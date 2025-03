TEST Mercedes-Benz S 450d 4Matic L – A opravdu ho musím vracet?

Třída S je samozřejmě v interiéru a jeho detailech naprosto vynikající a mohli bychom tady být týden a všechny bychom neprobrali dostatečně. K důvodům, proč jsem se na ni opravdu těšil, však patřil i plán cesty na chalupu. To jsou nějaké tři stovky kilometrů, na kterých auto zakusí všechno od hladké dálnice přes klasickou okresku, rozbitou cestu mezi poli a dlažební kostky až po extrémně nekvalitní povrch městských ulic s propadlými kanály.

Je to totiž auto, které si koupíte, pokud se vám nechce létat. Umí polykat kilometry jako skoro nic jiného. A právě nejsilnější nafta, třílitr verze 450d o výkonu 367 koní (daších 23 má startér-generátor mild hybridního systému) a točivém momentu 750 Nm, se na takové cestování hodí opravdu skvěle.

Trochu neplánovaně vyrážím až v sobotu ráno místo pátku večer – ale o to dřív, aby byly ještě prázdné silnice. Startovacím tlačítkem probouzím strojovnu k životu, auto se lehce zhoupne, lehce zachvěje, aby dalo najevo, že není elektromobilem. Pravou páčkou pod volantem řadím D (nejlepší umístění voliče je místo páčky stěračů, ale musí to být páčka, ne ta otočná věc jistého německého koncernu, opravdu je to velký rozdíl… ale možná jen pro detailisty, jako já) a vydávám se na cestu.

Mercedes-Benz třídy S může vzniknout jako kupé. Ve hře jsou dvě verze Lukáš Volšický Design

Hned zkraje ale musím opatrně – natáčení zadní nápravy do 10° je sice skvělé, ale musíte se s ním naučit. Při podélném parkování jsem v prvních dnech za volantem tohoto korábu jako žák autoškoly – odřít kola je nebezpečně snadné. Můžete si ale pomoci zapnutím režimu pro mycí linku, který natáčení zadních kol omezí, anebo použitím autonomního parkovacího asistenta, který dokáže sám vmanévrovat do místa i z něj vyjet ven.

Je jedno, na jakou rychlost nastavíte na dálnici tempomat, komfort je pořád špičkový a aerodynamický hluk se začne jemně připomínat až v rychlostech, o kterých se ve slušné společnosti nemluví. To ale člověk tak nějak čeká. Zajímavější je aktivní asistent řízení, který umí sám – úplně sám, nemusíte ani dávat blinkr – změnit jízdní pruh, např. aby předjel pomalejší vozidlo. Jenže aby se aktivoval, napřed to pomalejší vozidlo musíte dojet a ze své původní rychlosti docela dost zpomalit, což je nepohodlné. Takže po vyzkoušení beru vždy přejetí do svých rukou. Přesněji, svýma rukama aktivuji samočinné přejetí zapnutím blinkru.

Poslední cesta v luxusu a tichosti: Radikální zásah mercedesu na eleganci neubral Mario Rychtera Elektromobily

Do zatáček jako letadlo

Když dálnice před Vysokým Mýtem skončí, nastupuje nejlepší příplatek tohohle auta – podvozek E-Active Body Control za 197 tisíc. Umí totiž vůz naklonit do zatáčky tak, aby na osádku nepůsobily horizontální odstředivé síly tak výrazně. Už jsem naznačoval, že tohle auto je něco jako soukromé letadlo?

V závislosti na jízdním režimu se tenhle systém chová vždycky trochu jinak. Vždycky pracuje s natočením volantu i mapovými daty, ale pochopitelně mi v žádném režimu neumí číst myšlenky. Standardním a komfortním módem je pro něj Curve, který ale vůz sklápí na můj vkus o zlomek sekundy později, než bych chtěl. Zkouším tedy režim Sport, kdy je naklápění pocitově intuitivnější, dřívější.

V obou módech však, když nad tím naklápěním přestanu přemýšlet a prostě likviduji zatáčky rychleji než v kdejakém ostrém hatchbacku, cítím spíš až návrat do vodorovné polohy na výjezdu ze zatáčky, nikoliv to naklopení. Je to přesně tak božsky komfortní, jak to zní, a ani pro zadní pasažéry to není nepřirozené, nepříjemné či cokoliv na ten způsob.

Mercedes-Benz S 450d 4Matic L | auto.cz/David Rajdl

Nakousl jsem rychlost jízdy. Prodloužené “esko” s třílitrovou naftou a se mnou za volantem váží dost přes 2,2 tuny, ale důstojná síla motoru s ním hýbe jako s pírkem. Díky mamutímu točivému momentů nemusí sametový devítikvalt tak často podřazovat, i když přidám víc plynu.

Ladění převodovky upřednostňuje ve všech jízdních režimech komfort, což k tomuto autu dokonale sedí. Díky 750 newtonmetrům je skoro jedno, jaké máte otáčky, takže lze motor držet v oblasti jeho nejvyšší efektivity. Výsledkem je spotřeba 7,8 l/100 km a s tím není problém ani 65l nádrž, na německý dálniční křižník papírově dost malá. Vždycky se vám totiž začne chtít na toaletu dřív, než motor nádrž vyprázdní. A já se vůbec nedivím, že právě tahle motorizace je v Česku u třídy S zákaznicky nejoblíbenější.

INKAS Mercedes-Benz S • INKAS Armored Vehicle Manufacturing

Silnici žehlí, krásně svítí

A co komfort podvozku kromě naklápění? Prvotřídní. Nedokáže se sice vyhnout občasnému zachvění, které je vzduchovým podvozkům vlastní, ale když se přiblížíte k retardéru pomalu, dokáže ho téměř stoprocentně vyžehlit. Perfektně zvládá terénní vlny ve vysoké rychlosti, nerovné kostky sem tam s betonovým panelem i okresku hrbolatou jak puberťákova tvář.

Mercedes-Benz S 450d 4Matic L | auto.cz/David Rajdl

Neméně božsky fungují světlomety, které prostě můžete nechat pořád na Auto a vůbec se o ně nestarat. Vůz velmi dobře vidí protijedoucí kamiony na dálnici a vystíní je, také perfektně přisvěcuje zatáčky i les kolem, abyste viděli, zda se tam neskrývá nějaká srnka, připravená vám rozlámat přední nárazník.

Dvě věci, které bych světlometům vytkl, je jednak absence ostřikovačů a jednak, že vozu nemůžu nějak říct, že je lehká mlha. Takový spíš opar, který – zejména za tmy – neznamená nutnost použití zadních mlhovek, protože obrysovky jsou vidět dostatečně, ale v němž chcete vypnout dálková světla za zachování adaptivity tlumených, protože odraz “dálek” od kapiček vody ve vzduchu je nepříjemný. Nějaká, řekněme, světla do špatného počasí – kdyby tahle funkce aut již zmíněného německého koncernu vypnula automatické dálky.

Zajímavou funkcí je také nasvícení prostoru kolem vozu. Vespod zrcátek jsou poměrně silná světla, která prostě posvítí vedle auta, abyste lépe viděli při manévrování. Napravo to je vidět jen v kamerovém systému, nalevo to ale vidíte i oknem a je to velmi příjemné.