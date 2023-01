TEST Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic – Přesvědčivá kombinace

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zavazadlový prostor na první pohled nevypadá moc objemný, ale to je dáno dvojitou podlahou, která je zarovnaná s nákladovou hranou. Pod podlážkou jsou i díky sadě na opravu pneumatik další litry k dispozici, takže tam klidně uložíte i menší nákup či zavazadla. V hlavní části kufru potěší úchytná oka po stranách, síťka vlevo, gumové poutko vpravo… prostor je zkrátka dobře využitelný. Oficiálně Mercedes udává objem zavazadelníku 620 litrů, respektive 1.680 litrů se sklopenými opěradly zadních sedadel.

Ač se to na první pohled nemusí zdát, v GLC je dostatek odkládacích prostor. Vepředu jsou tradiční kapsy ve dveřích a schránka před spolujezdcem, ale další místa pro uložení drobností jsou trochu skrytá. Jedno je schované pod loketní opěrkou, druhé, překvapivě objemné, je pak pod odsunutelným krytem ve středovém tunelu, kam se kromě bezdrátové nabíječky na telefon vešla i dvojice držáků na nápoje a místo na další věci, třeba klíče a peněženku.

Ostatně, celý interiér auta je komfortní a kvalitně zpracovaný, jen snad u některých detailů, jako například nastavování vnějších zpětných zrcátek nebo lišty pod dotykovou obrazovkou infotainmentu, bych si dokázal představit kvalitnější materiály. Ale to už vyloženě hledám něco, co bych mohl vytknout. Jako celek interiér jednoznačně působí dobře, navzdory mým neoblíbeným dotykovým plochám a leskle černému dekoru na vrchní části středového tunelu.

Je to jedna z mála věcí, které se GLC úplně nepovedly. Dobrou zprávou je, že v podstatě všechno ostatní zvládá skvěle. Vůz je rozumně prostorný a i s hlavou jsem se tak akorát vešel, přestože u aut s panoramatickým střešním oknem mívám potíž. Se svými 184 centimetry a rozměrnou postavou jsem se posadil i sám za sebe. Přestože jsem vzadu neměl místa na rozdávání, na nohy i hlavu to bylo tak akorát, stísněně jsem se rozhodně necítil. Naopak jsem byl nadšený z velmi komfortní zadní lavice.

AMG doplňky exteriéru zahrnují mimo jiné výraznější boční prahy, které přináší nevýhodu v podobě ztíženého přístupu do interiéru. Obzvlášť, pokud si o ně nechcete zašpinit oblečení. Vzadu je situace ještě o něco horší, protože jsou zde sice dlouhé dveře, ale nástupní otvor je podstatně menší. V úzkých prostorách tedy zadní cestující nemohou otevřít dveře dostatečně široko na to, aby mohli pohodlně nastoupit či vystoupit. Budou se protahovat relativně úzkou škvírou a ještě přelézat široké prahy. Když je místa dostatek na dostatečné otevření dveří, jediným omezením je šířka prahů.

Vzhled testovaného exempláře byl vyšperkován sadou exteriérových doplňků z linie AMG, které byly součástí velkého příplatkového balíčku AMG Premium Plus za 316.123 Kč, stejně jako například světlomety Digital Light s funkcemi projekce. Nad rámec toho se připlácelo 24.689 Kč za modrou metalízu Spectral a 25.909 Kč za 20palcová slitinová kola AMG. K mechanické stránce auta se dostaneme později, ale na úvod se ještě sluší zmínit, že ve výbavě našeho kousku byl také vzduchový podvozek a natáčení kol zadní nápravy.

Protože už jste viděli hvězdičkové ohodnocení a četli nadpis, nemá smysl dělat tajemného. Nové GLC mě přesvědčilo, že stojí za zvážení. A jak to dokázalo? Pojďme pěkně popořadě. Druhá generace třídy GLC, která přímo navazuje na předchozí třídu GLK, se představila na začátku července 2022. Shrnutí všeho, co přináší, jsme věnovali samostatný článek . Ve vznětovém provedení GLC 220 d 4Matic se jedná o druhou nejdostupnější verzi, hned po zážehovém GLC 200 4Matic.

