Tento Fiat Punto má hodně společného s Lady Gaga. Italové to ale popírali

Co má společné americká zpěvačka Lady Gaga s italským vozem Fiat Punto třetí generace? Na první pohled vůbec nic. Na druhý jich najdete hned několik.

Born This Way (česky narozen tímto způsobem) je jednou z nejznámějších písní americké zpěvačky, skladatelky a zároveň módní ikony z New Yorku Lady Gaga, vlastním jménem Stefani Joanne Angelina Germanotta. Jak už jméno napovídá, její původ není americký, ale italský. Jedná se zároveň o titulní skladbu ze stejnojmenného druhého studiového alba z března 2011.

V stejném roce, ovšem až v samotném jeho závěru, uvedl Fiat limitovanou edici pojmenovanou Born This Way. A sice u svého tehdy už stárnoucího modelu Punto třetí generace. Ta se původně jmenovala Grande Punto, později pouze Punto a na některých trzích Punto Evo. Stále se však jedná v podstatě o stejné auto.

Stejný rok uvedení edice auta i skladby, jakožto i italský původ obou aktérů, na první dobrou ukazuje, odkud vítr vane. Přirozeně v době vzniku edice Punta na to bylo poukazováno, obzvláště když se skladba Born This Way nesla éterem velmi často. Fiat však veškeré spojení Punta s Lady Gaga tvrdošíjně popíral.

Tak či tak bylo Punto Born This Way velmi atraktivním malým autem. Zvenku jej zdobí výrazný žlutý lak karoserie (všimněte si další analogie, kdy Lady Gaga je rovněž velmi výraznou osobou) v kombinaci s černými plochami a matnými 17palcovými koly. V kabině najdete žluté nápisy „Born This Way“ na čalounění opěradel předních sedadel, ale také na palubní desce před spolujezdcem, tedy v podstatě na ploše pod víkem jeho čelního airbagu.

Zajímavá je rovněž technika, neboť Punto „narozené tímto způsobem“ pohání dodnes velmi pokročilý přeplňovaný čtyřválec 1.4 MultiAir, jehož stále nepřekonatelné elektrohydraulické ovládání sacích ventilů umožňuje teoreticky nekonečné množství variant časování rozvodu. A přirozeně také nahrazuje funkci škrticí klapky podobně jako třeba systémy Valvetronic (BMW, Mini, PSA) nebo Valvematic (Toyota). Tlak oleje zde sice generuje vačka, avšak řízení sacích ventilů je řešeno elektromagnetickými solenoidy, kdy každá dvojice ventilů má svůj vlastní ovladač. S výkonem 99 kW je tohle Punto docela dynamickým autem.

Kolik se Fiatů Punto Born This Way prodalo, není zcela jasné. Při psaní článku jsme zabrousili na stránky největšího německého inzertního serveru s ojetinami. Najdete na něm 2083 nabídek na koupi Fiatu Punto, bohužel v edici Born This Way kupodivu žádnou.