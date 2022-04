Jak asi vypadá Tesla Roadster po čtyřech letech ve vesmíru, odhaduje odborník

Dne 6. února 2018 vyslal Elon Musk červenou teslu na oběžnou dráhu kolem Slunce. Roadster slavně odcestoval prostřednictvím rakety, která potřebovala naplnit testovací zátěží. Zkušební náklad představoval první sériový elektromobil poháněný energií z li-ion baterií, po premiérovém ostrém startu rakety Falcon Heavy se roadster stal i prvním masově vyráběným automobilem vypuštěným do vesmíru.

Od dosažení heliocentrické oběžné dráhy uplynuly více než čtyři roky, doba dost dlouhá na utichnutí mediálního zájmu o Muskův experiment chytře monitorovaný on-line videozáznamem. Kamera snímala pohyb rudého vozu a dopady vesmírného prostředí na figurínu za volantem zvanou Starman. Záznam dávno skončil, senzace opadla, tak nastává čas odhadovat následky letitého působení kosmu a tří miliard překonaných kilometrů.

Odborný komentář možných dopadů vesmíru sdělil Anthony Waas, pedagogický pracovník a vedoucí programu leteckého inženýrství na michiganské univerzitě. Profesor zmínil čtyři základní hrozby: teplota, gravitace, radiace a tlak. Nestabilní hodnoty zmíněných jevů mohou doplnit proměnlivé větrné proudy nepředvídatelně ovlivňující výdrž materiálů.

Auto bylo vyrobeno z komponentů odlišných vlastností, mix povrchů, struktur, složení i životnosti tvoří také Starmana. Waase nejvíce znepokojují extrémní teplotní výkyvy střídající se poměrně rychle. „Může to být cokoliv od mínus 101 do plus 219 stupňů Celsia,“ upřesnil Anthony. Podobně velké změny teplot způsobují roztažnost materiálů mnohem více než ve stabilnějším prostoru na Zemi. Spoje roadsteru mohou povolit v závislosti na kvalitě zpracování, dodal vysokoškolský učitel.

Roadster používá upravený podvozek Lotusu Elise složený převážně z hliníkových částí ukrytých pod karoserií z karbonu. Komplet drží pohromadě upevňovací prvky, které by se mohly jako první uvolnit vinou opakovaného namáhání. Rozpínání a smršťování nedělá dobře ani kompozitním panelům tvořených uhlíkovými strukturami spojenými pryskyřicí.

Další obětí mimozemského umístění tesly je barva. Waas poznamenal, že technologie automobilových laků je velmi pokročilá, každopádně opět nikdo nikdy nenavrhoval vlastnosti barvy odolné proti vesmírným vlivům. Kolísání tepla a chladu v průběhu času může vést k praskání nebo úplnému odlupování vnějších vrstev. Pokud se červená barva odlepila od podkladu, drobné vločky pravděpodobně poletují kolem auta v poli trosek z důvodu absence separačních sil, objasnil letecký inženýr. Pole trosek mohou tvořit také zbytky gumových segmentů roadsteru. Pružné kusy jako pneumatiky či těsnící lišty neudrží mechanické vlastnosti a zteřelé kusy pravděpodobně tvoří oblak kusů tesly, stejný konec předpovídá Waas interiéru.

Jakékoliv vážné poškození vozu by mohly způsobit meteority. Zásah tělesem způsobí nevratné škody, ale kolikrát došlo ke kolizi a jestli vůbec, nedokáže nikdo přesně určit, připomíná Waas. Zkušební náklad rakety Falcon Heavy může připomínat ementál, naopak existuje šance na nulovou kolizi s letícími objekty.

Lepší odhad se týká Starmana, který by mohl být v pořádku. Skafandr by měl odrážet nepříznivé dopady nekonečného časoprostoru. Čtyřletá etapa vesmírného bytí je relativně krátká, za 10 až 20 let nových poznatků bude odhad veškerých škod snad přesnější, jestliže nebude pozdě.

Životnost roadsteru ve vesmíru se nikdy neřešila, je to otázka, která nebyla široce zvažována. „Nikdo o tom vážně nepřemýšlel,“ uznal pobaveně Waas a dodal, že studie auta na oběžné dráze Slunce by mohla být fantastickým vědeckým přínosem. „Pokud by bylo možné auto nebo jeho část dopravit zpět na Zemi, mohlo by se jednat o cenný zdroj zkoumání výdrže materiálů ve vesmíru,“ tvrdí oslovený vědec. Může být užitečné prostudovat vše od pneumatik přes sváry po baterii.

Logisticky zatím není možné doletět pro vypuštěnou teslu, pozor ale na pokračování pokroku nejen vesmírných technologií. Dávno se veřejnost smála nápadu nalodit Starmana v otevřeném elektromobilu a teď už naopak řešíme, jak ho získat zpět. Nereálné projekty jsou výzvou zejména pro amerického vizionáře, který překračuje hranice neproveditelných činů. Peněz má dost a nápadů jistě taky, můžeme jen čekat, kdy média zavalí další Muskovy nápady.