Občas se to tak stane, že se mi do rukou k otestování dostane auto, v němž se najednou spojuje hned několik věcí, kterým bych se při nákupu auta pro osobní potřebu raději vyhnul. Někdy taková auta překvapí a dokážou mě přesvědčit o svém smyslu. Jindy mi jen moje preference potvrdí. Tentokrát přišla řada na Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic. SUV? Raději kombík. Diesel? Raději benzín. Mild hybrid, ovládání většiny funkcí skrze dotykovou obrazovku nebo dotykové plochy…

Motor, jízdní vlastnosti

Dieselový mild hybrid

Mercedes-Benz s novou generací GLC pokračuje v elektrifikaci modelového portfolia. SUV je dostupné s čtveřicí mild-hybridních pohonných jednotek, kde dvě spalují benzín a dvě naftu, a trojicí plug-in hybridů (dva benzíny, jedna nafta). Všechny jsou přitom spojeny s automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Jak už jsem zmiňoval v úvodu, námi testovaný exemplář poháněla druhá nejdostupnější motorizace, a to 220 d 4Matic.

Pod označením 220 d se ukrývá přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 2,0 litru, který pochází z motorové rodiny FAME (Family of Modular Engines) a pracuje s kompresním poměrem 15,5:1. Mercedes u mild hybridů neudává maximální kombinovaný výkon, ale výkony spalovacího i elektrického motoru zvlášť. Oficiální výkon GLC 220 d 4Matic tedy je 145 kW + 17 kW. Vznětová jednotka své maximum produkuje při 3.600 ot/min a točivý moment dosahuje maxima 440 Nm mezi 1.800 a 2.800 ot/min.

Elektrickým pomocníkem spalovacího motoru je druhá generace integrovaného startér-generátoru (ISG). V případě potřeby dokáže přidat 17 kW a až 200 Nm. I díky tomu GLC s pohotovostní hmotností dvou tun zvládne zrychlení z 0 na 100 km/h za 8 sekund, zatímco jeho maximální rychlost činí 219 km/h. V naší specifikaci má pak dle WLTP jezdit v kombinaci za 5,5 litru nafty na 100 km/h a produkovat v průměru 145 gramů CO 2 na kilometr.

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Součástí pohonné soustavy je devítistupňová automatická převodovka 9G-Tronic, skrze niž síla motoru proudí ke všem čtyřem kolům. Pro systém pohonu všech kol Mercedes tradičně používá označení 4Matic a v tomto případě se jedná o jeho permanentní podobu, která točivý moment rozděluje v poměru 45:55 ve prospěch zadní nápravy.

Co se týče zavěšení kol, vepředu Mercedes u nového GLC používá čtyřprvkové a to zadní popisuje jako víceprvkové. U našeho exempláře se připlácelo 85.039 Kč za sadu Engineering, která zahrnuje vzduchové odpružení AirMatic a natáčení zadních kol až do úhlu 4,5° stupně. GLC standardně na všech kolech používá vnitřně chlazené kotoučové brzdy, přičemž v testovaném voze byly díky výbavové linii AMG na přední nápravě kotouče s větším průměrem.

Jízdní režimy

Po usednutí za volant mě zaujaly hned dvě věci. Vznětový motor je lépe odhlučněný, než například v konkurenčních vozech Audi. Na druhou stranu proti Audi Q5 je karoserie o něco méně přehledná, i když se na to dá rychle zvyknout a pokud by přeci jen někdo měl potíže, pomohou parkovací senzory a k dispozici je i kamerový systém zobrazující 360° okolí vozu. Líbila by se mi alespoň o trochu větší vnější zpětná zrcátka.

