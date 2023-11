SUV od Bugatti prozatím nečekejme. Koncept nezávislého designéra ukazuje vizi

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ať už se vám do portfolia modelů chce, nebo nechce zařadit vůz kategorie SUV, je to v dnešní době bez debaty skvělý obchodní tah. Touto cestou se vydaly už takové prestižní automobilky jako Maserati, Lamborghini nebo Ferrari a bude pochopitelné, pokud se takovou cestou vydá i Bugatti.

Nic takového ale zatím pro automobilku z Molsheimu nepřipadá v úvahu. Nechce o tom slyšet šéf značky Mate Rimac ani ředitel designu Achim Anscheidt. Ten zdůraznil, že Bugatti se nikdy nezaměřovalo na velkosériovou výrobu a proto nad karoserií SUV ani neuvažují. Pokud by se přeci jen nechali zlomit, musel by to být opravdu exkluzivní model.

V čem by taková exkluzivita spočívala? V designu? V technologii? Určitě v obojím, ale hlavně – SUV od Bugatti by muselo strčit do kapsy jak Lamborghini Urus, tak Ferrari Purosangue.

Jak by výkonné a ultra luxusní SUV od Bugatti mohlo vypadat názorně ukazuje na svém konceptu Centurion Concept nezávislý grafik Sergiy Dvorntskyy. Zpracování konceptu je graficky natolik povedené, že byste možná i naletěli tomu, pokud bychom vám řekli, že jde o práci samotné značky.

Koncept Centurion si bere zejména v přední části inspiraci ze supersportů Chiron a W16 Mistral. Zatímco design světlometů patří Chironu, obří mřížky chladiče najdeme u modelu W16 Mistral. Plynulé křivky pokračují skrze protaženou střechu do zadní části, která je originální a nepodobá se existujícím zmiňovaným supersportům natolik, jako přední maska.

Teď si představte, že by tento koncept dostal ikonický motor W16 v kombinaci s elektromotory od Rimacu. Výkon by mohl hravě překonat hranici 2000 koní a Bugatti by mělo suverénně nejvýkonnější SUV na světě.

Pokud má Mate Rimac něco rád, jsou to výzvy a honba za technologickou dokonalostí. A kdo ví, třeba si jednou najde cestu právě k takovému konceptu.