Takto mohla vypadat nová Giulietta. Nejkrásnější Alfa Romeo nevznikne

Italská Alfa Romeo se vydává vstříc moderním trendům elektromobily a SUV. Umíte si představit, že by se vrátila k původním kořenům a ve svém portfoliu nově uvedla prémiový kompaktní model, kterým by cílila proti populárnímu Volkswagenu Golf, Audi A3, BMW řady 1 nebo Mercedesu-Benz třídy A? Je to jeden z našich velkých automobilových snů a teď už má i první podobu, ale bohužel neoficiální.

Nezávislý tvůrce automobilových renderů Theottle světu odhaluje novodobou Alfu Romeo Giulietta, kterou by automobilka v reálném světě mohla navázat na předchůdce z let 2010 až 2020. Neoficiální novinka sice připomíná nejmodernější SUV značky Tonale, ale to ničemu nevadí, protože nám připadá jako jeden z nejkrásnějších kompaktních hatchbacků a sedanů posledních let.

Nová Alfa Romeo Giluetta převzala siluetu střechy z moderního sedanu Giulia a kombinuje ji s nejvýraznějšími designovými rysy modelů Stelvio a Tonale. Nám se líbí hlavně hatchback, ale dokonce i sedan má opravdový šmrnc a charakteristickou italskou krásu. Věříme, že v prémiovém kompaktním segmentu by se na takovou novinku nepochybně našel prostor i zájem potenciálních zákazníků.

A jaká by mohla být technika? Kdyby novodobá Giulietta skutečně vznikla, což se bohužel nestane, mohla by převzít mild-hybridní a plug-in hybridní motorizace modelu Tonale se silou 96 kW (130 koní) až 206 kW (280 koní). Pro sportovně laděnou verzi by necelé tři stovky koní mohly být tak akorát.

Už teď však víme, že nová Alfa Romeo Giulietta nevznikne. Slavná italská značka v následujících letech představí celou řadu nových modelů, včetně malého elektrického SUV nebo luxusní vlajkové lodi, ale novou Giuliettu neplánuje. Ale představa by to byla nádherná, že?