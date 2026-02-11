Chery v Česku uvede nový levný hatchback. Začal jako sprostá kopie Daewoo Matiz
Většina čínských automobilek začala s kopiemi zahraničních vozů, nezabránilo jim to stát se postupně respektovanými hráči. Své o tom ví i Chery, které se hned v počátku dostalo do sporu s koncernem General Motors. Ten dnes už v Evropě ani není, zatímco Chery sem přiveze model, který jej na počátku vykrádal.
Automobilka Chery je dnes vůbec největší exportér aut z Číny a úspěchy začíná slavit i v Česku s modely Jaecoo 7 a Omoda 5. Loni k nám vstoupila i s hlavní značkou Chery, která zatím nabízí několik spalovacích a hybridních SUV. Ještě letos ale nabídku rozšíří také o malý elektrický hatchback Chery QQ3, jak nám potvrdilo místní zastoupení.
Není to poprvé, co se vůz Chery jmenuje QQ3, tato dvě písmena mají u Chery dlouhou historii. Automobilka byla založena v roce 1997 a jejím prvním modelem se stala licenční varianta první generace Seatu Toledo. K licenci a výrobní lince se tedy automobilka dostala celkem oklikou a koncern Volkswagen z toho nebyl moc nadšen. První dva roky Chery ani nemělo licenci na výrobu aut, a tak se Chery Fengyun prodávalo jako soubor náhradních dílů. Později začalo licenci sdílet s automobilkou SAIC, jejíž MG je dnes pro Chery největším čínským konkurentem v Evropě.
Druhým modelem Chery se v roce 2003 stal hatchback QQ. Při pohledu na něj by vás asi napadlo, že si Číňané pořídili licenci na Daewoo Matiz první generace. Jenže tentokrát se Chery obešlo bez ní a matiz prostě zkopírovalo. A to velmi přesně, jak se ukázalo při následném soudu s General Motors. Při tom právníci americké automobilky vzali dveře z matizu a bez úprav je namontovali na QQ. Čínský soud přesto samozřejmě vyhrála čínská automobilka.
Chery poté malé QQ vyrábělo ještě dlouhé roky, později právě pod názvem QQ3. V Číně se s pár modernizacemi prodávalo do roku 2015 a v Pákistánu vyráběná verze dokonce do roku 2023. Auta se vyvážela do celého světa, včetně třeba Moldavska nebo na Ukrajinu. Přejmenování na QQ3 souviselo s plánem udělat z QQ celou modelovou řadu.
Kromě toho se tak začal prodávat také sedan QQ6 a velmi zvláštně tvarovaný dvoudveřový hatchback QQme, za jehož designem stál slavný italský designér Enrico Fumia. Dohromady se do roku 2014 prodalo přes 1,4 milionu vozů řady QQ, na čemž měl ale zásadní podíl právě původní hatchback. Třeba originálního QQme se totiž prodalo jen 1826 kusů.
Plán s celou sérií proto nakonec nevyšel, hatchback QQ3 se ale dočkal už o trochu originálněji vypadající druhé generace. Stejně jako první i ta se dočkala elektrické verze. Stejně jako spalovací byly jedny z nejlevnějších vozů v Číně, elektrické byly jedny z nejlevnějších elektromobilů.
Minulý rok se Chery rozhodlo vrátit k rozsáhlejším plánům a z QQ udělalo novou podznačku. Zařadilo do ní elektrický minivůz QQ Ice Cream, plánovaný větší hatchback QQ5 a nově představenou třetí generaci QQ3. Ta má na délku 4195 mm, takže je podobně velká jako současná Škoda Fabia. Na rozdíl od té už je čínská novinka dostupná pouze jako elektromobil. Koncept jsme viděli už loni na autosalonu v Šanghaji a letos v únoru se představila také produkční varianta.
Pro nás je zajímavá tím, že ještě letos má přijít i na český trh. Tentokrát už má naštěstí výrazně originálnější design, který se ale lehce inspiruje u podobných vozů jiných čínských značek. Na výběr jsou dvě verze, obě s pohonem zadních kol, což je u této velikosti unikátní. Základ má výkon 58 kW, vyšší verze 90 kW. Baterie typu LFP od Gotionu má umožňovat dojezd 310 nebo 401 km, kapacity ovšem zveřejněny nebyly.
Stejně tak nebyly zveřejněny ceny, což ale Číňanům nevadilo a během prvních tří hodin předobjednali přes 27.000 kusů QQ3. Ostatně vzhledem ke konkurenci mají jistotu, že cena bude určitě velmi nízká. V Česku už je konkurence z Číny také a v podobné velikosti se základní ceny pohybují někde nad hranicí půl milionu korun. Pokud bude chtít Chery s QQ3 u nás byť jen pomyslet na úspěch, nemůže si dovolit jít o moc výše.
Zdroj: Chery, zdroj foto: Chery, zdroj videa: