TEST BMW iX M60 – Brutálně rychlý podivín

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Možná si pamatujete, že BMW iX už jsme testovali, v dubnu jsem vám nabídl svůj pohled na základní verzi elektrického SUV, o němž výrobce mluví jako o technologické vlajkové lodi značky. Tentokrát se tedy podíváme na opačný konec nabídky, na vrcholné provedení M60.

Na úvod připomenu, že iX rozměry představuje elektrickou alternativu modelu X5 a že vůz využívá hliníkový prostorový rám doplněný ve střeše, na bocích a v zadní části výztuhami z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny. Části karoserie jsou ale také z tradiční oceli. I díky této kombinaci materiálů a tuhé konstrukci si ostatně BMW mohlo dovolit frajeřinku v podobě bezrámových oken, která u velkých SUV rozhodně nejsou obvyklá.

Video se připravuje ...

Vrcholná M60 se od „neemkových“ verzí na pohled výrazně neliší, standardně je ovšem vybavena specifickými aerodynamickými prvky, které u ostatních variant můžete mít jen za příplatek. Jde zejména o vertikální vzduchové clony v předním nárazníku, vedoucí proud vzduchu kolem předních kol, dále černé proudnicové prvky v D-sloupcích nebo výrazněji tvarovaný zadní nárazník. Auto jezdí na 21palcových aerodynamických kolech z lehké slitiny, k mání jsou ale také dvaadvacítky – těmi se ostatně chlubil i náš exemplář. Díky vyladěné aerodynamice má v režimu Sport součinitel odporu vzduchu hodnotu 0,26.

Mezi zajímavosti, které M60 sdílí se svými slabšími sourozenci, patří samozacelovací materiál použitý na přední masce (když se tato část poškrábe, po zahřátí poškozené části by se povrch měl sám „spravit“), absence přední kapoty a umístění otvoru pro doplnění kapaliny do ostřikovačů pod přední logo značky.

BMW iX M60

Jiné BMW

Uvnitř je iX jiné, než na co jsme u vozů BMW zvyklí. Nové koncepci interiéru jsem se podrobně věnoval v dubnovém testu verze xDrive40, jestli vás tedy zajímají detaily, určitě si otevřete také zmíněný starší článek, tentokrát budu stručnější, abych se neopakoval.

Připomenu, že kabina elektrického SUV působí mimořádně vzdušně, a to i díky absenci klasického středového tunelu, minimalisticky, za což může tvar palubní desky a omezený počet fyzických ovladačů, a zaujme i zpracování a výběr materiálů. Kromě obligátní kůže jde zejména o dřevo a křišťál. Z křišťálu jsou některé ovládací prvky, ze dřeva pak plocha pod otočným ovladačem iDrive. Pozoruhodné je, že dřevěná plocha na sobě nese ikony, které reagují na stisk. Nejde tedy o klasická tlačítka, ale funguje to podobně.

Významným prvkem interiéru je prohnutý panel se dvěma na pohled propojenými displeji, tvořený digitální přístrojovkou s 12,3palcovou úhlopříčkou a kontrolním displejem s úhlopříčkou 14,9 palce. Obě obrazovky nabízejí parádní rozlišení a skvělou čitelnost, jak se na moderní prémiové auto sluší. V případě přístrojového panelu BMW konečně přidalo více možností, jak si upravit jeho vzhled a způsob zobrazení. U dotykové obrazovky infotainmentu si nejsem jist jejím umístěním, na můj vkus je až moc daleko, takže jsem se k ní musel trochu naklánět. Naštěstí je tu už zmíněný tradiční otočný ovladač iDrive, který podobně jako v ostatních BMW výrazně ulehčuje práci s palubním systémem. Pomáhají také zmíněné zkratky na dřevěném ovládacím panelu.

Nejnovější generace bavoráckého mutlimediálního systému (BMW Operační systém 8) navazuje na předchozí verze, je ale taková „rozdrobenější“ a složitější, v systému se hůř orientuje, za což samozřejmě může i obrovské množství funkcí, které infotainment nabízí. Co mě ale ohromilo, je rychlost, s jakou funguje. A potěší také možnost přizpůsobit si prostředí vlastním požadavkům.

BMW iX M60

Z pohledu uživatelské přívětivosti je za mě nová koncepce každopádně krokem zpět. BMW sice iX vybavilo spoustou moderních funkcí, ale štve mě, že musím kvůli téměř každé kravině do infotainmentu a svou pozornost věnovat místo řízení obrazovce.

Ale jsou tu i další věci, které mě trochu štvaly. Například ten „šestiúhelník“ místo volantu, ani na druhý pokus jsem si na zvláštní tvar nezvykl a v pasážích, kde je potřeba hodně točit volantem, jsem nevěděl kde a jak ho držet. Nebo sedačky. Na pohled jsou sice křesla s integrovanou hlavovou opěrkou krásná, navíc nabízejí masážní funkci, přesto mě nenadchla. A může ta to právě hlavová opěrka, která na můj vkus trčí až moc dopředu, takže mi tlačila hlavu do nepřirozené polohy. Protože je opěrka integrovaná, nic s ní neuděláte. Ještě hůř na tom ale byla přítelkyně, ta si kvůli menší postavě musela týl opřít o tvrdý plastový rámeček v opěrce. Pohodlné to prý „kupodivu“ nebylo.

Se sedadly pak souvisí ještě jedna zajímavost. BMW iX M60 je standardně vybaveno prostorovou audio soustavou Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, která pracuje s basovým reproduktorem integrovaným v opěradle. Při poslechu tak hudební zážitek podtrhují vibrace a „vrnění“ směřující do zad. A je to fakt zajímavé.

Dalším zajímavým nápadem je Paket Heat Comfort, s nímž dostanete nejen vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu (vnější) a vyhřívaný volant, ale také vyhřívanou středovou konzolu, vyhřívané boční loketní opěrky ve dveřích a dokonce i vyhřívané dveřní výplně, spodní část palubní desky a víko přihrádky u spolujezdce. Výrobce tvrdí, že tohle inovativní řešení vyhřívá kabinu účinněji než obyčejné topení.

Na závěr BMW musím pochválit za spoustu místa pro posádku, za množství různých odkládacích prostor (přestože schránka před spolujezdcem by mohla být větší) a šikovné detaily v zavazadelníku: 12V zásuvku, popruh na levé straně, háček vpravo či možnost sklopit opěradla zadních sedadel přímo z kufru. Zavazadlový prostor má základní objem 500 litrů a je trochu mělký. Po sklopení zadních opěradel však vznikne skoro rovná plocha a přepravní kapacita naroste na 1750 litrů.

A ještě jedna drobnost, o níž jsem se nezmínil ani v testu iX xDrive40: líbí se mi, že BMW myslelo na riziko ušpinění couvací kamery a vybavilo ji ostřikovačem, který je ukryt v zadním logu.