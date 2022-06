Nový Mercedes-Benz GLC oficiálně: Povyrostl a sází na elektrifikaci

Automobilka Mercedes-Benz se sice v posledních letech vrhla především na rozšiřování svého čistě elektrického portfolia EQ, přesto nezapomíná ani na klasické modely se spalovacími motory, jako je prémiový kompaktní crossover GLC. Ten je mechanicky spřízněný s novou generací sedanu třídy C, slibuje řadu technologických novinek a cílí proti konkurentům jako je Audi Q5 a BMW X3.

Změny designu nového modelu jsou přitom spíše jen evoluční. Příď zaujme například zvětšenou maskou chladiče, na kterou navazují ostřeji tvarované světlomety. Nově pojaté jsou také dekory a nasávací otvory, které lépe navazují na současný designový styl značky. Vůz navíc působí nepatrně širší, delší a nižší, což mu přidává na silném a dynamickém postoji.

Rozměrové změny oproti minulé generaci přitom nejsou zas tak extrémní. S délkou 4716 mm je vůz o 60 mm delší a jeho výška klesla jen o 4 milimetry. Šířka vozidla zůstala stejných 1890 mm, změnil se však rozchod kol, který je o 6 mm širší vpředu (1627 mm) a o 23 mm širší vzadu (1640 mm). Změnit se měl také rozvor náprav kol a došlo také k protažené předního a zadního převisu.

Díky prodlouženému zadnímu převisu tak kufr nyní nabídne objem až 600 litrů, což znamená zlepšení 50 litrů oproti minulé generaci GLC. Již ve standardu přitom GLC nabízí tzv. easy-pack zadní dveře, které lze otevřít a zavřít stiskem jednoho tlačítka, případně přes klíč nebo z pozice řidiče. Automobilka se navíc pochlubila vylepšením koeficientu aerodynamického odporu z Cd 0,31 na Cd 0,29.

Zřejmě největší proměnou však prošla kabina, zejména pak palubní deska. Ta je vybavena digitálním přístrojovým štítem s úhlopříčkou 12,3 palce, větší pozornost však přitahuje vertikálně orientovaná obrazovka infotainmentu s úhlopříčkou 11,9 palce, která plynule navazuje na středovou konzolu a vznáší se nad palubní deskou.

Samotná palubní deska kopíruje uspořádání nové třídy C, která se inspirovala vrcholnou třídou S. Nechybí tak stylové dekory a výdechy ventilace, ambientní osvětlení, atd. V kabině se také objevují leskle černě lakované detaily, čalounění kůží, atd. Zkrátka prémiový standard, na který jsme u třícípé hvězdy zvyklí. Po stránce prostornosti by kabina měla nabídnout nepatrně více místa prakticky ve všech směrech, pouze s výjimkou prostoru nad hlavou, který se zmenšil o 15 mm..

Po stránce výbavy, která již ve standardu nabídne zmiňované displeje, potěší GLC také vyhřívanými sedadly, podporou Android Auto i Apple CarPlay, bezdrátovým nabíjením, čtečkou otisků prstů a možností ukládat více profilů řidičů. A samozřejmostí jsou také bezdrátové aktualizace.

Po stránce volitelné výbavy může nové GLC nabídnout například barevný head-up displej, 360 stupňový kamerový systém nebo technologii označovanou jako průhledná kapota, která nabízí pohled na prostor pod kapotou, včetně pozice kol. GLC si tak zřejmě troufá i do lehčího terénu. Zákazníci si navíc mohou připlatit za palubní kameru, která zabírá prostor před vozem, včetně informací o rychlosti.

Zajímavý je ovšem také pohled pod kapotu, kde GLC sází na masivní elektrifikaci. Na evropském trhu budou při uvedení modelu k dispozici tři mild-hybridní a tři plug-in hybridní motorizace. Všechny motory přitom vychází z koncepce FAME (Family of Modular Engines), jde o dvoulitrové čtyřválce a vždy jsou spojeny se systémem pohonu všech kol. Mezi mild-hybridy i plug-in hybridy přitom vždy najdeme dva zážehové motory a jeden diesel.

Zájemci o mild-hybridní zážehové jednotky mohou vybírat mezi motorizacemi GLC 200 4Matic (150 kW/320 Nm) a GLC 300 4Matic (190 kW/400 Nm). Vznětová motorizace GLC 220 d 4Matic pak nabídne nejvyšší výkon 145 kW a 440 Nm točivého momentu. Všechny motory přitom doplňuje integrovaný startér-generátor, který motoru pomáhá výkonem až 17 kW a 200 Nm točivého momentu.

Plug-in hybridní motorizace pracují se čtvrtou generací plug-in hybridního pohonného systému, který je ještě kompaktnější a výkonnější. Baterie má kapacitu 31,2 kWh a elektromotor nabízí nejvyšší výkon 100 kW a 440 Nm točivého momentu. Elektrický dojezd všech verzí by pak měl překonat 100 kilometrů na jedno nabití.

Nabídku plug-in hybridů tvoří dvě zážehové motorizace, přičemž slabší GLC 300 e 4Matic nabídne nejvyšší systémový výkon 230 kW a 550 Nm, zatímco výkonnější GLC 400 e 4Matic nabídne až 280 kW a 650 Nm točivého momentu. Vznětová motorizace GLC 300 de 4Matic pak nabídne 245 kW a až 750 Nm točivého momentu.

Spotřeba všech motorizací by přitom měla být velmi zajímavá. Oba zážehové mild-hybridy slibují kombinovaný průměr v rozmezí 8,2 až 7,3 l/100 km, zatímco vznětový mild-hybrid by se měl zvládnout pohybovat v rozmezí 5,9 až 5,2 l/100 km. Spotřeby plug-in hybridu by se pak měly pohybovat dokonce pod hranicí jednoho litru na 100 km. Samozřejmě tedy do vybití baterie.

Poměrně zajímavé by však měly být i dynamické schopnosti vozu. Plug-in hybridní GLC 400 e 4Matic totiž slibuje akceleraci na 100 km/h už za 5,6 sekundy, zatímco nejpomalejšímu vznětovému mild-hybridu GLC 220 d 4Matic by měla trvat rovných 8 sekund. Do budoucna se však očekává ještě příchod modelů AMG, zřejmě vycházejících ze sedanu C43 (a možná i očekávaného C63), které by mohly posunout dynamiku na zcela novou úroveň.