Subaru XV 1.6i – Hledají se koně!

Vnitřek pak vlastně odpovídá zevnějšku. Na první pohled vám přijde, jako byste se v čase přesunuli zpět do devadesátých let. Jenže delší soužití ukáže, že to ničemu nevadí, ba naopak - s interiérem XV se skvěle žije. V účelně navržené kabině se totiž rychle zorientujete, okamžitě víte, kde se co ovládá. Navíc i přes rozměrnou (8" u testované verze, 6,5" v základu) dotykovou obrazovku infotainmentu si XV nadále uchovává i klasické ovladače, které usnadňují ovládání během jízdy.

Nadále pak XV skvěle maskuje svoji velikost. On to sice je ve skutečnosti vlastně jen zvýšený hatchback Impreza, jenže XV není tak kompaktní, jak vypadá. Délka 4.485 mm a rozvor 2.665 mm odpovídají takovým modelům jako Nissan Qashqai, Škoda Karoq nebo Peugeot 3008.

Motor, jízdní vlastnosti

Tohle je velká škoda

Ani Subaru se nevyhnulo elektrifikaci, a tak je XV od loňského roku dostupné také v hybridní formě. Ta kombinuje zážehový atmosférický dvoulitr s elektromotorem integrovaným do variátorové převodovky Lineartronic a lithium-iontovým akumulátorem s kapacitou 4,8 Ah (0,6 kWh). Naopak základní, dnes testovaný čtyřválec 1.6i si i nadále vystačí bez pomoci elektromotoru.

Pod kapotou tudíž pracuje agregát s interním označením FB16, atmosférický čtyřválec s protiběžnými písty typu boxer o objemu 1600 cm3. Přeplňování sice postrádá, má však sekvenční vícebodové vstřikování a variabilní časování všech ventilů. Právě absence turba nebo elektrické pomoci znamená, že šestnáctistovka poskytuje jen 84 kW a 150 N.m. Přitom je standardně spárována s automatickou převodovkou CVT a pohonem všech kol s variabilním rozdělením točivého momentu.

Průměrné výkonnostní parametry se přitom odhalují už na papíře, udávané zrychlení z 0-100 km/h za 13,9 sekundy je dnes zkrátka podprůměrná hodnota, zvlášť s přihlédnutím ke sportovnímu duchu Subaru. Stejně tak maximální rychlost 175 km/h není kdovíjaká.

Loudavější dynamika se přitom následně potvrzuje i v praxi. Šestnáctistovce zkrátka nějakou dobu trvá, než XV rozpohybuje. Přitom ani vytočení motoru do vysokých otáček tolik nepomůže, zázračného elánu se ani v takovém případě nedočkáte. CVT přitom motor do otáček žene často, abyste se alespoň nějaké dynamiky dočkali. Navíc ne vždy Lineartronic pracuje hladce, snaží se simulovat klasický automat a při akceleraci nechává motor točit, když se ale rozhodne "přeřadit", neobejde se to někdy bez nemilého kopance. Podobně stop-start nezafunguje vždy tak hladce, jak by se mi líbilo. Dnešní mildhybridy jsou v tomto směru zkrátka dál.

Subaru XV 1.6i

Slabý motor by mi tolik nevadil, kdyby byl alespoň úsporný. Jenže naměřené hodnoty nejsou kdovíjaké. Při městském popojíždění si XV klidně řeklo o devět litrů a na dálnici při 130km/h tempu o sedm, výsledkem čehož byl dlouhodobý průměr 8,6 litru/100 km. Ano, v diskuzi si možná přečtu, co bych přece od SUV s kombinací benzinového motoru, čtyřkolky a automatu čekal, pravdou ale je, že jiná kompaktní SUV to umí úsporněji, mnohdy i s mnohem silnějším agregátem.

Právě pohonné ústrojí kazí celkový dojem, základní šestnáctistovka XV ale v nejlevnější výbavě alespoň vyjde na zajímavých 660.000 korun. V podmínkách dnešního trhu už to není tak vysoká částka, jiná kompaktní SUV stojí také tolik, a když se tak neobejdete bez čtyřkolky, je XV najednou zajímavá volba. Vždyť třeba Škodu Karoq dnes s pohonem všech kol pořídíte nejméně za 823.900 korun - dostupný je totiž výhradně s turbodieselem 2.0 TDI (110 kW).

Testovaná verze Comfort na přiložených fotografiích s natáčecími biLED světlomety, předními mlhovkami, koženým volantem, dvouzónovou automatickou klimatizací nebo 8" infotainmentem se zadní parkovací kamerou pak stojí 725.000 korun. A to je opět s přihlédnutím k osobité koncepci s motorem boxer a kombinací čtyřkolky a automatu už v základu v podmínkách dnešního trhu vlastně atraktivní cenovka.

Výtečný podvozek

Navíc při jízdě si rychle uvědomíte, že ne všechnu hodnotu dokážou jednoduše popsat položky v ceníku. U Subaru si totiž připlácíte za dokonalý technický základ.

XV podobně jako další dnešní vozy značky stojí na globální architektuře Subaru se vzpěrami McPherson vpředu a lichoběžníkovým zavěšením vzadu, u níž se pečlivě dbalo na zvýšení tuhosti, což mělo vést ke zlepšení komfortu i jízdních vlastností.

A nutno říct, že odladění se dokonale povedlo. Subaru XV má geniálně nastavený podvozek, který skvěle tlumí nerovnosti, a to bez hlučných ran a rázů, zároveň však zůstává přísně stabilní a dodávající důvěru při rychlé jízdě. XV navíc obratně mění směr jako málokteré SUV své kategorie. Právě ve vyšším tempu je pak znát, kterak podvozek překonává schopnosti motoru, zkrátka by si poradil s mnohem vyšším výkonem. Jedinou výtkou je snad jen hluk od šumějícího větru kolem karoserie při jízdě na dálnici, celkový komfort je ale na vysoké úrovni. Třeba motor je ve výsledku odhlučněn slušně, což naštěstí částečně maskuje jeho častou práci ve vysokých otáčkách.