Kia EV4 prošla mrazivým testem. V teplotách pod -30 stupňů Celsia ujela 390 km!
Zima v Norsku není procházka růžovým sadem. V náročných teplotních podmínkách plně elektrický hatchback Kia EV4 přesto urazil téměř čtyři sta kilometrů.
Strach z dojezdu elektromobilů je přes neustálý vývoj technologií stále jedním z hlavních argumentů, které potenciální zájemce nutí při výběru nového auta sáhnout po verzi se spalovacím motorem. Nová Kia EV4 nyní v náročných zimních podmínkách ukázala, že tento strach přestává být oprávněný.
V testu Norské automobilové federace (NAF) se v náročných podmínkách podařilo modelu EV4 s karoserií hatchback ujet 390 kilometrů, což je zhruba jako cesta z Prahy do Vídně se zastávkou na okraji Bratislavy. Zároveň představuje výsledek přesahující 65 % dojezdu udávaného WLTP, který je v ideálních podmínkách až 594 kilometrů.
Do ideálních podmínek má norský zimní test El Prix daleko, je cíleně veden z hlavního města Oslo směrem do hor a vede přes města, běžné cesty i dálnice. Letos navíc účastníky provázely obzvlášť náročné podmínky, teploty místo průměrných -10 °C obvyklých pro minulé ročníky dosahovaly chvílemi až -31 °C.
Testovaná Kia EV4 byla vybavena akumulátorem o větší kapacitě 81,4 kWh. V základní výbavě Air ji dle aktuálního ceníku v ČR pořídíte od 1.074.980 Kč. EV4 můžete také pořídit ve variantě Fastback, která díky tvaru své karoserie dojede ještě o pár kilometrů dál. O to více chvályhodný je výsledek testované EV4 hatchback, která se svým výkonem zařadila mezi nejlepší účastníky testu a stala se nejlepším vozem ve své třídě a cenové kategorii.
Kia EV4 hatchback se vyrábí ve slovenské Žilině a je prvním plně elektrickým modelem značky vyráběným v Evropě. Na jejích schopnostech má zásadní podíl používaný akumulátorový systém čtvrté generace. Díky pokročilému tepelnému managementu a optimalizovanému rozvodu chladicí kapaliny lze i za extrémního zatížení a nízkých teplot očekávat stabilní výkon. Kia akumulátorový systém intenzivně testovala a výsledkem byla technická kondice akumulátoru po 110.000 kilometrech na výborné 95% úrovni.
Zvláště v zimních měsících, kdy je dojezd přeci jen nižší, hraje důležitou roli také rychlost dobíjení. Kia EV4 to ve zmiňovaném norském testu zvládla z 10 na 80 % za 33 minut, pouze o 2 minuty pomaleji než dle udávaných hodnot. Maximální výkon zvládla EV4 téměř perfektně, při testu nabíjela výkonem 127 kW, o pouhý 1 kW méně proti hodnotě udávané automobilkou.
Norský test také uvádí, jak se auto chová, když mu lidově řečeno „dojde šťáva“. Kia EV4 varovala o nízkém stavu baterie poprvé při stavu 20 %, podruhé při 10 %. Při kritickém stavu 0 % se EV4 přepla do režimu želvy s omezeným výkonem. Dalších 5 kilometrů ale měla dobrou odezvu plynového pedálu, ta se snížila až při zastavení u nabíjecí stanice.
Zdroje: Kia, Norská automobilová asociace