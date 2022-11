TEST Hyundai Staria Tour 2.2 CRDi AT Style Premium – Vzhůru do nekonečna

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Automobilce Hyundai se daří navrhovat neotřelá auta, která přitahují pozornost okolí. Jedním z perfektních příkladů je model Staria, jehož přední část mnozí přirovnávají ke kosmickému plavidlu. Že je zájem o auto veliký, se přesvědčil už kolega Standa Kolman, když proháněl vrcholné provedení Luxury, a lidé se otáčí i za méně extravagantními verzemi. Tentokrát jsme totiž do testu vzali Starii v nižší výbavě Style, respektive Style Premium.

Největší rozdíl ve vzhledu a vnitřním uspořádání Starií je totiž při přechodu mezi výbavami Style a Luxury. Zatímco výbavy Comfort, Smart a Style mají střízlivější řešení čelní masky a světlometů, vrcholná verze Luxury přidává designový Brass Chrome s provedením detailů exteriéru v barvě mědi. A ještě jeden podstatný rozdíl mezi nimi je – první tři výbavy nabídnou devítimístný interiér, nejvyšší pak pouze sedmimístný.

Rozdíly mezi prvními třemi výbavovými stupni a tím vrcholným je tak velký, že Hyundai v konfigurátoru na svých stránkách nabízí nejprve volbu mezi devítimístnou Starií, souhrnně nazvanou Tour, a devítimístnou Luxury. Až po zvolení devítimístného provedení si můžete vybrat mezi prvními třemi výbavami. Nyní testovaný Style Premium je v konfigurátoru veden jako samostatně stojící výbavový stupeň, ovšem v ceníku je Premium vedeno jako paket výhradně dostupný pro výbavu Style.

Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT

Bohatá výbava

Ve výsledku je ale jedno, jak byla výsledná konfigurace poskládána, podstatné je to, co nabídne. Jak už jsem zmiňoval, Style má na rozdíl od dříve testované výbavy Luxury nižší čelní masku s méně výraznou výplní a odlišně tvarované světlomety. Zůstává však „ufounská“ linka LED svícení nad logem značky. Standardem jsou 18palcová slitinová kola a plnohodnotná rezerva, které v nižší výbavě Smart vyžadují příplatek 10.000 Kč a pro základní výbavový stupeň Comfort nejsou dostupné vůbec.

Od výbavy Smart je Staria vybavena osvícenou prostřední části LED lišty nad logem značky, reflektorovými Bi-LED čelními světlomety a LED zadními světly. Kola a osvětlení námi testovaného exempláře tedy nevyžadovalo žádné příplatky. V podstatě jedinou možností individualizace exteriéru je volba laku karoserie, přičemž v našem případě padla volba na tmavý odstín Graphite Gray Metallic za 24.900 Kč.

Uvnitř vozu se ve verzi Tour nachází devět sedadel ve třech řadách, které paket Premium za 60.000 Kč obohacuje o kožené čalounění. Krom toho tento balíček výhradně dostupný pro výbavu Style zahrnuje ventilovaná přední sedadla, 360° kamerový systém, kamerové sledování mrtvého úhlu a video komunikaci s cestujícími na zadních sedadlech.

Sedadla a prostornost

Přední sedadla se od sedmimístné verze odlišují v podstatě jen čalouněním a absencí elektrického nastavení sedadla spolujezdce. Ten hlavní rozdíl se totiž nachází mezi nimi. Tam, kde je ve výbavě Luxury velký odkládací box a loketní opěrky, je v provedení Tour třetí sedadlo. Vnímal bych ho však pouze jako nouzové řešení, protože je uzoučké, na pravé straně omezené vystupující bočnicí sedadla spolujezdce, a vzhledem k tvarování palubní desky je zde i méně místa na nohy. Nejlepší službu dle mé zkušenosti odvádí se sklopeným opěradlem, kdy tvoří loketní opěrku pro řidiče a spolujezdce s držáky na nápoje.

Pojízdné zadní boční dveře jsou od výbavy Style elektricky ovládané a ve Starii Tour dávají přístup k trojmístné lavici dělené v poměru 60:40. Ve srovnání se sedmimístným provedením, které má ve druhé řadě dvě samostatná kapitánská křesla, je trojmístná lavice uchycena více vpředu, takže její opěradla blokují část nástupního prostoru. Posuvné dveře jsou naštěstí natolik veliké, že to není problém. Obtížnější už je z krajních sedadel dosáhnout na bezpečnostní pásy uchycené v C sloupcích. I v nejzazší poloze lavice je potřeba lovit za sebou… nebo poprosit o podání pásu osobu sedící ve třetí řadě.

