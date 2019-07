Spása Tesly na obzoru? Model Y se má začít vyrábět již příští podzim

Tesla Model 3 se měl stát prvním „lidovým“ modelem značky, který ji konečně dostane do černých čísel. Zatím se to však povedlo jen během jednoho čtvrtletí a v současnosti Tesla stále prodělává. Změnu by však mohl přinést Model Y, který bude cílit na mnohem populárnější segment SUV.

Dostupnější elektrické SUV představila Tesla již v dubnu tohoto roku a již tehdy bylo jasné, že si na jeho výrobu ještě nějakou tu chvíli počkáme. Ve skutečnosti však Tesla až donedávna ještě netušila, ve kterém ze svých závodů bude nový model vyrábět. Finální rozhodnutí, společně s některými pozitivními vyhlídkami do budoucna, pak Tesla oznámila až po zveřejnění ekonomických výsledků za druhé čtvrtletí.

„Ve druhém čtvrtletí začaly v závodu ve Fremontu probíhat přípravy na výrobu Modelu Y. Díky značnému přesahu komponent Modelu 3 a Modelu Y jsme schopni využít stávající výrobní zázemí i při vývoji výrobního zařízení pro Model Y,“ uvedla automobilka ve svém prohlášení.

Model Y se tak bude nakonec vyrábět v kalifornském Fremontu, ačkoliv ještě na konci minulého čtvrtletí se mluvilo i o nevadské Gigafactory. Část produkce by mohla být časem přidělena i do čínské Gigafactory v Šanghaji, její produkce však bude s největší pravděpodobností určena pouze pro lokální trh.

A proč je vlastně Model Y pro automobilku nyní tak důležitý? Důvodů je hned několik, tím hlavním je však skutečnost, že by na něm mohla vydělat podstatně více peněž, než na sedanu Model 3. Jak ostatně automobilka uvedla ve svém prohlášení „daří se nám zpracovat výrobní náklady Modelu Y jen s minimálním očekávaným nárůstem oproti Modelu 3. Díky většímu trhu pro SUV, stejně jako vyšším průměrným prodejním cenám, věříme, že Model Y bude podstatně výnosnější, než Model 3.“

Výrobu Modelu Y by navíc mělo urychlit a hlavně zlevnit i několik podstatných vylepšení výrobního procesu. Automobilka například připravila nové rozvržení kabelů, díky kterému by měli výrobní roboti pracovat efektivněji. Údajně také pracuje na obřím stroji na odlévání karoserií Modelu Y z jednoho kusu, který by mohl způsobit revoluci ve způsobu, jakým jsou dnes vyráběny karoserie automobilů.

Tesla Model Y by se měla na trh dostat ještě před koncem příštího roku a to v konfiguracích Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD a Performance. Základní model by měl startovat na ceně 39.000 dolarů (cca 894.000Kč), vrcholný model Performance by pak měl startovat od 61.000 dolarů (cca 1.400.000 Kč).