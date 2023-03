Tak už i Škoda testuje displej v čelní masce vozu. Má zvyšovat bezpečnost

Po vzoru jiných projektů se Škoda pustila do výzkumu displeje zabudovaného do čelní masky vozu. V prezentované podobě je jeho hlavní přínos ve zvýšení bezpečnosti na přechodech.

Společnost Škoda Auto se zapojila do projektu podporovaného programem Urban mobility Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), jehož se účastní také řada univerzit. Mezi hlavní příspěvky české automobilky patří jednoduchý displej v čelní masce vozu - nebo, jak jej nazývá sama Škoda, nová signalizační maska.

Zabudování displeje nebo jiného zařízení do přídě vozu, kterým by mohl komunikovat s okolím, je čím dál častěji zkoumaný prvek. Jeho hlavním účelem je v první řadě zvýšit bezpečnost a předejít nedorozumění mezi řidiči, případně mezi řidičem a chodci. Minulý týden jsme přinesli článek o snažení jihokorejské automobilky Hyundai a nyní se s něčím podobným chlubí Škoda.

Video se připravuje ...

V rámci výše zmíněného projektu specialisté ze Škoda Auto poskládali jednoduchý displej s hrubým rozlišením z LED pásků. Každou diodu je v nich možné ovládat zvlášť a tím vytvářet základní obrazce a animace. Přes diody je přeložena tenká difuzní vrstva a celek má ochranný kryt, aby zařízení vydrželo běžný silniční provoz a rozmary počasí. Řešení je prezentováno na modelu Enyaq iV, kde fakticky nahrazuje osvětlenou masku Crystal Face.

Přínos jednoduchého displeje v čelní masce vozu Škoda Auto popisuje na příkladu auta blížícího se k přechodu pro chodce. Vůz s patřičným předstihem dává chodcům vědět, že je zaznamenal. Po zastavení jim například pomocí zelených šipek ukáže, že mohou přecházet. Jakmile chodci přejdou a auto se potřebuje rozjet, dá signál ve smyslu „Stop, už na přechod nechoďte“. Dalším scénářem pak může být, že auto blížící se k přechodu nemůže z jakéhokoliv důvodu zastavit – pak musí dát jasně najevo „Pozor, nemohu brzdit, nevstupujte na přechod“.

Projekt v současnosti zkouší různé scénáře a možnosti, které podobná technologie umožňuje. Aktuálně umí auto zobrazit symboly zelené šipky, zeleného panáčka, výstražný trojúhelník a červený trojúhelník s křížkem. Repertoár by se ale časem měl pochopitelně rozšiřovat.

V rámci projektu EIT je řešení navržené společností Škoda Auto součástí širšího souboru inovací. Vyvinut byl rovněž robotický asistent IPA2X, který má pomáhat dětem, seniorům a lidem s hendikepem bezpečně přecházet přes silnici. Na jeho vývoji se podíleli například odborníci z Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při pražském ČVUT (CIIRC) či Technické univerzity v Mnichově.

Když robot zaregistruje, že se k přechodu blíží chodci, vjede do vozovky (je-li to bezpečné) a světelnou signalizací ukazuje chodcům, že mohou přecházet, zatímco automobilům nakazuje zastavit. Upozornění na dění na přechodu odesílá také na displej infotainmentu vozu, odkud zmizí, jakmile chodci přejdou a robot odjede zpět k chodníku. Při dalším vývoji se počítá s rozšířením schopností robota o vydávání zvukových signálů nebo rychlejší pohyb.

Komunikaci robota s automobilem testovali experti ze Škoda Auto a ČVUT loni na podzim ve třech evropských městech. V Miláně a Modeně se zkoušelo využití robota u škol, v Lublani se pak testování zaměřilo na seniory. Projekt prý kromě zvýšení bezpečnosti přináší také snížení hluku a znečištění prostředí, stejně jako snížení nákladů na administrativní zajištění hlídání přechodů lidmi.

Školáci v jiných městech by se robotických asistentů mohli dočkat poměrně brzy. Koordinátor projektu Andrea Bastoni z Technické univerzity v Mnichově uvedl: „V roce 2024 by měla skončit testovací fáze a roboti by se možná už v roce 2025 mohli objevit v ulicích.“