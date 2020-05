Takto se navrhují nové VW. I v digitálním světě potřebujete hliněné modely

Éra digitalizace silně ovlivňuje vznik nových automobilů. Při vývoji jsou stále častěji využívány počítačové simulace, počítače promlouvají i do samotného návrhu designu. Odhalil nám to sám Klaus Bischoff, dlouholetý šéfdesignér značky Volkswagen a nový šéf designu celého koncernu VW Group, který však zároveň přiznal, že bez hliněných modelů se automobiloví designéři stále neobejdou.

První návrhy nového modelu pořád vznikají pomocí papíru a tužky, stále častěji však automobiloví designéři využívají různých digitálních skicáků, přiznal Bischoff na technickém workshopu, který v dnešní době probíhal jak jinak než přes počítač, pomocí Skypu.

Digitální návrhy totiž mohou stylisté snáze sdílet mezi sebou, a to i napříč kontinenty. Volkswagen totiž provozuje několik stylistických center po celém světě a díky tomuto řešení mohou designéři z různých kontinentů vidět, co dělají jejich kolegové třeba na druhém konci světa. To se navíc hodí i v dnešní době prevence před šířením koronaviru, kdy velká část designérů Volkswagenu musí nadále pracovat z domova.

Zároveň je však práce na novém návrhu jistou soutěží. Úkol je totiž nejprve zadán všem týmům, a to včetně externích návrhářů (třeba karosárně Italdesign, která je součástí koncernu VW Group), až pak se z nich postupně, v několika kolech, vybírá vítězný návrh. Závěrečný verdikt sice vyřkne představenstvo, jak ale Bischoff s úsměvem dodává, vedení vybírá jen z těch možností, které mu představí designérské oddělení. Designéři tudíž mají pořád silný vliv na podobu nových aut.

Počítačové prostředí přitom designérům usnadňuje práci. Návrh designu tak díky tomu může dnes trvat jen 1,5 roku. To uvolní prostor pro vývoj dalších prvků, v dnešní době hlavně různých asistenčních systémů nebo nových pohonů, které žádají více času. Ve výsledku tak vývoj nových aut podle šéfdesignéra Volkswagenu trvá pořád zhruba stejně dlouho jako dříve.

Snazší práci designérům zajišťuje třeba to, že Volkswagen má dnes už nástroje, které z jednoduché dvourozměrné skici umí vytvořit trojrozměrný model. Ten lze následně upravovat pomocí virtuální reality, přičemž je opravdu detailní. Může se tak hodnotit už ze všech stran, a to včetně interiéru. Designéři si navíc mohou hrát a prezentovat 3D model v různém prostředí, za různých světelných podmínek. Právě to byl problém dřívějších, méně pokročilých počítačových programů, které si neuměly s různými světlenými podmínkami poradit.

I přesto všechno Volkswagen pořád využívá při návrhu nových automobilů hliněné modely. Bischoff říká, že fyzický model je zkrátka pořád potřeba pro odladění celkových proporcí. Navíc jsou do něj aplikovány už funkční prvky, jako třeba světlomety.

Počítačové modely navíc umožní vytvářet i designérské prvky, které dříve nebyly možné. Bischoff tvrdí, že třeba struktura trojrozměrné masky v novém Golfu je natolik složitá, že by bez počítačového modelu nebylo možné ji navrhnout.

Právě nový Golf je spolu s elektromobilem ID.3 prvním automobilem, který už z velké části vznikal za pomoci digitálního prostředí. Některé digitální nástroje německá automobilka používala už před deseti lety, postupně ale přicházely další, navíc expandovaly i do dalších a dalších designérských center značky.

I přes úžasné možnosti digitálního světa a v lecčems jednodušší práci díky digitálním nástrojům Bischoff tvrdí, že práce automobilového designéra je pořád komplikovaná. Tvrdí, že rozhodně nelze vzít nějaký počítačový návrh „z ulice“ a udělat z něj sériové auto. Musí se totiž počítat s funkčností, zástavbou používaných dílů, ale třeba i snadností při potenciální opravě karoserie, což jsou aspekty, které jsou při vývoji nového auta neustále projednávány mezi jednotlivými odděleními. A počítat s tím vším při návrhu někdo jiný než profesionál podle šéfdesignéra Volkswagenu zkrátka nezvládne.