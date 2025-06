TEST Audi A5 Avant TFSI quattro – Racionální dálkař

Nové Audi A5 je na první pohled obyčejný kombík, ale přeci jen se k němu váže jedno unikum. Je jediným modelem, který se drží nápadu Audi označovat své modely s konvenčním pohonem lichými čísly a ty elektrické naopak sudými. Mělo to tak být i u větších aut, tj. A6 měla být pouze elektrická a její spalovací verze měly dostat jméno A7, ale místo toho se po jediném použití tohoto nového schématu – a právě to jediné stojí dnes před námi – Audi vrátilo k původním číselným označením.

Audi A5 gen. B10 je nástupce modelu A4 gen. B9 a změn je opravdu hodně. Začíná to už platformou – pryč je MLB, přichází PPC (Premium Platform Combustion), ovšem s totožně uloženým motorem. To znamená podélně před přední nápravou a skrz převodovku, uloženou ve středovém tunelu, vůz pohání standardně přední kola.

Detaily techniky si nechám na druhou kapitolu, teď se mrkněme na detaily designu. Začnu přídí, u níž designéři povýšili nafouknutost a zakulacenost na přednosti. Vážně se mi líbí, jak kombinuje tvary připravené na tělo nepozorného chodce či nevychovaného cyklisty s jemnou, ale přesto důraznou vizuální agresivitou, která ve zpětném zrcátku fabie vlekoucí se v levém pruhu dálnice rychlostí sotva 110 km/h vyjadřuje jediné – „Uhni.“ Bez vykřičníku, ale jednoznačně.

Zapuštěné kliky jsou elektrické ve smyslu, že zespoda je ploška, na kterou tlak prstů otevře dveře elektricky. V návodu k obsluze je popsán i způsob nouzového mechanického odjištění dveří, je to fyzické tlačítko schované vedle toho elektronického. Jenže i když jsem na něj tlačil vší silou – snažil jsem se opřít celou svou váhu do zahnutého ukazováčku, což taky nejde úplně dobře – dveře se neotevřely. Snad je nutnost otočit klíčem ve vložce zámku na dveřích – ale ani k té, patrně schované pod částí krytu kliky, jsem se nedostal, protože kryt držel pevně a já nechtěl riskovat nějaké poškození.

Zadní světla s linkou táhnoucí se napříč šířkou zádě mají, stejně jako ta přední, příplatkové segmenty OLED diod. Na obou koncích auta si lze nastavit, jak bude světelný podpis vypadat, což je možná pro 99 % populace pozlátko bez reálného přínosu, ale nám „světelným geekům“ (dobře, to „nám“ je asi trochu ambiciózní) se líbí, že můžete potkat osm totožných A5 a každá může svítit trochu jinak.

Líbí se mi také velká plocha brzdových světel za segmenty OLED, párové couvačky nebo fakt, že když dáte dvojblinkry, OLED zobrazí výstražné trojúhelníky nezávisle na zvoleném designu světelného podpisu. Naopak kvůli mlhovce uprostřed lišty můžu jen doufat, že řidiči A5 nebudou patřit do kategorie tzv. mlhovkářů a budou tento destruktor sítnic řidičů za sebou používat s rozmyslem.

Vnitřek jako v A6

Upozorněme ještě na dvě velké chromované koncovky výfuku, podle kterých bych si jeden myslel, že pod kapotou je něco víc než jen pouhý dvoulitr, a pojďme do interiéru. Audi do nových aut na platformách PPE a PPC montuje snad jen jednu a tu samou palubní desku. No, to asi pravda úplně nebude, ale dojem, který z nich mám, je přesně takový – sedím v audi, jen nevím v jakém.

Musím uznat, že fošna displejů sdružující přístrojový štít a centrální displej je sem skvěle zakomponovaná. Nedokáže se však vyhnout standardní chybě takovéhoto uspořádání, tedy že věnec volantu zakrývá kus středového displeje. Zde to jsou, alespoň u mě, tři z osmi ikon pro ovládání infotainmentu a lišta úplně vlevo, jejíž vytažení (stejně jako na mobilu či v jiných autech stahujete dolů horní lištu) otevře nastavení vozu.

Z pohledu řidiče je to však jediná nevýhoda infotainmentu, odhlédneme-li od bohužel běžného přesunu ovládání klimatizace z fyzických tlačítek do displeje. Zbytek systému funguje velmi dobře, rychle, bezdrátový Android Auto běží spolehlivě. Kdyby vůz ještě dokázal pořádně chladit mobil při bezdrátovém nabíjení, už by to bylo opravdu skvělé.

Zakřivení fošny displejů je pro řidiče velmi příjemné, ale pro spolujezdce to může znamenat problém, je-li opravdový kopilot a ne jen pasažér. Práce s centrálním displejem je pro něj právě kvůli zakřivení dost nepohodlná.

Audi má řešení v podobě třetího displeje pro spolujezdce, který je ale samozřejmě za peníze navíc. Tenhle kousek ho má a z jiného audi vím, že práce např. s navigací za jízdy je na tomto třetím displeji pro spolujezdce nesrovnatelně příjemnější než na středovém displeji, i kdyby ten byl standardně rovně. Pokud tedy jezdíte pořád se stejným spolujezdcem-navigátorem, který je ochotný se systém naučit, můžu třetí displej doporučit.

Co mi naopak nesedí, je přístrojový štít s poměrně malou variabilitou zobrazení. Aspoň si tu můžu nechat trvale ukázat teplotu oleje, naopak teplotu chladicí kapaliny hledám marně a rychlost jízdy malým číslem dole by bez head-up displeje nebyla ideálním řešením, když tu není ani přesný budík. Také mi nesedí panel ovládání zrcátek a světel na dveřích, protože kdykoliv s ním potřebuji něco udělat, musím se na něj podívat a na to musím sklopit zrak dost daleko od silnice.

Naopak výborné jsou sedačky s neskutečně příjemným látkovým potahem, dostatečná prostornost na zadních místech i kufr, který možná papírovým objemem pod 500 litrů nenadchne, ale u podlahy má rozměry přes metr na metr. Jedinou nevýhodou tu snad může být obtížnější nastupování a vystupování, dané nízkou výškou podlahy i střechy auta.