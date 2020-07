SsangYong začíná poodhalovat čistě elektrické Korando

Dvojice nových snímků odhaluje několik drobných změn, kterými se bude čistě elektrické Korando odlišovat od svých sourozenců se spalovacími motory. Hned na první pohled si přitom můžeme všimnout společného znaku většiny elektromobilů, kterým je uzavřená maska chladiče.

Ta je navíc u nového elektrického Koranda ozdobena logem ve tvaru písmene S, což je charakteristické logo automobilky SsangYong pro asijské trhy. Odůvodnění je přitom jednoduché – čistě elektrické Korando nejdřív zamíří do asijských zemí, než se dostane i na starý kontinent.

Kromě uzavřené mřížky chladiče si můžeme všimnout ještě uzavřené mřížky ve spodní části nárazníku, který dostal poupravené a lehce agresivnější tvary. Navíc se zdá, že spodní část nárazníku dostala modré lakování.

V krátké tiskové zprávě, zveřejněné společně se snímky, pak automobilka dodává, že designové změny mají maximálně přispět k energetické hospodárnosti modelu. Jako inspiraci přitom automobilky údajně využila tvary ploutví a žeber žraloka.

Kromě jasně patrných změn navíc automobilka upravila kapotu, respektive ji začala nově vyrábět z hliníku. Díky tomu dosáhla lehké úspory hmotnosti a navíc optimalizovala těžiště vozu.

A co víme o novém elektrickém Korandu po technické stránce? Vůz by měl být vyvíjen pod označením Korando E100 a pod jeho kapotou by měl být ukryt jeden elektromotor o výkonu 140 kW (191 k). Pravděpodobně se ta dočkáme pohonu pouze jedné nápravy, ačkoliv to ještě není zcela potvrzené.

Energie by měla být skladována v bateriích s kapacitou 61,5 kWh, dodávaných společností LG Chem, které by měla zajistit dojezd zhruba 420 kilometrů dle starší měřící metodiky NEDC, jak dodává web Carscoop. Maximální rychlost by měla být omezena zhruba na 153 km/h, akcelerace z 0 na 100 km/h by však měla být jedna z nejlepších v segmentu, jak minulý rok naznačila sama automobilka.