy

Slušný dojezd na elektřinu

Příznivá spotřeba v hybridním režimu

Příkladná rekuperace

Souhra hybridního ústrojí

Bohatá výbava

Minusy

Ještě větší nedotáčivost

Tuhý a méně komfortní podvozek

Vyšší cena