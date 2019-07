5 tipů na výlet autem po Evropě: Kde najdete ty nej silniční stavby?

Letní prázdniny jsou už v plném proudu, ne každý z nás má však již vybranou dovolenou. Pokud hodláte vyrazit automobilem a jste milovníky zajímavých míst, máme pro vás pět tipů na ty nejlákavější dopravní stavby v Evropě. Cesta za nimi vás do různých koutů starého kontinentu, přičemž všechny jsou přístupné právě autem.

Nejvyšší most: Viadukt Millau

Milovníci výšek by při jízdě autem po Evropě neměli minout viadukt Millau (Viaduc de Millau) v jižní Francii, který je nejvyšší most na starém kontinentu se strukturální výškou 336 metrů. Závěsný most se sedmi betonovými pilíři a osmi mostními poli navržený projektantem Michelem Virlogeuxem a architektem Normanem Fosterem se klene přes údolí Tarn, otevřen byl v prosinci 2004. Je součástí dálnice A71/A75 mezi Orleáns a Béziers, přičemž ulehčuje cestu nejen francouzských dovolenkářů do Španělska. Před jeho dostavbou se totiž právě v Millau tvořily velké kolony.

Nejdelší most: Krymský most

Titul nejdelšího silničního mostu v Evropě dlouhá léta držel 12,3 kilometru dlouhý most Vasco de Gamy v Portugalsku, na okraji Lisabonu, v květnu 2018 jej však překonal Krymský most. Na délku měří 18,1 kilometru a je spojnicí pevninského Ruska přes Kerčský průliv s ostrovem Krym. Nese čtyřproudou silnici, která je součástí dálnice A290 z Kerče do Novorossijsku. Součástí projektu je též železniční most. I přes úctyhodnou délku to však není nic proti nejdelšímu silničnímu mostu na světě, Bang Na v Thajsku, který měří 54 kilometrů. Dálniční most otevřený v roce 2000 je na pilířích zvednutou vozovkou nad pevninou. Úctyhodný je též 48,5 kilometru dlouhý most Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah v Kuvajtu, který vede přes Kuvajtský záliv.

Nejdelší tunel: Tunel Lærdal

V Norsku kvůli složitým přírodním podmínkám najdeme povícero zajímavých dopravních staveb, přičemž nejen milovníci tunelů by měli vyrazit do tunelu Lærdal (Lærdalstunnelen), spojující města Lærdal a Aurland, který je součástí silnice mezi Oslem a Bergenem. Cestu mezi nimi zkrátil ze 14 hodin na polovinu. Stavba otevřená v roce 2000 je totiž s délkou 24,51 kilometru dodnes nejdelší silniční tunel na světě. Při otevření překonal 16,9 kilometru dlouhý tunel Gotthard ve Švýcarsku. Tunel Lærdal byl už navrhován s tím, aby zmírnil hrozbu nehody z nepozornosti a potlačoval klaustrofobii. Proto je na každých šesti kilometrech speciální jeskyně s odlišným nasvícením, kde je možné si odpočinout. Výhodou tunelu je pak fakt, že se v něm neplatí mýtné.

Nejkrásnější silnice: Atlantská oceánová cesta

Krásných silnic najdete na starém kontinentu povícero, ta vůbec nejhezčí je ale podle nás ta nazvaná Atlanterhavsvegen, alias Atlantic Ocean Road, ležící v Norsku. Cesta dlouhá asi osm kilometrů s několika mosty přes větší či menší ostrůvky spojuje města Vevang a Karvag a nabízí opravdu krásné scenérie. Za každého ročního období navíc nabízí jiná panoramata, a tak se tu vyplatí se projet nejen v létě. Silnice byla mimochodem otevřena v roce 1989 po šesti letech práce, zprvu se na ní platilo mýtné, v roce 1999 ale bylo zrušeno. Nevýhodou je snad jen to, že Atlantic Road dnes patří mezi nejnavštěvovanější přírodní památky Norska, a tak tu během letní sezony počítejte s vysokým provozem.

Nejvyšší silnice: Ötztalská ledovcová silnice

Nejvyšší horou Evropy je sice Mont Blanc s vrcholem v nadmořské výšce 4.808 m. n. m., po silnici se ale na jeho vrchol nedostanete. Pokud tak autem budete chtít vyrazit na nejvyšší silnici starého kontinentu, budete muset vyjet na vyhlídkovou silnici Ötztaler Gletscherstraße v Rakousku, jejíž nejvyšší bod leží ve výšce 2.830 m. n. m. Od roku 1972 spojuje obec Sölden s lyžařskými areály na ledovci Tiefenbach, mezi horami Innere Schwarze Schneid a Äußere Schwarze Schneid. Na cestě navíc leží i nejvýše položený silniční tunel v Evropě. Pokud nehrozí aktuální riziko lavin, je silnice otevřena také v zimě. Ve španělském pohoří Sierra Nevada je sice ještě výše položená silnice, na hoře Veleta, ta ale není přístupná veřejné automobilové dopravě – jezdit tu mohou pouze cyklisté, správci parku nebo lokální autobusy.

Mezi vysoko položené silnice patří i některé průsmyky. Francouzský Col de I’lseran, na východním okraji národního parku Vanoise, leží v nadmořské výšce 2.770 m. n. m. Vysoko položený je i slavný Passo dello Stelvio v Itálii, ležící ve výšce 2.758 m. n. m. Ten je díky 48 serpentinám a výškovému rozdílu přes 1.500 metrů též považován za jednu z nejhezčích silnic Evropy. Otevřen je však pouze přes léto.