Rakousko je proslavené jako alpská destinace nabízející spousty možností pro nadšené lyžaře nebo turisty, zaujmout ale dokáže také milovníky řízení. Právě díky Alpám je tu množství zajímavých silnic, které rozhodně stojí za to si projet. Vybrali jsme pět těch nejzajímavějších. Nadchnou jak řidiče, tak jejich spolucestující, díky krásným výhledům.

Za nejvyšší horou

Grossglockner není potřeba milovníkům cestování blíže připomínat, vždyť jde o nejvyšší horu Rakouska. Zajímavá je ale také pro milovníky řízení, silnice vedoucí sem, Grossglockner Hochalpenstraße, je považována za jednu z nejhezčích silnic v Alpách. Není divu, na 48 kilometrů dlouhé trase se střídá jeden výhled krásnější než druhý, na ledovcem pokryté hory, vodopády, zalesněné svahy i jezera. Vrcholem je pak průsmyk Hochtor v nadmořské výšce 2.504 metrů, v nejvyšším místě celé trasy.

Jízdu si ale spíše než řidiči užijí jejich spolujezdci, silnice je samozřejmě vyhlášená, a tak je plná nejen motorkářů, ale i obytných vozů nebo cyklistů, a tak je tu provoz vcelku hustý. Silnice je mimochodem otevřená od začátku května do začátku listopadu, výhradně během dne, v závislosti na aktuálním počasí. Vyplatí se tak sledovat aktuální předpověď počasí. Za průjezd v případě osobního auta zaplatíte 37 eur, v případě motocyklu poplatek činí 27 euro. Elektromobily však mají průjezd o 10 eur levnější.

Za klikatými silničkami

Zajímavější volbou na svezení je tak spíše než Grossglockner Hochalpenstraße Silvretta-Hochalpenstraße poblíž známých horských středisek Ischgl a Wirl u švýcarských hranic. Silnice dlouhá 22 kilometrů vedoucí z Patenen in Montafon do Bielerhöhe je někdy nazývaná jako Alpská silnice snů. Najdete na ní totiž více než 34 zatáček, díky nimž vystoupáte z 1.051 m.n.m do nadmořské výšky 2.032 m.n.m. Samozřejmě tu nechybí dech beroucí horské kulisy. Není divu, že se na této trase každoročně pořádá historická Silvretta Classic Rally.

Podobně jako na Grossglockneru ale počítejte s tím, že je zdejší průjezd zpoplatněn. Pro osobní auta vyjde na 16,50 eur, pro motocykly o tři eura méně.

Za vídeňským valčíkem

Za zajímavými silnicemi ale nemusíte až do Alp, jedna zajímavá se nachází už kousek za Vídní. Jmenuje se Höhenstraße a vede skrze pohoří Vídeňského lesa, když spojuje vrcholy pohoří Kahlengebirge se samostatnými vesnicemi na okraji Vídně Grinzing a Neustift am Walde. Výhledy možná nejsou tak majestátní jako na Grossglockner Hochalpenstrasse, za hezkých dnů tu však máte celou Vídeň jako na dlani.

A kdybyste se nechtěli kochat jen od volantu, stavte se v jednom z mnoha místních hostinců nebo vinných šencích (tzv. Heurige), na jejichž vyhlídkových terasách si pohledů po okolí užijete i s něčím chutným.

Za majestátním hradem

Když už se budete nacházet v okolí Vídně, můžete vyrazit také na majestátní hrad Forchtenstein. K hradu vybudovaném v 13. století na vysoké skále nad stejnojmennou vesnicí vede vyhlídková silnice, na níž si můžete užívat výhledy nejen na okolní rozkvetlé louky a pole, ale také výhledy na vzdálené Neziderské jezero ležící na hranici s Maďarskem. A kdyby vám jízda nestačila, zvolte některou ze zdejších turistických nebo cyklistických tras.

Za rakouskými pochutinami

Rakousko ale není jen o alpských průsmycích a hradech, ale také o zajímavých pochutinách, byť rozhodně ne vždy zrovna dietních. Začnete v Salzburgu a vydejte se do Bregenzu na břehu krásného Bodamského jezera, kde navštivte třeba slovutnou operu. A cestou si udělejte dvě „svačinové“ zastávky na ochutnávku místních pochutin.

Nejprve se stavte v městečku Tarrenz, kde najdete ojedinělý pivovar Starkenberger BierMythos umístěný v prostorách středověkého hradu. A následně v Schoppernau, v tamější sýrárně Bergkäserei, kde si kupte některý z vyhlášených alpských sýrů. A kdyby vám to nestačilo, po zhruba 390 kilometrů dlouhé cestě přes alpská údolí je vícero mlékáren nebo palíren, které vás jistojistě také zaujmou.

Rakousko: Pár rad pro řidiče

Rakouské rychlostní limity jsou následující: Ve městě platí stejně jako u nás 50 km/h, řada měst jako Graz však má limit snížený na 30 km/h. Na okresních silnicích lze jezdit až 100 km/h, na dálnici činí maximální povolená rychlost 130 km/h. Často ale bývá snížena na 100 km/h, takový limit platí i pro vozidla táhnoucí přívěs do 750 kg.

Co se týče alkoholu za volantem, je v Rakousku povolen limit 0,049 % alkoholu v krvi. Na úrovni mezi 0,05% a 0,08%, je řidič pokutován, při zjištění vyššího množství alkoholu v krvi je řidiči udělena pokuta a odebrán řidičský průkaz. Mladí řidiči, respektive řidiči, kteří mají řidičský průkaz do dvou let, mají toleranci sníženou na 0,01 %.

Na rakouských silnicích jsou zakázány palubní kamery umístěné uvnitř vozidla. Stejně tak jsou zakázány antiradary aktivně vyhledávající nebo rušící policejní rychlosti. Navigace s mapou pevných radar jsou však tolerovány.

Rakouská dálniční síť je zpoplatněna. K dispozici jsou tři délky platnosti dálničních známek. Nejkratší desetidenní stojí u vozidel do 3,5 tuny 9,40 eur, dvouměsíční přijde pak na 27,40 eur a roční na 91,10 eur. Zvlášť jsou pak zpoplatněny některé dálniční tunely (Tauern a Karawanken), stejně jako průjezd některými alpskými průsmyky.