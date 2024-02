TEST Lexus LM 350h – MPV s jediným účelem

Japonský konkurent luxusních německých limuzín vypadá jako MPV, ale ve skutečnosti má vozit dva lidi v co největším komfortu a tomu obětoval veškerou víceúčelovost. Ovšem zatímco jako řidič si užívám až dechberoucího komfortu, vzadu se mi za jízdy už tolik nelíbí – a ne proto, že by mi chyběl volant v rukou.

Design, interiér

Nestává se často, že bych v nějakém autě nechtěl sedět za volantem. Když jsem se ale dozvěděl, že budu testovat Lexus LM 350h, hned jsem začal přemýšlet, jak to udělat, abych si mohl vyzkoušet i zadní sedačky. Totiž, tohle auto vzniklo pro toho vpravo vzadu a nikoho jiného, i proto jsem si dovolil oxymorón v titulku.

Lexusu LM se říká „luxusní MPV“ jenže ono to není MPV. Tato zkratka znamená „Multi-Purpose Vehicle“, tedy „víceúčelové vozidlo“, a většinou jde o to, že máte auto buď plné sedaček, nebo je vyndáte – či sklopíte do podlahy – a najednou máte k dispozici obří prostor pro přepravu nákladu. Mimo mnoha jiného, samozřejmě.

LM ale nenabízí sklopné ani vyjímatelné zadní sedačky, lyže i latě z hobby marketu by bylo třeba přepravovat na střešním nosiči, pokud byste nechtěli riskovat riziko poškození koženého čalounění nebo obří televize na přepážce, a navíc je nekřesťansky drahé už v základním provedení, natož v této verzi s pouhými čtyřmi místy k sezení.