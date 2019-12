Video: Multimediální systém SsangYongu Korando dá hodně muziky za málo peněz

Po návratu na český trh se vozy SsangYong vyznačují rozmanitou nabídkou a bohatou standardní výbavou. Model Korando není výjimkou a rozhodně není zvykem, abychom už v základní výbavě dostali balíček obsahující multimediální systém s 8“ obrazovkou, digitálním laděním rádia, zadní parkovací kamerou či podporou Apple CarPlay a Android Auto. Pro náročnější je připravena příplatková verze za 24.500 Kč, která je ještě o palec větší a hlavní předností je vestavěný navigační systém. Tuto variantu si můžete prohlédnout ve videu.

Už po prvním usednutí do Koranda na mě interiér zapůsobil. Vypadá moderně, důležité ovládací prvky ale pořád sází na klasická tlačítka a ovladače. Devítipalcová obrazovka vnořená do šestiúhelníkového rámečku sem zapadne. Dotyková tlačítka po stranách už jsou dnes standardem, my kvitujeme alespoň zachování otočného ovladače pro nastavování hlasitosti a vypínání systému. Jedinou výtku bychom měli ke slotu pro Micro SD kartu, jenž by zasloužil schovat na méně viditelné místo.

Líbí se nám, že když už musí mít systém dotyková tlačítka, jsou od sebe alespoň dostatečně vzdálená a není problém se na ně trefit ani za jízdy. Sympatická je rovněž domovská obrazovka, kde si můžete vedle sebe zobrazit mapu navigace a další údaje, třeba právě puštěnou stanici. U navigace ještě chvilku zůstaneme: v místech s úsekovým měřením vám vestavěný systém počítá průměrnou rychlost, což je sympatický detail myslící na nás řidiče.

Už mimo záznam jsme vyzkoušeli propojení s Apple CarPlay, které prostřednictvím kabelu proběhne naprosto bez problému. Korando zatím bezdrátové připojení neumí, vzhledem k tomu, jak rychle se to učí ostatní automobilky, je to ale jistě otázka času.

Moderní pojetí kabiny podtrhuje digitální přístrojový štít v kapličce, jenž má klasické „analogové“ uspořádání, všude kolem ale umí zobrazit další důležitá data o jízdě či asistenčních systémech. Jednotlivé prvky se ovládají snadno prostřednictvím tlačítek na volantu.

Příplatek necelých pětadvacet tisíc za navigační systém dnes rozhodně není tolik. Dobrou zprávou ale je, že pokud navigaci nevyužijete a vystačíte si například se zrcadlením chytrého telefonu, spokojíte se se standardním infotainmentem Koranda. Je sice o palec menší, jinak ale umí všechny důležité funkce popsané výše. Multimédia korejského SUV si za nabídnuté možnosti a hlavně poměr cena/výkon zaslouží pochvalu!