Ovladač jízdních režimů Dynamic Select je jedním z mála, který má vlastní tlačítka vytažená z infotainmentu na vlastní fyzickou lištu pod dotykovou obrazovkou. K dispozici jsou známé režimy Eco, Comfort, Sport a Individual, k nimž GLC přihazuje ještě režim Off Road. Popisováním jednotlivých jízdních režimů nebudu ztrácet čas, většinou totiž dělají to, co byste si podle jejich názvu představili. Charakter auta nemění zásadním způsobem, jen jej posouvají tím či oním směrem.

Zmíním k nim jen, že v režimu Sport se devítistupňový automat nebojí být agresivnější a přeřadit si i za cenu občasného drobného cuknutí. Zajímavá je také intenzivnější rekuperace při uvolnění plynového pedálu, kdy se s ním člověk musí o něco více prát, ale to připisuju tomu, že se auto snaží dělat rezervy pro okamžiky, kdy potřebujete více elektrické asistence. Bez uměle dokreslovaného zvuku motoru bych se ovšem dokázal obejít.

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Jízdní režim Off Road (funguje do 110 km/h) má dokonce připravený vlastní provedení digitálního přístrojového štítu a dedikovanou aplikaci v MBUX, které můžete samostatně zapnout. V rámci sady pro parkování s 360° kamerou (v našem případě součástí velkého balíčku AMG Premium Plus) navíc dostanete funkci "průhledné" kapoty.

Na obrazovce infotainmentu se ukáže pohled jakoby ze střechy nad čelním sklem dolů na zem, kde je vyobrazena kapota motoru, skrze niž vidíte na povrch pod koly. Když stojíte, prostor pod kapotou je prázdný, ale jakmile se rozjedete, GLC začne podle přední kamery dopočítávat, co je pod „čumákem“, takže máte lepší přehled o dění před a pod přední částí auta. Funkce je ale určena pouze pro pomalou jízdu, jakmile zrychlíte na více než 10 km/h, výstup kamery se přepne čistě na pohled dopředu před auto. Pokud následně opět zpomalíte alespoň na 5 km/h, systém automaticky vrátí pohled skrze kapotu.

Jízda

Obecně řečeno je vznětový motor dobře sladěný s převodovkou a většinu času ani o řazení nebudete vědět, pokud se na něj vyloženě nebudete soustředit. Síly má pohonná soustava dostatek, takže o předjíždění nemusíte dvakrát přemýšlet a autu nedochází dech ani v plném obsazení. Dokonce i svižné svezení umí být relativně zábavné. Řízení s elektromechanickým posilovačem s proměnným účinkem je přesné a ve sportovním jízdním režimu ztuhne.

Přínos natáčecí zadní nápravy je znatelný a GLC je díky ní v zatáčkách zábavně obratné a ochotně mění směr, zatímco na dálnici zůstává stabilní. Mercedes neočekává, že by se pro systém zatáčení zadních kol rozhodla velká část zájemců o GLC, ale jako technickou libůstku jej v nabídce mít chce. Za mě určitě stojí za zvážení. Dostupný je však pouze v kombinaci se vzduchovým podvozkem v rámci výše zmíněného balíčku Engineering.

Od systému AirMatic jsem upřímně měl větší očekávání, především po stránce tlumení. Že bývají vzduchové podvozky o něco hlučnější a s tendencemi k mlácení na větších nerovnostech, to víme. Ale to nebyl v GLC problém. Spíše se mu nedařilo odchytávat prvotní ráz od nerovnosti, ale pak jej dotlumil do příjemného a decentního zhoupnutí (v režimu Comfort).

