V Česku aktivní značka ukázala kopii Range Roveru se sériovým hybridem
Kopírování západních aut pomohlo čínským automobilkám se dostat tam, kde dnes jsou. Dnes už se minimálně u designu podobných výstřelků moc nedopouštějí, občas se ale objeví model, který pořád dokáže zvednout obočí až příliš nápadnou podobou.
O designu čínských vozů se poslední dobou píše spíše pochvalně. Většina sice nevyniká originalitou, ale už jde alespoň o kreace nekopírující zahraniční automobilky. Docela často už se dá o tamních výtvorech říci, že vypadají dobře. Platí to i pro modely automobilky Xpeng, ve které má pětiprocentní podíl koncern Volkswagen.
Přesto právě Xpeng nově představil vůz, který rozhodně nezapře inspiraci u jedné ze západních ikon. Nový Xpeng GX si ihned po zveřejnění oficiálních fotek vysloužil přezdívku čínský Range Rover, podobnost je totiž dost zjevná. Ať už jde o samotný profil velkého SUV, boční linku oken, podobná přední světla, lité disky nebo ozdobný prvek na předním blatníku hned u předních dveří.
Nic zde tedy není doslova okopírováno, auto ale působí jako nějaká budoucí verze Range Roveru. Pokud by na něj někdo hodil loga britského vozu a řekl, že jde o koncept chystaného elektrického Range Roveru, asi by mu nebylo důvod nevěřit. Svébytně působí alespoň záď, která se vůbec nesnaží napodobit skryté svítilny poslední generace luxusního britského SUV.
Přes 5,3 metru dlouhý Xpeng GX nabídne to, na co se Range Rover samotný teprve chystá. Tedy elektrický pohon, v základní verzi s elektromotorem o výkonu 270 kW na zadní nápravě a LFP baterií zatím nezveřejněné kapacity. Vyšší varianta se čtyřkolkou už posiluje na slušných 430 kW a dostává NMC baterii, ani zde není znám údaj o kapacitě.
Krom toho se nový Xpeng objeví také jako sériový hybrid, se kterými startup z města Guangzhou začal teprve loni. Základem je zde přeplňovaná patnáctistovka s výkonem 110 kW a původem u automobilky Changan, která pouze generuje energii pro elektromotory. Verze EREV bude dostupná pouze jako čtyřkolka s kombinovaným výkonem 370 kW a LFP baterií o kapacitě 63,3 kWh. U hybridu jde o nadprůměrnou hodnotu, podle Xpengu stačící pro elektrický dojezd 320 kilometrů.
Již z dřívějška je známo, že nové GX bude vybaveno čtyřmi čipy Turing AI s celkovým výpočetním výkonem přesahujícím 3000 TOPS (bilionů operací za sekundu). Xpeng uvádí, že novinka je schopna autonomního řízení na úrovni L4. Na žádných fotkách nejsou vidět hrboly s lidary, Xpeng ostatně je jednou z automobilek, které důvěřují systémům založeným pouze na kamerách. Xpeng GX vstoupí na trh v letošním roce s cenovkou v rozmezí 400.000 – 500.000 jüanů, což je v přepočtu přibližně 1.320.000 až 1.650.000 Kč.
Export zatím potvrzen nebyl, teoreticky by se ale vozu mohla dočkat i Evropa. V Česku zatím značka nabízí sedan P7, SUV G6 velikostí konkurující třeba Škodě Enyaq a vrcholné SUV G9. Ještě letos se přidá také liftback P7+, který krom elektrické verze jako první Xpeng v Evropě dostane také sériový hybrid.
Výrobky automobilky Land Rover byly v Číně vzorem pro design již vícekrát. Známý byl případ vozu Landwind X7, který velmi věrně zkopíroval Range Rover Evoque. Přímo v autosalonu na něj navíc prodejce za příplatek dokázal nalepit loga britské značky. Land Rover se s Landwindem soudil a vymohl si zákaz prodeje čínského vozu, avšak až po faceliftu, který design částečně změnil.
Velký Range Rover se stal vzorem pro vůz nazvaný Hunkt Canticie, kterým se chtěla uvést nová automobilka navázaná na známého výrobce kopií Zotye. Canticie mělo být výrazně levnější než originál, ale také s podstatně horší technikou. Vyráběl se však jen velmi krátce, kvůli finančnímu kolapsu Zotye a několika dalších automobilek na něj navázaných.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Xpeng, zdroj videa: Xpeng