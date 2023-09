U rallyových nadšenců populární automobilka Subaru by se v budoucnu mohla vrátit do celosvětového šampionátu WRC. Na letošní řecké Acropolis Rally se o tom lehce zmínil prezident asociace FIA po diskuzi s bývalým generálním ředitelem Toyoty.

Kultovní válečné zbarvení s Plejádami na modrém poli se v budoucnu může vrátit do globálního šampionátu WRC. Subaru opustilo vrcholnou automobilovou soutěž už v roce 2008, když představitelé japonské automobilky oznámili, že hlavním důvodem je hospodářský pokles. Vedení současně věřilo, že značka v mistrovství světa v rallye dosáhla svých sportovních i marketingových cílů.

Zarytí milovníci Subaru už patnáct let věří v budoucí návrat automobilky do WRC a teď jim svítá alespoň maličká naděje. Mohammed Ben Sulayem, prezident asociace FIA, se v technickém zázemí letošní řecké Acropolis Rally v rozhovoru pro rallyový magazín Dirtfish zmínil, že se jméno Subaru objevilo, když s bývalým ředitelem Toyoty Akiem Toyodou diskutoval o značkách, které by v následujících letech mohly vstoupit do mistrovství světa v rallye.

Prezident FIA současně připomenul, že Toyota vlastní podíl v Subaru a mohla by spřízněné automobilce pomoci s vývojem nového soutěžního speciálu, třeba poskytnutím motoru a další techniky. Subaru by tak nepochybně jednoduše vyřešilo velkou překážku, protože zřejmě nedisponuje hybridní technikou, jaká je u dnešních závodních vozů pro šampionát WRC standardem.

Nejnovější informace z rozhovoru sice nijak nepotvrzují připravovaný nový závodní program, ale představa je to vzrušující. Subaru v minulosti ve WRC získalo tři tituly konstruktérů v letech 1995, 1996 a 1997 a tři tituly jezdců v letech 1995, 2001 a 2003. Nejslavnějším závodním speciálem byla ikonická modro-žlutá Impreza WRC a největší úspěchy tým Subaru World Rally Team oslavil pod vedením specialistů z Prodrive.

Velkým otazníkem nad budoucností Subaru ve WRC však je, s jakým aktuálním modelem by mohla automobilka závodit. Dnes v Rally1, jak se vrcholná kategorie jmenuje, závodí pouze Hyundai s i20 N Rally1, Toyota s GR Yarisem Rally1 a Ford s Pumou Rally1. Subaru se při potenciálním návratu nemusí držet dnešního trendu kompaktních vozů a může opět startovat s větší sedanem na základech modelu WRX pro americký trh.

Pro automobilku by to bylo rozumnější a levnější řešení, než vyvíjet zcela nový produkční model nebo závodní speciál o přibližné velikosti Toyoty Yaris. Mohammed Ben Sulayem v rozhovoru nezveřejnil žádný časový plán, kdy by se Subaru mohlo vrátit do WRC, ani zda se skutečně vrátí. Pro všechny fanoušky značky a jejích závodních úspěchů je to však první naděje k optimismu. Dokonce i celý šampionát Rally1 by vstup nové značky jistě osvěžil.