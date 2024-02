Stellantis zahajuje výrobu velkých dodávek na vodík, ujedou až 500 km

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Loňská modernizace užitkových aut koncernu Stellantis přináší k elektrickým verzím největších dodávek značek Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall a Fiat také vodíkové verze. Ty se před několika dny začaly sériově vyrábět, a to ve fabrikách v italské Attese a polských Gliwicích.

„To, že montujeme střední dodávky s palivovými články na našich vlastních montážních linkách, a ty nyní doplňujeme o linky na výrobu velkých dodávek s vodíkovým pohonem, je důkazem našeho odhodlání udržet si vedoucí postavení v oblasti nejmodernějších vodíkových technologií a zpřístupnit je našim nejnáročnějším zákazníkům,“ uvedl Jean-Michel Billig, technický ředitel pro vývoj vozidel s vodíkovými palivovými články.

Verze dodávek s vodíkovým pohonem jsou navrženy tak, aby vydržely intenzivní používání. Vycházejí z elektrických variant dodávek, mají tedy oproti vznětovým nezměněnou přepravní kapacitu co do objemu, ovšem doplňování energie trvá minuty, nikoliv desítky minut. Středně velké dodávky zvládnou dle Stellantisu 400 km na jedno natankování, které trvá 4 minuty, největší dodávky mají ujet až 500 km a tankování vodíku trvá 5 minut.

Tankování vodíku tedy v tomto případě není problematické co do času, nýbrž co do infrastruktury. V Česku jsou jen tři – v Ostravě, Praze a Litvínově. Z Českých Budějovic je vodík dostupný nejblíž v Linci, z Brna ve Vídni.

Vodíková provedení dodávek zatím nemají české ceníky. Nezobrazují je weby ani ve Francii či Německu.