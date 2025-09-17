Tato Toyota Land Cruiser je vzácnější než kdejaké ferrari. Oslavuje vítězství na Dakaru
Japonská automobilka na domácím trhu uvede ultra vzácnou edici svého legendárného offroadu, která vznikla jako oslava letošního vítězství ve vytrvalostním podniku Dakar.
Z Toyoty Land Cruiser se během let stal pojem. Na českém trhu generace s označením J250 patří mezi nesmírně oblíbené modely. Od letošního ledna do srpna zaznamenala 222 registrací, což je meziročně o 134 více. Vůz se spoléhá na přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 2,8 litru s výkonem 150 kilowattů.
Toyota přitom prodává ještě větší provedení J300 s vidlicovými šestiválci, na to si však musíme nechat zajít chuť.
To však neplatí pro domácí, japonský trh, tam pětimetrový offroad bez problémů pořídíte. Dvanáct šťastlivců navíc bude mít šanci vlastnit speciální edici Rally Raid, kterou automobilka postavila jako oslavu dvanácti vítězství v rally Dakar v kategorii aut v řadě. Další tucet zájemců pak může získat kit, kterým svůj land cruiser do podoby modelu přestaví.
Toyota v tomhle případě nesáhla k obvyklému kroku a místo loajálních zákazníků určí majitele loterie. Pokud vyhrají právo na koupi samotného vozu, zaplatí 9.380.800 jenů, což je asi 1.313.800 Kč. Samotná sada vyjde na příznivější 1.511.400 jenů (přibližně 211.680 korun), respektive v přepočtu na 174 tisíc korun bez úprav podvozku.
A co všechno Toyota Land Cruiser Rally Raid nabídne? Exkluzivní edice vychází z konvečního modelu GR Sport s šestiválcovým turbodieselem FA33A o objemu 3,3 litru, výkonu 227 kilowattů a točivém momentu 700 Nm, který je standardně spojen s měničovým desetistupňovým automatem.
Ve srovnání s běžnou verzí má varianta Rally Raid speciální 18palcové disky Enkei PDT1 s pneumatikami Toyo Open Country A/T III o rozměru 285/60, červeně lakované třmeny brzd, nové tlumiče, pružiny a uložení, černé doplňky karoserie, červené tažné háky (dva vpředu a jeden vzadu), zástěrky a klíčenku s logem Rally Raid a plaketu na středové konzole v interiéru. Čalounění kombinuje černé a červené odstíny.
Zdroj: Toyota a Carbuzz, foto: Toyota, video: auto.cz