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Znatelné to bylo nejvíce na špatných silnicích s rychlým sledem větších či menších nerovností či výmolů. Jakoby AirMatic potřeboval zlomek sekundy na to, aby začal pořádně tlumit. Je ovšem také možné, že tohle chování způsobily použité pneumatiky. Fotky v galerii jsme stihli pořídit ještě na letním obutí, ale já už během testu jezdil na zimních gumách. Hodně by mě tedy zajímalo chování auta na letních pneumatikách, případně bez vzduchového podvozku. Snad se nám brzy naskytne příležitost vyzkoušet nějakou další verzi GLC, abychom to mohli prověřit.

Projev vzduchového podvozku nikdy nebyl nepříjemný, jen to například už dříve zmiňované Audi Q5 umí lépe. Pokud se později neukáže, že na vině skutečně byly hlavně pneumatiky, tak bych zvažoval, zda má sada Engineering za 85 tisíc smysl. Už jen kvůli té natáčecí zadní nápravě bych ji ale v konfigurátoru pravděpodobně zaškrtl.

A ještě než se přesunu k další části, zmíním spotřebu paliva. K výrobcem udávaným 5,5 litrům na 100 kilometrů jsem se nedostal, týdenní ježdění jsem podle palubního počítače zakončil s průměrem 6,7 l/100 km. Když jsem si auto přebíral k testu a nuloval počitadlo kilometrů, přede mnou někdo ujel téměř 1.300 kilometrů s na desetinu litru stejnou spotřebou. Nutno však přiznat, že jsem se jen výjimečně pokoušel o vyloženě úspornou jízdu, většinou jsem si užíval obratnost auta a jezdil spíše svižně.

Trocha digitálu

Před závěrem testu zmíním pár věcí o digitální výbavě v autě. Například navigační systém (sada navigace MBUX Premium) byl i díky velké obrazovce na středovém tunelu krásně přehledný a dojezdové časy počítal spolehlivě, takže jsem se obešel bez Google Maps, ke kterým se většinou v rámci CarPlay uchýlím.

V testovaném autě se navíc pro navigaci připlácelo za rozšířenou realitu (11.887 Kč), která například při dojezdu ke křižovatce přepne z mapových podkladů na výstup z čelní kamery a do obrazu promítne grafické instrukce k průjezdu. Například taková Škoda Enyaq iV tohle umí dělat promítnutím grafiky na čelní sklo, což je mnohem intuitivnější a člověk to nemusí hledat na obrazovce a snažit se rychle porovnat obraz se situací před sebou. Tuhle fičuru jsem tedy nakonec vypnul a nepoužíval.

Fajn nápad je zobrazení záběru z čelní kamery při příjezdu k semaforům. Pomůže to v situacích, kdy se člověk musí na místě řidiče zkroutit, aby dobře viděl na semafor. Krom toho umí auto dávat i praktické tipy, například při zastavení v zácpě vyskočí na obrazovce infotainmentu připomínka, aby řidič nezapomněl nechat volnou uličku pro průjezd vozidel záchranných služeb. I tyto funkce jsou vypínatelné.

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Auto s řidičem komunikuje v češtině, a to včetně hlasových pokynů, které však nebyly vždy jednoznačné, případně u navigace sem tam zahlásily odbočku příliš pozdě. I když zrovna s tímhle se sem tam potýká snad každá navigace. Zrovna u těch navigačních pokynů by se mi ale líbilo, kdyby byly stručnější a obešly se bez zbytečných slůvek jako „prosím“. Stačí, aby mi auto stručně řeklo, kam zabočit, nemusí to prokládat zdvořilostmi. Možnost jejich vypnutí jsem nenašel.

Obecně MBUX pracoval rychle a spolehlivě, takže si nemůžu stěžovat. Jak jsem už několikrát psal u infotainmentů Audi, výhradně (nebo z velké části) dotykové ovládání není optimální řešení, ale dá se udělat tak, aby bylo funkční a nadměrně neobtěžovalo zbytečnou komplikovaností. To je naštěstí případ i MBUX v novém GLC. Jen jednou se mi stalo, že se obraz rozsypal a bylo nutné systém restartovat. To se mi ale stává i v jiných autech.