Tesla si patentovala nové logo. Připomíná starý slib
Nový patent naznačuje, že čekání na Teslu Roadster se krátí. Od původních slibů je však zpoždění pořád extrémní.
Letos to je devátý rok od představení Tesly Roadster druhé generace ve formě konceptu. Automobilka ho odhalila v listopadu 2017 s tím, že se mají auta dostávat k zákazníkům v roce 2020. Před pár týdny ale začal rok 2026 a nový roadster pořád nikde. Dokonce se nabídka značky Tesla letos smrskne o dva větší modely, označené písmeny S a X.
Fanoušky značky nechávají obří zpoždění v uvádění nových tesel zcela klidnými, i když jim třeba coby záloha na nový vůz visí ve vzduchoprázdnu spousta peněz – záloha na roadster je 50 tisíc dolarů, tedy 1,02 milionu korun. Zbytek světa si na to, že sliby Elona Muska se s realitou téměř vždy rozchází, zvykl a nereflektuje to ani v cenách akcií automobilky Tesla.
U roadsteru se však možná blýská na lepší časy – přesněji, na uvedení na trh. Automobilka si nechala patentovat logo ve formě nápisu a siluety vozu. Stalo se tak několik týdnů poté, co Elon Musk zveřejnil datum předváděcí akce nového roadsteru na 1. duben roku 2026 s tím, že výroba začne o rok až rok a půl později.
I kdyby se tato jeho slova vyplnila, což není ani trochu jisté, znamená to start sériové výroby nejméně deset a půl až jedenáct let od chvíle premiéry prvního konceptu. Musk však už na podzim 2024 o roadsteu hovořil jako o dezertu s tím, že je napřed nutné spustit výrobu důležitějších modelů.
zdroj: USPTO | foto: Tesla