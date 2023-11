TEST Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic kupé – Nafta s elektřinou dávají smysl

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Co obsahuje? Najdete v něm třeba asistent dopravního značení, pětimetrový nabíjecí kabel pro veřejné wallboxy a nabíjecí stanice, rozšířenou konektivitu, panoramatické střešní okno, prémiové audio Burmester 3D, snímač otisku prstů, přípravu pro převzetí digitálního klíče a spoustu dalších prvků. Na našem autě pak najdete i tažné zařízení s ESP pro stabilizaci přívěsu, 20“ kola AMG, světlomety Digital Light s asistentem adaptivních dálkových světel Plus a další.

Pojďme si jej však nejprve představit. Nový Mercedes-Benz GLC se oficiálně odhalil v polovině loňského roku a německá značka se vydala jednoduchou cestou – proč byste výrazně měnili něco, o co mají zákazníci zájem a skvěle se to prodává? Ve Stuttgartu se rozhodli, že minimálně designově udělají na nové generaci jen minimum nutných vylepšení. Až radikální změny by totiž mohly ohrozit obchodní úspěch jednoho z nejprodávanějších aut značky.

V základu se u nás Mercedes-Benz GLC prodává se standardním mild-hybridním benzinovým čtyřválcem GLC 200 4Matic a od letošního podzimu už známe i českou cenu vrcholného „sportovního“ GLC 63 S E Performance s nejsilnějším produkčním čtyřválcem na světě a plug-in hybridem se systémovým výkonem 500 kW (680 koní), i když zatím ne pro kupé. Nám se však v redakční garáži objevilo „GéeLCéčko“ s technikou, jaká je i v dnešním automobilovém průmyslu docela unikátní.

Mercedes-Benz GLC kupé 300 de totiž kombinuje turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový vznětový čtyřválec s plug-in hybridní technikou. A je až překvapující, že to někoho nenapadlo už dříve, protože spojení dieselu s elektromotorem nám dává smysl. Kdysi tuto technologii prodával i francouzský Peugeot, ale až technici Mercedesu ji dotáhli do dnešního světa plug-in hybridů.

A začněme už zásadní informací – naftové plug-in hybridní GLC má nárok na nízkoemisní registrační značky ve formátu EL, takže minimálně ještě dnes může těžit z nároku na parkování v Praze zdarma. Mercedesu se současně povedlo zaplnit dříve neviděnou díru na trhu, protože dal světu luxusní SUV, s nímž můžete v městských ulicích jezdit čistě na elektřinu i dálkově cestovat díky silnému turbodieselu pod kapotou.

Hybridní motorizace 300 de 4Matic kombinuje spalovací jednotku o 145 kW (197 koních) s výkonným elektromotorem o 100 kW (136 koních). Standardem je devítistupňová automatická převodovka 9G-Tronic a pohon všech kol. Elektrickou energii pak ukládá do vysokonapěťového akumulátoru s kapacitou 31,2 kWh slibujícího maximální čistě elektrický dojezd přes sto kilometrů v cyklu WLTP. A není to pouze marketingová povídačka automobilky, protože je jednoduše dosažitelný.

Vedle jiných moderních plug-in hybridů se mi u zvláštní naftové elektrifikace líbí i styl, jak GLC 300 de pracuje v okamžiku, kdy jej „úplně“ vybijete. Cíleně to uvádím v uvozovkách, protože management akumulátoru si vždy nechává alespoň minimum energie na to, aby GLC zvládlo jezdit na elektřinu za všech okolností. Dokonce i když displej hlásí vybito, vůz umí jezdit městskou dopravní špičkou pouze na elektřinu bez nutnosti spalovacího motoru.

Inženýři Mercedesu se navíc postarali o to, aby majitelé plug-in hybridních GLC nebyli líní a začali aktivně nabíjet akumulátory z externích zdrojů energie, protože pouze tak jsou efektivní. „Vynucené“ nabíjení spalovacím motorem za jízdy je minulostí a standardem všech vozů je 11 kW střídavá nabíječka. Mercedes-Benz navíc nabízí i volitelné stejnosměrné nabíjení s výkonem 60 kW, s nímž akumulátor nabijete na plnou kapacitu za pouhých 30 minut.

Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic kupé

Když jste poctiví a pravidelně nabíjíte, s hybridním naftovým GLC hravě ujedete přes 1000 kilometrů na jediné nabití a natankování. Na dlouhých cestách lze relativně jednoduše dosáhnout kombinované spotřeby okolo pěti litrů nafty i elektřiny. Během týdenního testování jsem jej nabíjel pouze jednou a dosáhl jsem spotřeby 6,1 l/100 km nafty a 2,6 kWh/100 km. Celkem jsem ujel 691 kilometrů, přičemž 289 jich bylo pouze na elektřinu. A to jsem GLC 300 de vracel s přibližně ještě třetinou palivové nádrže.

Ve výsledku to znamená, že i „flákači“ mohou dosáhnout zajímavých hodnot, které znamenají, že ne všechny plug-in hybridy jsou otravné pro život. Tenhle díky naftovému motoru ujede až dvojnásobek toho, co je u tohoto typu elektrifikace standardem. A to se nemusíte omezovat na dynamice, protože se solidními systémovými 245 kW (335 koňmi) a 750 newtonmetry umí akcelerovat z 0 na 100 km/h za 6,4 sekundy a vyvine maximální rychlost 219 km/h. A to se bavíme o mastodontovi s pohotovostní hmotností 2420 kilogramů!

Je tedy pochopitelné, že GLC 300 kupé de není sportovním autem a jeho hmotnost pocítíte hlavně v zatáčkách, ale v přímce je skvěle komfortní. Naše GLC sice nebylo vybaveno příplatkovým plnohodnotným vzduchovým odpružením pro všechna kola, ale už ve standardu má alespoň „komfortní podvozek“ AIRMATIC se vzduchovým odpružením zadní nápravy a samonivelační funkcí. Průjezdy zatáčkami vám pak pomáhá usnadnit i řízení zadních kol, virtuálně zkracující vůz.

Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic kupé je tedy až povedeným luxusním SUV pro život, ale i přesto má jednu nepříjemnost – devítistupňovému automatu občas chybí hladkost a podobně jako u jiných plug-in hybridů se chvílemi stává, že při připojování nebo odpojování spalovacího agregátu vůz lehce cukne.