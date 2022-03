Testovali jsme pneumatiky na okruhu: Pikantní papričky

Je to nejlepší pneumatika, jakou jsme kdy vyrobili. S tím nás hned na úvod vítají zástupci německé pneumatikářské společnosti na závodním okruhu Algarve, nedaleko portugalského města Portimão. Po pravdě by nás opak překvapil.

Ovšem prezentace na takovém okruhu už vyžaduje skutečnou sebedůvěru. Vždyť se na necelých pěti kilometrech jezdí formule 1, Moto GP, šampionát FIA GT nebo Le Mans. Traťový rekord drží dva roky Lewis Hamilton s časem 1:18.750.

Na každé kilo

Continental SportContact 7 má hned několik „nej“. Kromě toho, že má být pro výrobce zatím nejlepší a je to tudíž vlajková loď značky, už také vyhrál pár testů. Sotva se loni na podzim poprvé představil, nemohl jej vychválit v renomovaném žebříčku německý Auto Bild. Stejně jako předchozí modely si 18 palců vybírají do prvomontáže výrobci sportovních automobilů.

Na prezentaci se nám dokonce zástupci Continentali přiznali, že původně chtěli nabízet jen rozměry 19 až 23 palců. Pro skutečná sportovní auta nejsou menší potřeba. Jenže automobilky si jej vyžádaly také pro své „lidovější“ modely stylu Volkswagenu Golf GTI nebo Hyundaie i30 N. A zde se pořád ještě devatenáctky nenosí. Zatím nabíhají do prodeje větší rozměry, osmnáctky jen vlažně – v konfigurátoru jsme našli pouze 245/45 ZR 18. Zato hned v „plnotučné verzi“ – s ochranou ráfku FR a vyšší nosností XL.

To je totiž pro všechny sedmičkové sportcontacty typické, že nabídnou zesílenou kostru, a proto bez výjimky nesou označení pro vysoké zatížení. To by pochopitelně nemuselo dělat dobrotu třeba na lehkém hatchbacku nižší střední třídy. Continental proto údajně vlastnosti pro každý rozměr speciálně vyladil, aby odpovídaly předpokládanému modelu bez ohledu na to, zda je poháněn spalovacím motorem, nebo elektřinou. Takže je mohou obouvat jak lehké golfy, tak těžký hroch Mercedes-Benz G 55 AMG. Mimochodem za posledních patnáct let se průměrná hmotnost aut zvýšila o desetinu, výkon dokonce o 30 %. Už chápete, proč se vyvíjejí stále nové pneumatiky? Na téhle prý pracovali pět a půl roku…

Svět motorů 11/2022

Když dezén pláče

Po technickém brífinku začínáme zostra za volantem Porsche 911 Carrera 4S. Kdo zná trať v Algarve, dobře ví, že je hodně technická, plná horizontů a ostrých šikan. S výjimkou jedné rychlejší zatáčky se před většinou musí naplno brzdit. To je na kvalitu pneumatik prubířský kámen. Asfalt v Algarve prý hodně klouže, aspoň to loni tvrdil Nizozemec Max Verstappen, když se mu na portugalském okruhu dvakrát nedařilo. Český motoristický novinář se samozřejmě formulovým reprezentantům rovnat nemůže (ani přes nekritickou sebedůvěru v oboru), ale ani jednou se nám nepovedlo dostat pneumatiky za hranu jejich schopností. Kromě toho utrhnout na limitu auto se zrychlením 3,6 s a maximálkou 306 km/h už vyžaduje skutečného fištrona.

Každopádně nemáme důvod nevěřit, že si inženýři na nové gumě dali vážně záležet. Novinkou proti předchůdci je asymetrický dezén s uzamykacími bloky po stranách, které na vodě podrží gumu v zatáčce. Drážky v rozích jsou mimochodem tak široké, že do nich strčíte poslední článek malíčku.

Brzy si vodu sami zkoušíme za volanty Golfů GTI. Úkol zní jasně: rozjet se na 85 km/h a po minutí dvojice kuželů na vodou zkrápěné ploše plně dupnout na brzdy. Pomocí čidel GPS sami zkoušíme, o kolik dřív nová guma zastaví proti předchůdkyni. Brzdná dráha je v průměru u většiny z nás kratší o víc než metr. Podle údaje se vlastnosti na vodě zlepšily o osm procent, na suchu o šest. To má být významný bonus pro sportovní gumu, kde se automaticky předpokládá větší využití za sucha a tepla. Jenže z okruhu musíte taky nějak dojet domů, když zrovna lije, že?

Přisypte papričky!

Abychom konečně vysvětlili titulek článku – samozřejmě neplatí, že by v továrně do gumy přidávali papričky. Ovšem směs je založena na technologii zvané BlackChilli alias černé čili a znamená to, že měkká, vrchní vrstva je nabalena na tuhou nízkoprofilovou konstrukci pneumatiky. Na omak je vážně dost měkká, což prý při výrobě způsobuje technologické obtíže. „Během vyjímání z formy se pneumatika lepí a prodlužuje to dobu produkce,“ krčí rameny inženýr Marcel Neumann z vývojového oddělení. Výroba proto bude pomalá a výsledné gumy nebudou ani nejlevnější. Už vzhledem k rozměrům začínajícím osmnáctkou si je na rodinnou fabii beztak nedáte.

Po dni na okruhu s novými sportcontacty sedmičkami na rovinu říkáme, že rekordu Lewise Hamiltona jsme se zdaleka nepřiblížili ani za volantem porsche. Zato na místě spolujezdce závodníka v BMW M4 Competition jsme neudrželi snídani v žaludku. Proč to nepřiznat? Kdo se nestydí, ten se dobře nebavil…

Víte, že…

… Continental otevřel už před třiceti lety vlastní tuningové oddělení? Spolupracuje s úpravci aut, kterým dodává i pneumatiky.

Rekordní jízda

Sotva se sedmičkové sportocontacty začaly prodávat, už mají za sebou první úspěchy. Kromě vítězství v testech je to také rychlostní rekord. Tohle konkrétní lamborghini vyladěné tuningovou společností Klasen dokázalo na tři kilometry sprintovat rychlostí 384,12 km/h. Nejspíš by podle záznamu palubní kamery dokázalo ještě víc, ale ty tři kilometry by na to už nestačily. Auto samotné má výkonu víc než dost: 865 kW (1180 k). Obouvalo sériové gumy SportContact 7 v rozměru 245/30 R 20 na přední nápravě a 305/30 R 20 na zadní.