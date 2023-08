Pod označením SSV (Side-by-side vehicle) se skrývá přerostlá čtyřkolka, kde se sedí stejně jako v autě a ovládá se volantem a pedály. U nás zatím nijak zvlášť rozšířená kategorie je populární zejména v USA.

Výhod nad běžnými čtyřkolkami je zde několik, hlavní je však bezpečnost. Jednak nejsou až tak náchylné k převrácení, ale když už k němu dojde, posádku dokáže ochránit rám kabiny. Jedna z nejpopulárnějších SSV v Česku prodává značka CFMOTO a její model Gladiator Z1000 Sport se letos dočkal ostřejší verze R.

Vzadu zůstal litrový benzinový čtyřdobý dvouválec, má však přepracované sací i výfukové potrubí a optimalizovanou hlavu válců. Výkon díky tomu narostl z 59 na 62,4 kW a točivý moment z 80 na 87 Nm. Nezůstalo jen u toho, změnil se i podvozek. Upravený je závěs předních kol, který umožňuje zdvih pružení až 340 mm, a nové je čtyřprvkové zavěšení zadních kol se zdvihem pružení až 395 mm. Světlá výška se zvedla o 30 na 340 mm, čemuž pomohly o dva palce větší pneumatiky (29“) – disky jsou ale stále 14“.

V kabině se zabydlel nový 5“ TFT displej přístrojového štítu, který v přehledné grafice zobrazuje vše podstatné. Nový je i volant, sedačky či nylonové lano navijáku, nahrazující dřívější ocelové. Na první pohled přesto nejsou rozdíly tak zjevné, design se nijak nezměnil a zůstává ryze účelový, s pár plastovými díly „karoserie“ pro zlepšení dojmu.

Ignorance nerovnosti

Ačkoliv jej označujeme jako přerostlou čtyřkolku (délka 3185 mm), silniční chování je přece jen o kousek klidnější. I zde máme pocit určité jankovitosti. Projet zatáčku rychleji, asi skončíme na střeše. Při cestovní rychlosti 60 km/h je ale bugina stabilní a vlastně skvěle ovladatelná. Cítit je lehký předek a váha na zadku, kvůli čemuž má erko tendenci hrnout se ze zatáčky přes přední kola ven a při brzdění se sune po zablokovaných kolech dále. Zde mají svůj podíl i hrubé terénní gumy, zhoršující trakci na asfaltu. A také hlučnost, vzhledem k téměř chybějící kabině je uvnitř slyšet úplně vše.

Bugina je navíc velmi mechanický stroj, kde se o pozornost pere hluk z dvouválce, kvílení převodovky CVT i hřídelí a silné syčení filtru sání za hlavou. A do toho vzduch fučící nad ochranným štítem. Ten má opravdu minimální účinek, tady se musí řídit minimálně v brýlích. Už na silnici si všímáme, jak dobře podvozek tlumí jakékoliv nerovnosti. Tedy po běžných vozovkách se dá jezdit relativně v pohodě, jen z toho může bolet hlava.

Zato v terénu ukazuje Z1000 jasnou dominanci. Off-road klub Milovice jsme navštívili ve spoustě terénních aut, v žádném jsme si ale neužili tolik zábavy jako v erku. Mimo veřejné komunikace je možné zpřístupnit plný výkon až 70 kW a vyšší maximální rychlost přes 120 km/h. Přepnutí do režimu Sport zajistí ostřejší reakce motoru. Což může znít v terénu divně, ale naprosto skvělý podvozek dokonale eliminuje jakoukoliv nerovnost.

Na hrbolaté a bahnité polní cestě čerstvě rozjezděné tankem se řítíme klidně stovkou a v kabině je úplný klid, jako kdybychom jeli na asfaltu. Tedy když nepočítáme hluk, vítr a všude létající bahno. Necítíme ani cukání volantu od kol narážejících do děr, masivní vinuté pružení a tlumiče ostatně mají pořádný prostor pro stlačení. Díky terénním gumám se i v podobné situaci bugina dá docela slušně řídit.

Vlastní cesty

Kola vystrčená z karoserie, a proto žádné převisy (trčící tažné jde sundat), krátký rozvor a nízká váha zase znamenají, že se s buginou dá projet téměř vše. A to si ještě po většinu času vystačíme s pohonem jen na zadek, autíčko ostatně váží pouhých 775 kil. V trialové sekci Milovic je těžké najít kopec, který by erko nevyjelo, limitujícím faktorem je zde spíše strach řidiče než schopnost vozítka. Pro případy opravdu tuhých podmínek je tu kromě pohonu 4x4 také uzávěrka předního diferenciálu. Pořád máme trochu strach z převrácení na střechu při rychlejším projíždění zatáček, což i dle importéra není zrovna vzácný jev.

Navzdory chybějící spodní části dveří nám létá spousta bahna do kabiny, takže po chvíli jím máme obalené boční strany sedaček a ještě později úplně všechno. Zajímavé je to při brodu v kalužích. Sání je vysoko, někde v úrovni hrudníku řidiče, brodivost je proto skvělá (konkrétní číslo importér neudává). V podlaze je výpusť, takže je jedno, že nám dovnitř nateče trochu vody bokem.

Jenže když se trošku rychleji do nějaké kaluže vřítíme, škvírou nad pedály nám stříká voda přesně do bot. Takže doporučujeme si při řízení ponožky do sandálů nebrat. A když do kaluže vlétneme ještě trošku rychleji, rozražený proud vody přelétne přes čelní štít přímo do našich tváří. Tedy ano, čelní okno by bylo praktičtější, jen by to už nebyla taková bezprostřední zábava. Za příplatek ho ale mít můžete, spolu s úplně uzavřenou kabinou a kompletními dveřmi.

Bugina je zjevně postavená velmi bytelně, protože ani po hodinách trápení v Milovicích se bahnem kompletně obalený stroj nehodlal vzdát a neměl tendence se přehřívat. Nádrž o objemu 36,5 litru mimochodem v pohodě vydrží půldenní dovádění, konkrétní spotřebu v terénu ale můžeme jen odhadovat. Na silnici je to zhruba 7 l/100 km, okolo 500 kilometrů tedy na natankování zvládne.

Výhodou Gladiatoru Z1000 Sport R je, že po terénním výletě není potřeba buginu nakládat na podvalník, ale dá se s ní relativně pohodlně dojet po běžné silnici domů. Tedy samozřejmě po pečlivém umytí bahenního obalu, se kterým se na veřejné komunikace nesmí. Za cenu 429.990 Kč je těžké najít podobně zábavný stroj.

Plusy

Perfektní podvozek

Terénní schopnosti

Použitelné na silnici

Minusy

Občasné zaseknutí převodovky

Náchylné k převrácení