Tahle auta jsme obdivovali před 30 lety! Je mezi nimi váš favorit?

Automobilky se v poslední době vracejí s designem svých vozů stále hlouběji do minulosti, stačí se podívat na nový Volkswagen ID. Buzz nebo připravovaný elektrický Renault 5. My jsme se však na chvilku vrátili do roku 1993, abychom si připomněli novinky, které se tehdy světu představily. To nejzajímavější se tak skrývá především v galerii, přesto se sluší si k nim něco také napsat. A začněme rovnou od jedné z největších ikon.

Toyota Supra čtvrté generace, známá také pod označením A80, se vyráběla v letech 1993 až 2002 a v době svého uvedení patřila k nejvýkonnějším a nejrychlejším sportovním vozům na trhu. Její nejslavnější verze byla osazena šestiválcovým dvakrát přeplňovaným motorem s výkonem 330 koní. Supra A80 je dodnes vyhledávána fanoušky sportovních aut po celém světě a její ceny na trhu stále rostou.

Video se připravuje ...

Ačkoliv byl Aston Martin DB7 představen v roce 1993, na trhu se objevil o rok později a ihned se stal jedním z nejkrásnějších a nejžádanějších luxusních sportovních vozů na světě. Jeho design byl inspirován modelem Jaguar XJ220, ale DB7 byl poháněn vlastním kompresorem přeplňovaným šestiválcovým motorem od Aston Martinu s výkonem 335 koní, ve verzi GT pak nabídl motor V12 o výkonu až 435 koní. DB7 se stal klasikou, která dodnes přitahuje pozornost fanoušků luxusních vozů.

V roce 1993 bylo představené také Porsche 911 generace 993, které je dnes mnohými je považováno za poslední „pravou“ 911. Jednalo se totiž o poslední generaci poháněnou vzduchem chlazeným motorem. Porsche 911 generace 993 byla k dispozici v mnoha verzích, včetně klasického kupé, Targa a kabrioletu. Generace 993 je dodnes velmi oblíbená díky svému výkonu, spolehlivosti a ikonickému designu.

Před třiceti lety se světu také poprvé představil Mercedes-Benz třída C (W202), který se stal nástupcem modelu Mercedes-Benz 190 (W201). Třída C byla nabízena s širokou škálou motorů, včetně benzínových a dieselových verzí. Vůz nabízel luxusní interiér, řadu technických vylepšení a vysokou úroveň bezpečnosti. Design byl inspirován větším modelem třídy E. Později se na trhu objevila také sportovní verze AMG s osmiválcovým motorem o výkonu až 347 koní.

Ve stejném roce měla premiéru také první generace Fordu Mondea, který se představil jako nástupce Fordu Sierra. Mondeo bylo v té době považováno za velký krok kupředu, neboť přineslo moderní design, novou platformu a vyspělou technologii. Vůz byl k dispozici v několika provedeních, včetně sedanu, hatchbacku a kombi. Na trhu se postavilo modelům jako VW Passat nebo Opel Vectra.

Renault Laguna byl koncem roku 1993 představen jako nástupce vozu Renault 21. Design byl inspirován výzkumem NASA v oblasti aerodynamiky a vozy Laguna se tak staly jedněmi z nejaerodynamičtějších modelů své doby. Laguna byla také jedním z prvních vozů, které byly testovány v aerodynamickém tunelu přímo během vývoje. Vůz byl k dispozici s několika motory, včetně dieselových a benzínových, a byl uveden na trh s velkým úspěchem. V roce 1994 navíc získal titul Evropské auto roku.

Video se připravuje ...

Úspěchu se dočkal i Peugeot 306, představený v roce 1993 jako nástupce modelu 309, který se stal jedním z nejprodávanějších vozů své doby. Byl k dispozici ve verzích hatchback, kabriolet a sedan, a vyznačoval se pohodlným a prostorným interiérem. Peugeot 306 byl dostupný také ve sportovní verzi GTI a úspěšně soutěžil v různých rallyových závodech.

Na závěr si pak můžeme připomenout tak trochu ošklivé káčátko své doby, tedy BMW řady 3 Compact generace E36. To bylo představeno v roce 1993 jako zmenšená verze klasického sedanu BMW řady 3, přičemž třídveřový Compact s karoserií hatchbacku přinášel kombinaci sportovního vzhledu, praktičnost pro každodenní používání a přibližoval vůz mladší klientele. Zájemci mohli volit mezi třemi různými benzinovými motory a jedním naftovým. Technika vycházela z velké části ze staršího BMW generace E30.