Škoda je, že úchyty Isofix jsou pouze na krajních sedadlech. Naopak fajn jsou dva nabíjecí porty USB-A, výdechy ventilace ze střechy, posuvem otevíratelné sekce v bočních oknech nebo roletky oken. Druhá řada sedadel má rovněž možnost vlastního ovládání klimatizace, ovšem umístěno je u střechy na pravé části interiéru, takže jej může obsluhovat jen jedna osoba. Mimochodem, Staria má dvouzónovou klimatizaci, ale jednou zónou jsou přední sedadla a druhou zónou zbytek vozu – řidič a spolujezdec si každý zvlášť teplotu nenastaví.

Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT

Druhá řada je vpřed posunuta proto, že je dopředu posunutá i třetí řada sedadel – aby vznikl větší zavazadlový prostor, než jaký nabízí sedmimístné Luxury. Zadní lavice není zásadním způsobem ošizena a krajní cestující mají k dispozici držáky na nápoje, porty USB-A a střešní výdechy ventilace. Nad prostředním sedadlem je i stropní světlo. Cestující ve třetí řadě sedadel mají také nejlepší výhled zadním proskleným dílem střechy (nad předními sedadly je ještě samostatné a otevíratelné střešní okno). Třetí řada se musí zcela obejít bez úchytů Isofix, zato bezpečnostní pásy krajních sedadel jsou díky úchytům na opěradlech snáze dostupné než ve druhé řadě.

Pokud mají být obsazeny obě zadní řady sedadel, ta prostřední musí být alespoň trochu posunuta vpřed. V obou řadách pak vznikne dostatečný prostor na nohy, byť s ohledem na délku Starie by člověk čekal trochu volnosti navíc. Je to ústupek zavazadlovému prostoru, k němuž se dostanu níže. Na zadní šestici míst je jinak dostatek prostoru, a to jak na šířku, tak především nad hlavou. Původně jsem měl v plánu jízdu v plně obsazeném stavu, ale nakonec jsme jeli pouze v pěti, díky tomu však měl každý pro sebe téměř královský prostor. Z druhé řady sedadel jsem však kromě obtížně dostupných pásů slyšel také stížnosti na tichou hudbu – v posuvných dveřích nejsou reproduktory a vzhledem k velikosti auta byla ve druhé řadě při normální hlasitosti hudba slyšet jen vzdáleně zepředu a zezadu.

Zavazadlový prostor a variabilita

Zatímco vrcholné Luxury upřednostňuje prostor pro dvojici kapitánských křesel ve druhé řadě sedadel, ostatní provedení pod společným označením Tour sází spíše na celkovou využitelnost. Proto jsou zadní dvě řady sedadel posunuty více vpřed, díky čemuž vznikne velký zavazadlový prostor. Po spodní hranu oken podle výrobce Staria nabízí 831 litrů prostoru. To na náš víkendový výlet v pěti lidech naprosto dostačovalo a ještě jsme měli rezervu. Sedmimístné provedení oproti tomu nabídne pouze 117 litrů objemu.

Zavazadlový prostor se dá zvětšit tím, že se vzhůru vyklopí sedák třetí řady sedadel a celá lavice se posune vpřed. Alternativně je možné sklopit opěradla sedadel ve třetí nebo i druhé řadě sedadel a převážet delší předměty. Pokud ovšem chcete ze Starie vyloženě udělat dodávku, máte bohužel smůlu. Respektive, zadní dvě řady sedadel by bylo možné vyjmout jen za pomoci speciálního nářadí nebo servisu.

Staria sice boduje obřím vnitřním prostorem, ale v oblasti variability naopak dost bodů ztrácí. Třetí řada sedadel je tvořena lavicí v celku, takže můžete jen vyklopit sedák, sklopit opěradlo nebo lavici posunout, ale tím možnosti končí. Druhá řada sedadel alespoň přidává rozdělení lavice v poměru 60:40, ale i tohle umí konkurence lépe – minimálně ve druhé řadě by se tři samostatná sedadla hodila, když už je ani nejde vyjímat.

Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT

Rozměrný zavazadlový prostor je určitě příjemný a fajn je i jeho pravidelné tvarování, ovšem zamrzí absence alespoň nějakého řešení pro odložení drobností nebo chybějící lampička. Absenci osvětlení lze částečně vyřešit rozsvícením stropního světélka nad třetí řadou sedadel, což umožní alespoň základní orientaci, ale k němu se ze zavazadlového prostoru natáhnou jen vysoké postavy. Já jsem to se svými 184 centimetry měl jen tak tak, a to i díky pouze částečně využitému kufru. Kdybychom jej zaplnili úplně, byť i jen po spodní hranu oken, zřejmě bych už nedosáhl.

Nejvíc mi na zavazadlovém prostoru vadilo, že postrádá zakrytí nákladu. Bohaté prosklení Starie je v mnoha ohledech fajn, ale věci v kufru jsou pak jako ve výkladní skříni. Chvilku jsem si myslel, že si alespoň po stranách pomůžu zatažením okenních roletek ve třetí řadě sedadel, ale i skrze ně a po jejich stranách je na zavazadla vidět. Nejlepší tedy bude v autě nic nenechávat, a když to nepůjde, tak alespoň s sebou vozit nějakou deku na zakrytí. Na škodu by nebyly ani výše se otevírající elektrické páté dveře – zhruba 187 centimetrů nemusí ve všech situacích dostačovat.

Z pozice řidiče

Přesuňme se ale zpátky za volant, kde má řidič vysoký posed a skvělý výhled do všech stran díky bohatému prosklení. Spodní hrana bočních oken končí skoro až u kyčlí řidiče, takže se dá perfektně odhadovat i vzdálenost od obrubníků a podobných překážek. Na druhou stranu mi ze začátku nebylo příjemné, že je do auta tolik vidět, ovšem po pár dnech jsem si nějak zvykl a přestal o tom přemýšlet.

S odhadnutím velikosti auta nebudou mít ani méně zkušení řidiči takový problém, jakým by mohla délka 5.253 milimetrů a šířka 1.997 hrozit. V případě našeho auta díky balíčku Premium (+ 60.000 Kč) pomáhal ještě 360° kamerový systém a kamerové sledování mrtvého úhlu (obojí standardem u vrcholného Luxury). Zadní parkovací senzory má Staria vždy, ty přední se dodávají až od námi testované výbavy Style. Důležitá jsou rovněž rozměrná vnější zpětná zrcátka.

Co do prostornosti jsem si rozhodně nemohl stěžovat, jen pravé koleno bylo v lehkém kontaktu s výstupkem, kde je ve Starii s manuální převodovkou umístěna řadicí páka. My jsme opět testovali verzi s automatem, kde je páka na výstupku nahrazena sadou čtyř tlačítek.

Řidič má k dispozici největší množství odkládacích prostor – při sklopeném opěradle prostředního sedadla v něm najde držáky na nápoje a dvě drážky na drobnosti, pak má kapsu ve dveřích, další držák na nápoje vlevo za volantem, mezi volantem a 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem je uzavíratelná schránka a další je na vrchu střední části palubní desky, přičemž pro odložení telefonu a několika drobností je připraven otvor v palubní desce vybavený bezdrátovým nabíjením.

Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT

Zmíněný 10,25palcový digitální přístrojový štít se nazývá Supervision a ve Starii jej nalezneme už od základní výbavy. Od druhého výbavového stupně je doplněn 10,25palcovým dotykovým displejem infotainmentu (základní výbava má pouze 8palcový) s integrovanou navigací, digitálním rádiem a funkcí zrcadleních obrazovky chytrého telefonu, bohužel ne v bezdrátové verzi.

Dotykový displej bych si dokázal představit umístěný blíže k čelnímu sklu nebo alespoň natočený na řidiče, protože v současné podobě jsem jej musel pohledem trochu lovit a na můj vkus až moc odtrhávat pohled od vozovky. Stejně tak nejsem nadšený z nahrazení tlačítek na palubní desce dotykovými plochami. Nejen že se snadno zamažou a pravděpodobně i brzy poškrábou, ale práce s běžnými tlačítky je přeci jen snazší. Na druhou stranu oceňuji skutečnost, že tu alespoň ty dotykové plochy místo tlačítek jsou a všechny funkce nejsou sloučeny do dotykové obrazovky.

Centrální obrazovka může sloužit k přehledu o dění na zadních sedadlech. V předchozím testu si kolega postěžoval, že se kamera spustila pouze, když vozidlo stálo, ovšem já jsem na tuto potíž nenarazil. Její zapnutí se dá nastavit k programovatelnému tlačítku na volantu a pak v případě potřeby kdykoliv během jízdy kontrolovat dění ve zbytku vozu.