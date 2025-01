TEST Audi A5 Avant TDI quattro – Ohrožený druh

Z německé trojice Audi A4/5, BMW 3 a Mercedes C je Audi tím posledním hráčem, který v této třídě na šachovnici táhl. Jeho nový model A5 je tak nyní nejmodernější a prokazatelně největší. Ale i rivalové mají stále co nabídnout.

Audi znovu zkomplikovalo značení svých modelů. Nová generace modelu A4 bude ryzí elektrika na ryze elektrické platformě. Stejně velké auto se spalovacími motory se jmenuje A5. Pozor ale na to, že dřívější model A5, tedy kupé, Sportback nebo kabrio, skončil bez nástupce. Kdo teď řekne, že má A5, musí dodat, kterou generaci vlastně myslí. Trochu to zjednodušíme: spalovací A4 sedan pokračuje jako A5 liftback, z kombi A4 Avant je A5 Avant. Je to ale pořád přehlednější než dřívější označování motorů.

Nové Audi A5 vypadá pořád trochu jako předchozí model A4, ale proti němu o poznání narostlo. Rozvor je proti předchůdci delší o sedm centimetrů a prostornost pro posádku, hlavně tu sedící vzadu, se o poznání zlepšila. V Audi se ale v této třídě nehraje na vnitřní prostor ani na velikost zavazadelníku, už kvůli podélně uloženému motoru. A5 není auto, které by chtělo být stěhovákem pro velkou rodinu.

Kdo na těchto vlastnostech opravdu bazíruje, měl by si připlatit za A6, tedy se spalovacím motorem za A7. Musíme ale uznat, že nová A5 už je uvnitř i v zavazadelníku dostatečně prostorná. Zavazadelník se 448 litry (bez mild hybridního pohonu jde o 476 litrů) sice papírově působí malý, ale v reálu to opravdu není zlé. V audi není žádné místo pod podlahou zavazadelníku. To, co je vidět, je všechno, co je k mání, není to jako u jiných aut, kde se objem nahání i různými skrytými prostory. Výhodou v A5 je i ideální tvar.

Audi A5 Avant TDI quattro | auto.cz/Michal Kollert

V interiéru je vše, jak má být. Přístrojová deska je spíš klidná a festovní a stylem bychom ji přiřadili k menším vozům než k vozu střední třídy. Je to ale i tím, že si na nic nehraje. Působí konzervativně i se třemi obřími displeji. Také ergonomie patří k povedeným. Vyzdvihnout je třeba ovládání světel na dveřích, kde je to pěkně dostupné a osvětlené, rychlé zapnutí mlhovek je možná nejsnadnější ze všech aut, se kterými jsem kdy jel. Navíc je zde tradičně i ovládání elektrické dětské pojistky zadních dveří. Není to jako u modelů Volkswagen ID, kde nejsou ani samostatná tlačítka pro zadní okna.

Tempomat má vlastní páčku a nastavování rychlosti je hračkou. Řada funkcí má své tlačítko, nebo alespoň snadné ovládání přes displej. Pochválit také musím nastavitelný přístrojový štít, kde si lze hodně vybírat, co tam mít a co už ne, což je rozdíl proti konkurenci, kde si lze zvolit jen mezi dvěma třemi obecnými možnostmi.

Přesto se najde pár drobností, které by šlo vylepšit. Jde třeba o dotykové plošky na volantu. Osobně bych preferoval normální tlačítka. Problém je to třeba v situaci, kdy si člověk prst teprve chystá a ona se hned přepne písnička nebo přeladí rádio, i když jsem si chtěl ještě něco doposlechnout.

Klimatizace se sice ovládá jen přes displej, hlavní tlačítka jsou ale vždy na spodní liště a funguje to velmi dobře. Celý systém je velmi svižný a během testu nikdy nezaváhal.

Největší výtku bych měl k hlavním ikonám menu, které jsou na středovém displeji po levé straně. To je přesně v místech, které zakrývá pravá ruka na volantu. Bylo tak třeba buď dát pryč ruku, nebo se trochu naklonit. Samozřejmě logicky na to nelze mačkat s rukou na volantu, ale jsou chvíle, kdy se člověk nejprve podívá, aby už rukou šel najisto.

Audi A5 Avant TDI quattro | auto.cz/Michal Kollert

V interiéru je za příplatek další extra displej pro spolujezdce. Ten si může sám ovládat audio, sledovat a nastavovat navigaci a nemusí tak „chmatat“ řidičovi do středového displeje. Může si také pustit film, který řidič, pokud se auto hýbe, neuvidí. Displej prostě zešikma není vidět. Jestli se taková věc hodí, si každý musí posoudit sám podle potřeb svých nejčastějších pasažérů.

Osobně mi přijde, že displejů, přesněji jejich plochy, je už v autě i bez třetího až až. Systém balíčků výbavy ale třetí displej prostě vnutí, protože některé prvky bez něj mít prostě nejde. Například LED matrixové světlomety je třeba pořídit v balíčku právě se třetím displejem, ten vůbec nelze pořídit samostatně, nejlevněji vyjde v balíčku s další výbavou celkově za 67 tisíc korun. Ocenit musím, že i když jsou displeje před řidičem i ten ve středu obří, jsou dobře zakomponované do přístrojové desky a nepůsobí jako trčící televize.

Se sedačkou řidiče jsem měl nejdříve problém. Nemohl jsem najít vhodnou a příjemnou polohu. Jenže když jsem pak měřil vnitřní prostor, ocitla se úplnou náhodou sedačka v ideální pozici a už bych proti ní neřekl křivého slova. Chce to tak možná víc času s nastavováním.

Audi je jako každé nové auto vybaveno plejádou povinných či doporučených asistentů. Ty lze ale snadno vypínat. Bohužel i v takto moderním autě, připojeném k internetu, je ukazatel rychlostního limitu trochu loterií. Na přístrojové desce jsou vidět následující limity a často je to les značek, které už na silnici v reálu nejsou. V našem případě ukazovalo auto poctivě všechny značky z letního omezení, kde byla na devadesátce sedmdesátka, pak padesátka a nakonec třicítka. Autu vůbec nevadilo, že reálně tam žádná značka nebyla a pípáním si vynucovalo jet právě oněch třicet.